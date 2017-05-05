то и значит. Раньше ваш участок не был ничем отягощен, а при установлении сервитута будет. После этого, может быть, Вы его не сможете продать дороже, сдать в аренду удачнее.... и т.д. вот за это и денежка.

5/05/17 16:31 j. dread > ротор1 5/05/17 16:13

Ну да, исковое заявление об установлении земельного сервитута.

А что Вы имеете ввиду про денюжку и при установлении, и за пользование?

За пользование, я понимаю, это то, что вытекает из содержания самого сервитута. Что пользование может быть оплатным.

А что значит за установление?

