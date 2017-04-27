Наблюдаю со стороны и честно говоря смешно ... Какая фирма и.т.п.? Не важно кто собственник (Ф.Л. или Ю.Л.), важно - кто ввозит (резидент, или нерезидент Украины). В ТКУ черным по белому написано сроки ввоза автомобиля резидентом Украины. Почему много автомобилей (например на литовской регистрации) оформлены на фирму? Ответ прост - таким образом обычному резиденту Украины проще оформить автомобиль иностранной регистрации на себя. Ведь при оформлении автомобиля заграницей (ЕС), его владелец в большей степени не хочет давать доверенность на потенциального покупателя, он хочет снять автомобиль с учета дабы не платить разного рода налоги, а покупателю это не выгодно, так как оформить автомобиль на себя он не может. В Литве же развит бизнес - потенциальный покупатель может зарегистрировать автомобиль на фирму, вписав себя в техпаспорт на правах совладельца (не владельца). Фирма выступает гарантом для литовского государства, что покупатель авто заплатит все налоги (пройдет в том числе ТО и страховку) и возможные штрафы. Для резидента Украины это вполне удобно, заплатить деньги и не парить мозг, как оформить автомобиль на себя и в последующем проходить ТО и покупать страховку. Ввоз легкового автомобиля, как коммерческого - прошлый век (тема давно забыта, а точнее после разъяснительного письма Гостаможслужбы №11.11/2-12.2/2172 от 5 марта 2013-го), таможня не под каким предлогом не пропустит, потому как коммерческий автомобиль должен перевозить груз, либо пассажиров. "Какой груз закинуть в багажник?" - не смешите. Вы думаете что закинете 20 упаковок подгузников (например), то это будет груз? Груз нужно оформить надлежащем образом в таможенном отношении и.т.д. Если вернуться к сказанному "важно - кто ввозит (резидент, или нерезидент Украины)", то исходя из этого уже строятся так называемые полулегальные варианты пользования автомобилем иностранной регистрации в Украине относительно на длительный срок. Рекомендую почитать форум (постепенно разложит все по полочкам) хотя бы за этот год и задавать вопросы по существу, а то извините, как в той поговорке: "Обо всем, но не про что..."

огромное спасибо! надеюсь вся информация там достоверная) я конечно понимаю что все в суде можно оспорить, как видим из практики так и происходит. пока что) ну как и думал, вариант с фирмой самый нормальный. тут главное нормально открыть фирму, и что бы было как коммерческое то какой то груз перетащить через границу. вопрос: 1. что можно перевезти что бы было перевозкой груза и не дорого?) 2. может кто знает и может дать контакт кого то "нужного" что бы не парится и нам оформили коммерческое использование на таможне (будет пара машин). хотя этому варианту меньше всего рад буду. 3. по вопросам о фирме ответить кто то может? "Вопросы по фирме 3.2 В какой стране лучше открывать фирму? 3.3 Какие налоги? есть ли обязательные платежи? 3.4 что будет если фирма бездействует? 3.5 нужно ли платить за соучредителей какой то налог?"