Припинення договору іпотеки

25/04/17 15:24 Антон-1984

Шановні колеги.

Хочу поділитися дуже цікавим випадком у своїй юридичній практиці та подискутувати із Вами з приводу наступної ситуації:

На примусовому виконанні у відділі державної виконавчої служби з вересня 2014 року знаходиться виконавче провадження про стягнення з фізичної особи - боржника боргу на користь фізичної особи – стягувача 640 000,00 грн.

При відкритті виконавчого провадження державним виконавцем накладено арешт на все майно належне боржникові.

У зв’язку із невиконанням рішення, боржника, у судовому порядку, тимчасово обмежено у праві виїзду за межі території України з січня 2015 року.

З метою виїзду за кордон, боржник змінює прізвище та паспорт, що надало йому можливості декілька раз перетнути кордон України, а потім виїхати на ПММ до Ізраїлю в червні 2016 р.

В травні 2016 р. боржник знявся з реєстрації на території України.

Єдиним майном, що належить боржнику на підставі приватної власності є трикімнатна квартира.

В 2010 році боржник укладає Договір Позики та Іпотеки та передає в іпотеку трикімнатну квартиру.

Згідно Договору позики Позичальник передав у власність боржника грошові коштит в сумі 394 000,00 грн., що еквівалентно 50 000,00 Доларів США. Строком на 1 рік – до вересня 2011 року.

Згідно п. 4 Договору позики, якщо боржник не сплатить грошові кошти, Позичальник має право пред’явити дійсний договір до стягнення.

Згідно п. 6 Договору позики, способом забезпечення цього договору є іпотека трикімнатної квартири.

Розділ 6 Договору іпотеки має назву: «Строк дії договору» та містить в собі:

- 6.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення;

- 6.2 Право іпотеки, та відповідно і цей Договір, припиняє чинність у разі:

- припинення Основного зобов’язання, забезпеченого цією іпотекою;

- реалізації предмета іпотеки;

- розірвання цього Договору за згодою Сторін, яка посвідчується нотаріально;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.



Договір позики та Іпотеки укладений між боржником та його родичом - тестем, на

той час, батьком попередньої дружини. Ці правочини є удавними, укладені з метою того, щоб ніхто, кому винен кошти боржник не зміг ніколи звернути стягнення на його майно. Але ж довести удавність та недійсність цих правочинів складно.

На теперішній час Позичальник звернувся до суду із позовом до виконавчої служби, про скасування арешту, накладеного на майно боржника при відкритті виконавчого провадження.

Позов, аргументовано тим, що арешт виконавчої служби заважає реалізувати Позичальнику надано законом право (стаття 37 ЗУ «Про іпотеку») шляхом набуття право власності на предмет іпотеки.



Виникає питання: на якій підставі звернутися до суду із позовом про припинення іпотеки?



Адже,

Статтею 17 ЗУ «Про іпотеку» визначені підстави припинення іпотеки. Серед

підстав є: припинення основного зобов'язання або закінчення строку дії іпотечного договору та визнання іпотечного договору недійсним.

Згідно судової практики, пропущення строку позовної давності при стягненні основного зобов’язання (боргу) є підставою для припинення похідного зобов’язання – визнання припиненим Договору іпотеки (Постанова ВГСУ від 09.12.2014 р. по справі № 910/14754/14).

Посилатись на закінчення строку дії іпотечного договору, з метою припинення іпотеки, не є слушним у зв’язку із тим, що в даному Договорі іпотеки не зазначено строк його дії. Строк дії Договору іпотеки не є суттєвою умовою для Договорів іпотеки.

Строк позовної давності для стягнення боргу та звернення стягнення на предмет іпотеки минув ще в 2014 році. Але Позичальник (у змові із боржником) в суд з даним позовом не звертаються, а хочуть звернутися до нотаріуса та зареєструвати, через 7 років після укладення Договору позики, право власності за Позичальником на квартиру боржника, що фактично надасть можливість боржнику взагалі не виконувати рішення суду.



З повагою, Антон.

