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Сервітут та ч. 3 ст. 631 ЦК
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5/05/17 16:55  j. dreadОтправить письмо > j. dread    5/05/17 16:53Дерево
А якогось роз'яснення по ціні встановлення та справляння не підкажете?

5/05/17 16:53  j. dreadОтправить письмо > ротор1    5/05/17 16:45Дерево
Какой хороший форумчанин) Спасибо Вам, ротор1!

5/05/17 16:45  ротор1 > j. dread    5/05/17 16:43Дерево
канеш.
есть другие варианты?

5/05/17 16:43  j. dreadОтправить письмо > ротор1    5/05/17 16:41Дерево
Это всё в договоре следует прописать?
СПАСИБО!!

5/05/17 16:41  ротор1 > j. dread    5/05/17 16:31Дерево
то и значит. Раньше ваш участок не был ничем отягощен, а при установлении сервитута будет. После этого, может быть, Вы его не сможете продать дороже, сдать в аренду удачнее.... и т.д. вот за это и денежка.

5/05/17 16:31  j. dreadОтправить письмо > ротор1    5/05/17 16:13Дерево
Ну да, исковое заявление об установлении земельного сервитута.
А что Вы имеете ввиду про денюжку и при установлении, и за пользование?
За пользование, я понимаю, это то, что вытекает из содержания самого сервитута. Что пользование может быть оплатным.
А что значит за установление?

5/05/17 16:13  ротор1 > j. dread    5/05/17 16:07Дерево
иск о чем?
сервитут можно и принудительно, в том числе, и путем обращения в суд. И можно и денюжки взять и за установку самого сервитута, и за пользование землей в дальнейшем.

5/05/17 16:07  j. dreadОтправить письмо > ротор1    5/05/17 16:04Дерево
эх, насильно мил не будешь....
Но а на будущее мы можем такой вид правоотношений принудительно же закрепить, только следует рассчитать цену? Законодательство мне разрешает в конце концов иск подать как собственника землю к тому, кто пользуется.

5/05/17 16:04  ротор1 > j. dread    5/05/17 15:57Дерево
ви ж самі пишете: "коли не маємо згоди юридичної особи."

5/05/17 15:57  j. dreadОтправить письмо > ротор1    5/05/17 15:51Дерево
ага, с сервитутом "в прошлом" прояснилось)
А по 631 никак почему?

5/05/17 15:51  ротор1 > j. dread    5/05/17 15:45Дерево
сервитуты необходимо регистрировать. Т.е., отягощение (в вашем случае договорное) станет сервитутом после заключения договора и его регистрации. а так...

5/05/17 15:45  j. dreadОтправить письмо > ротор1    5/05/17 15:37Дерево
А почему нет сервитута?
в Земельном кодексе ст. 99 же указаны и иные "земельные сервитуты"?

5/05/17 15:37  ротор1 > j. dread    5/05/17 15:04Дерево
сервитута у Вас нет. ст. 631 тоже не подходит.
можно попробовать взыскать убытки, если они есть [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

5/05/17 15:04  j. dreadОтправить письмо   Дерево
Тему схожу не знайшла.
Постало питання: Є земля, яка належить законному власнику, і ця земля використовується як прохід сторонньою юридичною особою. Чи можливо з юридичної особи стягнути якусь плату за попередні роки? Особливо це питання цікавить, коли не маємо згоди юридичної особи.
Дякую за думки..

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