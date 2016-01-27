ООО с долями 51/49

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19/04/17 14:24 decisionmaker > gloria60 19/04/17 14:09

Реєстратори бувають різні.

Особливо коли ще існували реєстратори міліоніків, вони завжди відрізнялися "умом и сообразительностью"!



19/04/17 14:23 gloria60 > gloria60 19/04/17 14:09





Відповідно до ч. 2 зазначеної статті установчими документами товариств, у статутному капіталі яких відсутня державна частка, може бути встановлений інший відсоток голосів учасників (представників учасників), за умови присутності яких загальні збори учасників вважаються повноважними.



Пунктом 10.9. статуту ТОВ "Агроком Центр", чинним на момент проведення загальних зборів від 27.01.2016, визначено, що загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Суди попередніх інстанцій, врахувавши те, що у статутному капіталі ТОВ "Агроком Центр" відсутня державна частка, вірно зазначили, що положення п.10.9 статуту не суперечать ст.60 Закону України "Про господарські товариства", викладеній в новій редакції, а при проведенні загальних зборів питання щодо кворуму на зборах учасників товариства повинне вирішуватись із застосуванням відповідних положень статуту.

Судова практика ніби йде у вірному напрямку Частиною 1 ст. 60 Закону України "Про господарські товариства", в редакції, чинній станом на 27.01.2016 - дату проведення загальних зборів, передбачено, що загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.Відповідно до ч. 2 зазначеної статті установчими документами товариств, у статутному капіталі яких відсутня державна частка, може бути встановлений інший відсоток голосів учасників (представників учасників), за умови присутності яких загальні збори учасників вважаються повноважними.Пунктом 10.9. статуту ТОВ "Агроком Центр", чинним на момент проведення загальних зборів від 27.01.2016, визначено, що загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.Суди попередніх інстанцій, врахувавши те, що у статутному капіталі ТОВ "Агроком Центр" відсутня державна частка, вірно зазначили, що положення п.10.9 статуту не суперечать ст.60 Закону України "Про господарські товариства", викладеній в новій редакції, а при проведенні загальних зборів питання щодо кворуму на зборах учасників товариства повинне вирішуватись із застосуванням відповідних положень статуту. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Судова практика ніби йде у вірному напрямку



19/04/17 14:09 gloria60 > decisionmaker 19/04/17 14:01

дякую.

Але ж от держреєстратор зареєстрував такий статут на підставі протоколу без другого учасника.

При чому не нотаріус, а звичайний держреєстратор.

Буду шукати судову практику :(



19/04/17 14:08 decisionmaker > gloria60 19/04/17 13:56

В такому випадку потрібно писати як мінімум скаргу до комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Можна ще і подавати до суду щодо скасування реєстрації.

Дивлячись як вам зручніше та для вас скоріше буде винесено прийнятне рішення.





19/04/17 14:01 decisionmaker > gloria60 19/04/17 13:48

статути товариств з обмеженою відповідальністю до приведення їх у відповідність із цим Законом застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Це мається наувазі про статути ТОВ в яких наявна державна частка, що незважаючи на те що в статутах може бути прописано більше 50% для кворуму ЗЗУ але застосовуватись все рівно будуть положення ст. 60 в новій редакції.

А щодо ТОВ в якому відсутня державна частка ця норма немає ніякого значення.



Додатково, ви напевно вже не раз читали і знаєте абз.2 ст. 60

Установчими документами товариств, у статутному капіталі яких відсутня державна частка, може бути встановлений інший відсоток голосів учасників (представників учасників), за умови присутності яких загальні збори учасників вважаються повноважними.

