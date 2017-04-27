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|27/04/17 19:33
ТАМОЖНЯ > exxxtasy
27/04/17 17:55
Наблюдаю со стороны и честно говоря смешно ... Какая фирма и.т.п.? Не важно кто собственник (Ф.Л. или Ю.Л.), важно - кто ввозит (резидент, или нерезидент Украины). В ТКУ черным по белому написано сроки ввоза автомобиля резидентом Украины. Почему много автомобилей (например на литовской регистрации) оформлены на фирму? Ответ прост - таким образом обычному резиденту Украины проще оформить автомобиль иностранной регистрации на себя. Ведь при оформлении автомобиля заграницей (ЕС), его владелец в большей степени не хочет давать доверенность на потенциального покупателя, он хочет снять автомобиль с учета дабы не платить разного рода налоги, а покупателю это не выгодно, так как оформить автомобиль на себя он не может. В Литве же развит бизнес - потенциальный покупатель может зарегистрировать автомобиль на фирму, вписав себя в техпаспорт на правах совладельца (не владельца). Фирма выступает гарантом для литовского государства, что покупатель авто заплатит все налоги (пройдет в том числе ТО и страховку) и возможные штрафы. Для резидента Украины это вполне удобно, заплатить деньги и не парить мозг, как оформить автомобиль на себя и в последующем проходить ТО и покупать страховку.
Ввоз легкового автомобиля, как коммерческого - прошлый век (тема давно забыта, а точнее после разъяснительного письма Гостаможслужбы №11.11/2-12.2/2172 от 5 марта 2013-го), таможня не под каким предлогом не пропустит, потому как коммерческий автомобиль должен перевозить груз, либо пассажиров.
"Какой груз закинуть в багажник?" - не смешите. Вы думаете что закинете 20 упаковок подгузников (например), то это будет груз? Груз нужно оформить надлежащем образом в таможенном отношении и.т.д.
Если вернуться к сказанному "важно - кто ввозит (резидент, или нерезидент Украины)", то исходя из этого уже строятся так называемые полулегальные варианты пользования автомобилем иностранной регистрации в Украине относительно на длительный срок.
Рекомендую почитать форум (постепенно разложит все по полочкам) хотя бы за этот год и задавать вопросы по существу, а то извините, как в той поговорке: "Обо всем, но не про что..."
|27/04/17 17:55
exxxtasy > V.T.
27/04/17 17:14
смотре видео. таможеники для доказательства что авто будет использоваться в ком. целях, требуют какой то не существующий документ который будет подтверждать что будут перевозиться грузы или пассажиры.
может ли договор составленный между Укр. фирмой и Литовсвой(на которую будет оформлено авто) о перевозке персонала. быть как доказательство что машина будет использоваться в коммерческих целях?
то есть, составлю договор с фирмой из украины что литовская фирма должна прислать авто и водителей допустим по какой то там символической стоимость(а вообще таможню это не должно касатся), что бы литовские авто возили персонал фирмы Украины. вот же и есть коммерческое использование? или все же проще какой то груз при въезде забросить в багажник?
|27/04/17 17:35
exxxtasy > V.T.
27/04/17 17:14
огромное спасибо!
надеюсь вся информация там достоверная) я конечно понимаю что все в суде можно оспорить, как видим из практики так и происходит. пока что)
ну как и думал, вариант с фирмой самый нормальный. тут главное нормально открыть фирму, и что бы было как коммерческое то какой то груз перетащить через границу.
вопрос:
1. что можно перевезти что бы было перевозкой груза и не дорого?)
2. может кто знает и может дать контакт кого то "нужного" что бы не парится и нам оформили коммерческое использование на таможне (будет пара машин). хотя этому варианту меньше всего рад буду.
3. по вопросам о фирме ответить кто то может?
"Вопросы по фирме
3.2 В какой стране лучше открывать фирму?
3.3 Какие налоги? есть ли обязательные платежи?
3.4 что будет если фирма бездействует?
3.5 нужно ли платить за соучредителей какой то налог?"
|27/04/17 17:14
V.T. > exxxtasy
27/04/17 16:29
|27/04/17 16:29
exxxtasy
Здравствуйте!
Месяц изучаю данную тему. Хочу себе, да и много друзей хотят, авто из европы.
Окончательно не могу никак определится какую схемы выбрать. Потому что каждый тянет одеяло в сторону своей схемы с которой привык работать.
Лично как по мне то из ВВ (с верблюдом) и Транзитом, лучше Транзит. Так как перевести его в ВВ да и вообще что либо сделать в любом момент проще нежели в ВВ, ты ввез, твое авто, делай что хочешь.
Но! правда ли что штраф только 8500 и только разово? после этого можно "заламинировать" квитанцию и кататься. ДА и вообще, как понял, сотрудники полиции понятное дело пока у них нет в письменном виде на мою машину инфы, ничего не могут(по закону, на практике я уже понял что они делают что хотят), НО как понял и сотрудник таможни ВНЕ таможенной зоны(то есть к примеру в киеве) ничего мне сделать не может? Получается за ВВ штраф тоже, так как через 2 мес прострочка идет + еще и не ты завозил, кататься не можешь, только штрафы больше чем в транзите.
Что то много буков. буду конкретнее.
Виды ввоза и вопросы по ним:
1. Транзит. Штраф -8500?
1.1 разово? второй раз притянуть к какой либо ответственности не смогут пока я не заеду, выеду?
1.2 при вручении штрафа, это меня обязует вывезти авто?
1.3 штрафплощадка?
2.ВВ(верблюд)
2.1 Тоже ведь нарушение сроков так же как и в транзите. если в течении 2мес не поставить на учет?
2.2.Исходя из пункта 2.1. Чем тогда лучше от транзита? Штрафы то больше.. 300% (хотя не понятно как они будут считать растоможку если евро 3-4 не растамаживается)
2.3 при покупке авто в Литве, там же нужен некий "гарант", может ли "верблюд" выписать доверенность на гаранта, что в случае если "верблюд" не сможет через год вывезти авто, то он это доверяет моему гаранту? это реально?
2.4 Передача права управлять все же не легальна?
2.5 штрафплощадка?
3.ВВ(если я соучредитель фирмы)
пока что на это обратил больше всего внимания. так как если я верно все понимаю он самый легальный. Только не смог в паре моментов разобраться.
Какой ВВ лучше
3.1.1 коммерческий? то есть для перевозки грузов и пассажиров (тут я так понимаю лучше всего, купить какого то барахла, задекларировать как-то (на таможне?) и якобы это груз). верно?
3.1.2 личное использование? если верно понимаю, я как соучредитель могу просто заехать на данном авто в личных целях и передвигаться год без проблем? на учет ставить нужно?
Вопросы по фирме
3.2 В какой стране лучше открывать фирму?
3.3 Какие налоги? есть ли обязательные платежи?
3.4 что будет если фирма бездействует?
3.5 нужно ли платить за соучредителей?
4.Тоже интересный вариант. Растаможка авто как инвестицию в уставной фонд фирмы в Украине, иностранцем.
4.1 еще возможно такое? или старые авто не растаможат?
4.2 есть ли все же какие то % за растаможку?
остальное вроде как знаю.
понимаю что вопросов много, но как раз это обычно никто не раскрывает. от чего много проблем. если найдется добрая душа которая поможет, будет суперски )
Спасибо!