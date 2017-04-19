Припинення чи розірвання договору оренди (цивіл, крим)

19/04/17 13:21 dkl > Qamiwo1833 19/04/17 13:08

Ну нет такого основания для расторжения договора аренды. Я уже написал, что в теории можно существенное изменение обстоятельств сюда лепить (ст. 652 ГК), но это очень творчески и сложно. Учитывая Ваши обстоятельства, договор скорее всего подписан задним числом. Надо назначать экспертизу и доказывать это. И, кстати, я подумал и склоняюсь к тому, что если этот факт будет доказан, то признавать недействительным договор не надо, поскольку он будет ничтожным в силу закона из-за несоблюдения нот. формы. Тогда можно сразу подавать иск о выселении мнимого арендатора (с судебной практикой по данному вопросу не знакомился, возможно, кто-то из форумчан скорректирует вывод в этой части). Тогда получается алгоритм такой: либо уголовное дело с экспертизой и потом на этом основании иск о выселении, либо сразу иск о выселении и в рамках гражданского процесса экспертиза с доказыванием ничтожности договора

