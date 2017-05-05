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|5/05/17 16:55
j. dread > j. dread
5/05/17 16:53
А якогось роз'яснення по ціні встановлення та справляння не підкажете?
|5/05/17 16:53
j. dread > ротор1
5/05/17 16:45
Какой хороший форумчанин) Спасибо Вам, ротор1!
|5/05/17 16:45
ротор1 > j. dread
5/05/17 16:43
канеш.
есть другие варианты?
|5/05/17 16:43
j. dread > ротор1
5/05/17 16:41
Это всё в договоре следует прописать?
СПАСИБО!!
|5/05/17 16:41
ротор1 > j. dread
5/05/17 16:31
то и значит. Раньше ваш участок не был ничем отягощен, а при установлении сервитута будет. После этого, может быть, Вы его не сможете продать дороже, сдать в аренду удачнее.... и т.д. вот за это и денежка.
|5/05/17 16:31
j. dread > ротор1
5/05/17 16:13
Ну да, исковое заявление об установлении земельного сервитута.
А что Вы имеете ввиду про денюжку и при установлении, и за пользование?
За пользование, я понимаю, это то, что вытекает из содержания самого сервитута. Что пользование может быть оплатным.
А что значит за установление?
|5/05/17 16:13
ротор1 > j. dread
5/05/17 16:07
иск о чем?
сервитут можно и принудительно, в том числе, и путем обращения в суд. И можно и денюжки взять и за установку самого сервитута, и за пользование землей в дальнейшем.
|5/05/17 16:07
j. dread > ротор1
5/05/17 16:04
эх, насильно мил не будешь....
Но а на будущее мы можем такой вид правоотношений принудительно же закрепить, только следует рассчитать цену? Законодательство мне разрешает в конце концов иск подать как собственника землю к тому, кто пользуется.
|5/05/17 16:04
ротор1 > j. dread
5/05/17 15:57
ви ж самі пишете: "коли не маємо згоди юридичної особи."
|5/05/17 15:57
j. dread > ротор1
5/05/17 15:51
ага, с сервитутом "в прошлом" прояснилось)
А по 631 никак почему?
|5/05/17 15:51
ротор1 > j. dread
5/05/17 15:45
сервитуты необходимо регистрировать. Т.е., отягощение (в вашем случае договорное) станет сервитутом после заключения договора и его регистрации. а так...
|5/05/17 15:45
j. dread > ротор1
5/05/17 15:37
А почему нет сервитута?
в Земельном кодексе ст. 99 же указаны и иные "земельные сервитуты"?
|5/05/17 15:37
ротор1 > j. dread
5/05/17 15:04
|5/05/17 15:04
j. dread
Тему схожу не знайшла.
Постало питання: Є земля, яка належить законному власнику, і ця земля використовується як прохід сторонньою юридичною особою. Чи можливо з юридичної особи стягнути якусь плату за попередні роки? Особливо це питання цікавить, коли не маємо згоди юридичної особи.
Дякую за думки..