ООО с долями 51/49

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|19/04/17 14:24
decisionmaker > gloria60
19/04/17 14:09
Реєстратори бувають різні.
Особливо коли ще існували реєстратори міліоніків, вони завжди відрізнялися "умом и сообразительностью"!
|19/04/17 14:23
gloria60 > gloria60
19/04/17 14:09
Частиною 1 ст. 60 Закону України "Про господарські товариства", в редакції, чинній станом на 27.01.2016 - дату проведення загальних зборів, передбачено, що загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.
Відповідно до ч. 2 зазначеної статті установчими документами товариств, у статутному капіталі яких відсутня державна частка, може бути встановлений інший відсоток голосів учасників (представників учасників), за умови присутності яких загальні збори учасників вважаються повноважними.
Пунктом 10.9. статуту ТОВ "Агроком Центр", чинним на момент проведення загальних зборів від 27.01.2016, визначено, що загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.
Суди попередніх інстанцій, врахувавши те, що у статутному капіталі ТОВ "Агроком Центр" відсутня державна частка, вірно зазначили, що положення п.10.9 статуту не суперечать ст.60 Закону України "Про господарські товариства", викладеній в новій редакції, а при проведенні загальних зборів питання щодо кворуму на зборах учасників товариства повинне вирішуватись із застосуванням відповідних положень статуту. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Судова практика ніби йде у вірному напрямку
|19/04/17 14:09
gloria60 > decisionmaker
19/04/17 14:01
дякую.
Але ж от держреєстратор зареєстрував такий статут на підставі протоколу без другого учасника.
При чому не нотаріус, а звичайний держреєстратор.
Буду шукати судову практику :(
|19/04/17 14:08
decisionmaker > gloria60
19/04/17 13:56
В такому випадку потрібно писати як мінімум скаргу до комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.
Можна ще і подавати до суду щодо скасування реєстрації.
Дивлячись як вам зручніше та для вас скоріше буде винесено прийнятне рішення.
|19/04/17 14:01
decisionmaker > gloria60
19/04/17 13:48
статути товариств з обмеженою відповідальністю до приведення їх у відповідність із цим Законом застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
Це мається наувазі про статути ТОВ в яких наявна державна частка, що незважаючи на те що в статутах може бути прописано більше 50% для кворуму ЗЗУ але застосовуватись все рівно будуть положення ст. 60 в новій редакції.
А щодо ТОВ в якому відсутня державна частка ця норма немає ніякого значення.
Додатково, ви напевно вже не раз читали і знаєте абз.2 ст. 60
Установчими документами товариств, у статутному капіталі яких відсутня державна частка, може бути встановлений інший відсоток голосів учасників (представників учасників), за умови присутності яких загальні збори учасників вважаються повноважними.
|19/04/17 13:56
gloria60 > gloria60
19/04/17 13:48
Устав зарегистрировали :(
|19/04/17 13:48
gloria60
Коллеги, ситуация такая: есть ООО с 2-мя участниками 51% и 49%. Устав - 2007 года, кворум ОСУ по уставу - 60%.
Участник с 51% проводит собрание для утверждения новой редакции устава, в протоколе пишет:
"В пункті 10.3. статуту зазначено, що збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.
Однак з 13 грудня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до статті 60 Закону України «Про господарські товариства» про зменшення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю» (№ 816-VIII від 24.11.2015р.), яким частину 1 статті 60 викладено в такій редакції: «Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів». Статтею 2 розділу ІІ. Прикінцеві положення установлено, що статути товариств з обмеженою відповідальністю до приведення їх у відповідність із цим Законом застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. Отже незалежно від того, що учасник 2, який володіє 49 відсотками голосів, не з’явився на загальні збори, за наявності участі Учасника 1, який володіє 51 відсотками голосів, збори є повноважними."
Ваши мнения: насколько правомерно такое решение?
Я считаю, что совсем нет, сейчас буду выяснять, зарегистрирован ли новый устав.
Всем спасибо за мнения.