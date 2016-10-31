Основания для признания правоприемником

26/04/17 10:23 faust6996

Ув. форумчане. Подскажите, пожалуйста, ответ на следующий вопрос, который связан с ликвидацией районных отделов образования и последующего увольнения по п.1 ст. 40 КЗоТ Украины женщины находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком, которому всего 5 месяцев (далее – Женщина).

Так, в 2016 году городской совет, принимает решение о передаче объектов недвижимого имущества (школы, садики и т.п.) с баланса всех отделов образования города на баланс одного из своих департаментов.

Указанная ситуация, в т.ч. тот факт, что районные отделы образования утратили свою актуальность, привела к тому, что один из отделов образования 31.10.2016 издает приказ об увольнении некоторых своих сотрудников по п. 1 ст. 40 КЗоТ Украины. Основанием для принятия данного приказа (исходя из его текста) была не ликвидация самого отдела образования (как юридического лица), а исключительно ликвидация всех своих структурных подразделений (!), в т.ч. и централизованной бухгалтерии, где непосредственно и работала Женщина.

В тот же день (31.10.2016) данный отдел образования начал выдавать всем своим сотрудникам (в т.ч. и Женщине) персональные предупреждения об увольнении с 30.12.2016.

В последующем, а именно 30.12.2016 Женщина была уволена именно по п. 1 ст. 40 КЗоТ Украины, о чем сделана запись в ее трудовой книжке. При этом Женщине не была предложена какая-либо другая должность, а также не было получено согласие профкома на ее увольнение.

Также, следует также отметить, что городской совет, для обслуживания вышеуказанных учреждений (садиков, школ и т.п.), еще в конце 2016 года начал принимать по переводу п. 1 ст. 36 КЗоТ Украины бывших сотрудников ликвидированных районных отделов в вышеуказанный департамент (новый балансодержатель садиков и школ). Правда принимались только «избранные» сотрудники. При этом пенсионерам, «декретчицам», и т.п., неофициально отказывалось в переводе (данная позиция объяснялась тем, что им (новому предприятию) такой «балласт» не нужен).

Кроме этого все документы районных отделов образования были также переданы еще в конце 2016 года в соответствующий департамент горсовета.

Учитывая вышеуказанное, у меня возникают следующие вопросы:

1) Если в суде доказать, что отдел образования, в котором непосредственно работала Женщина, незаконно ее уволил, то сможет ли суд ее восстановить на работе, учитывая что данный отдел образования к тому времени (моменту вынесения соответствующего решения суда) будет ликвидирован окончательно ? Если да, то как это будет осуществляться на практике ?

2) Есть ли правовые основания утверждать в суде (в споре о признании увольнения незаконным, где ответчиком является отдел образования), что вышеуказанный департамент (который уже привлечен в суд как третье лицо), является правопреемником отдела образования по всем правам и обязанностям, исходя из следующего:

- департамент выполняет все функции, которые выполняли районные отделы образования (в т.ч. и за ответчика), что подтверждается положением о департаменте и др. документами;

- все имущество, которое было на балансах районных отделов образования (в т.ч. и ответчика) было передано в 2016 году на баланс именно департамента, что подтверждается решениями сессии горсовета;

- 90% работников районных отделов образования принял к себе на работу по переводу департамент;

- все документы отделов образования (в т.ч. и ответчика) были переданы в 2016 году на хранение именно департаменту, что подтверждается соответствующими договорами и актами приема-передачи.



Заранее благодарю за предоставленные ответы и ссылки на судебную практику.





