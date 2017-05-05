Чи потрібно вносити зміни до Статуту

5/05/17 16:07 klim-ko > j. dread 5/05/17 16:00

У банків може бути безліч різних інструкцій і не завжди вони можуть відповідати нормам чинного законодавства.

Тому поспорити з ними звісно можете.

Але як це Вам допоможе, якщо банк вже "примушує" внести зміни у статут?

Ви самі завели себе у пастку.

Так що у Вас, як на мене, два варіанти:

- змінити статут (і краще взагалі прибрати ці відомості);

- звернутися до іншого банку.

