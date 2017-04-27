Изменены правила проезда круга?

Сорри если гдето уже обсуждали, но нужна оценка юристов:
- Вступил в силу Закон - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
- где говорится «Перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу»
Он же + документы - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
- при этом в ПДД сказано - "На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа."
Какие будут мысли уважаемых гуру, как будем проезжать завтра по кругу обозначенному знаком "круг" (4.10) и не имеющему никаких других знаков приоритета? Раньше пропускали справа - теперь появился Закон по ссылке выше....
И еще в копилку - в законе "Про дорожний рух" пишут:
"Стаття 54. Міжнародні угоди
Якщо міжнародною угодою України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у законодавстві України про дорожній рух, то застосовуються правила міжнародної угоди."
А в Международной Конвенции - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
"В государствах с правосторонним движением на перекрестках, иных, чем
упомянутые в пункте 2 настоящей статьи и в пунктах 2 и 4 статьи 25 настоящей Конвенции,
водитель транспортного средства обязан уступать дорогу транспортным средствам,
движущимся справа от него"
Вопрос - как завтра проезжать круги обозначенные знаком "круг" (4.10) и не имеющие никаких других знаков приоритета - по ПДД/Конвенции и как раньше (кто справа то и прав) или по Закону "кто на круге тот и прав"?