Чи оскаржується така ухвала?

Може це така тонка гра? В ухвалі апеляції фактично ставиться питання про виправдання: Таким чином, показання обвинуваченого ОСОБА_1 про його невинуватість в ході судового розгляду не перевірялися, будь-які докази з цього приводу не досліджувалися, висновки суду у вироку про наявність в діях ОСОБА_1 складу злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, є непідтвердженими ." Т.е. зачем проводить экспертизу против невиновного? Да ещё и избирать меру пречечения? Очевидно, что судья пошел на поводу у прокурора ( как впочем и адвокат!) Может судья что-то знает по ЕСПЧ, или так страхуется, или зондирует почву, или ещё что-то...

26/04/17 14:05 wonderfully > (???) 26/04/17 13:38

Стаття 392. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку

2. Ухвали, постановлені під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судових рішень, передбачених частиною першою цієї статті, окремому оскарженню не підлягають, крім випадків, визначених цим Кодексом. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною першою цієї статті.



Стаття 332. Проведення експертизи за ухвалою суду

1. Під час судового розгляду суд за клопотанням сторін кримінального провадження або потерпілого за наявності підстав, передбачених статтею 242 цього Кодексу, має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам.



2. Суд має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам незалежно від наявності клопотання, якщо:

1) суду надані кілька висновків експертів, які суперечать один одному, а допит експертів не дав змоги усунути виявлені суперечності;

2) під час судового розгляду виникли підстави, передбачені частиною другою статті 509 цього Кодексу.



3. До ухвали суду про доручення проведення експертизи у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, включаються питання, поставлені перед експертом учасниками судового провадження, судом. Суд має право не включати до ухвали питання, поставлені учасниками судового провадження, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

