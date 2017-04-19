Припинення чи розірвання договору оренди (цивіл, крим)

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|19/04/17 14:13
dkl > Qamiwo1833
19/04/17 13:43
ну не знаю, мошенничество как вариант. вообще уголовный процесс - вещь не предсказуемая. лучше в рамках гражданского дела экспертизу назначать
|19/04/17 13:43
Qamiwo1833 > dkl
19/04/17 13:21
А уголовку завести на каком основании?
|19/04/17 13:21
dkl > Qamiwo1833
19/04/17 13:08
Ну нет такого основания для расторжения договора аренды. Я уже написал, что в теории можно существенное изменение обстоятельств сюда лепить (ст. 652 ГК), но это очень творчески и сложно. Учитывая Ваши обстоятельства, договор скорее всего подписан задним числом. Надо назначать экспертизу и доказывать это. И, кстати, я подумал и склоняюсь к тому, что если этот факт будет доказан, то признавать недействительным договор не надо, поскольку он будет ничтожным в силу закона из-за несоблюдения нот. формы. Тогда можно сразу подавать иск о выселении мнимого арендатора (с судебной практикой по данному вопросу не знакомился, возможно, кто-то из форумчан скорректирует вывод в этой части). Тогда получается алгоритм такой: либо уголовное дело с экспертизой и потом на этом основании иск о выселении, либо сразу иск о выселении и в рамках гражданского процесса экспертиза с доказыванием ничтожности договора
|19/04/17 13:15
Marlboro! > Qamiwo1833
19/04/17 13:08
659 ЦКУ - це по договору КП нерухомості.
Оренду розірвати чи визнати недійсною не вийде, якщо не буде встановлено укладення договору "заднім числом".
|19/04/17 13:09
Qamiwo1833 > ОК АКА Олюня
19/04/17 12:48
Вопрос в методе разрыва договора, собсно :)
|19/04/17 13:08
Qamiwo1833 > dkl
19/04/17 12:59
А если право собственности перейдет физ лицу, которое потребует разрыва договора на основании того, что это жилье он хочет использовать для проживание его сомого и\или его семьи?
|19/04/17 12:59
dkl > dkl
19/04/17 12:52
только надо подумать, надо ли признавать недействительным или он в случае подтверждения экспертизы будет считаться ничтожным в силу закона, и тогда можно будет иск об устранении препятствий в пользовании. вот этот момент надо еще обдумать. но экспертиза точно нужна
|19/04/17 12:52
dkl > Qamiwo1833
19/04/17 12:45
Если есть подозрения, что договор был реально подписан не в 2003 году, а сейчас, то новому собственнику надо подавать иск о признании этого договора недействительным и заявлять почерковедческую судебную экспертизу с целью установления реальной даты подписания (такая экспертиза есть). Если факт подписания сегодня будет установлен, это будет основанием для признания договора недействительным. Если же договор был реально подписан тогда, то расторгнуть Вы его не можете, поскольку к новому собственнику автоматически переходят права и обязанности арендодателя. В таком случае разве что расторжении в связи с существенным изменением обстоятельств можно пытаться применить (сильно заниженная цена, не соответствующая рынку), но это сложнее.
|19/04/17 12:48
ОК АКА Олюня > Qamiwo1833
19/04/17 12:45
внимание, вопрос!
|19/04/17 12:45
Qamiwo1833
Клієнт (юридична особа) придбав на прилюдних торгах та набув право власності на житловий будинок, після чого одержав судове рішення на виселення колишніх власників. В ході виконання рішення на виселення державним виконавцем було встановлено, що колишні власники вже не проживають у будинку, натомість, в будинку проживає колишній чоловік попереднього власника, який ніколи не був власником та не зареєстрований у вказаному будинку, проте, має договір оренди строком на 20 років з оплатою 10грн. на місяць, укладений у простій письмовій формі з попереднім власником у 2003 році.