Чи потрібно вносити зміни до Статуту

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|5/05/17 16:35
j. dread > ротор1
5/05/17 16:11
А если уже засновник или бенефициар, то тут без вариантов - вносить изменения надо 100%?
|5/05/17 16:11
ротор1 > klim-ko
5/05/17 16:07
приват єтим не страдает
|5/05/17 16:08
j. dread > klim-ko
5/05/17 16:07
Дякую Вам за Ваш час =)
|5/05/17 16:07
klim-ko > j. dread
5/05/17 16:00
У банків може бути безліч різних інструкцій і не завжди вони можуть відповідати нормам чинного законодавства.
Тому поспорити з ними звісно можете.
Але як це Вам допоможе, якщо банк вже "примушує" внести зміни у статут?
Ви самі завели себе у пастку.
Так що у Вас, як на мене, два варіанти:
- змінити статут (і краще взагалі прибрати ці відомості);
- звернутися до іншого банку.
|5/05/17 16:06
ротор1 > j. dread
5/05/17 16:00
тому що ваш статут буде містити відомості, що не відповідають дійсності.
|5/05/17 16:00
j. dread > klim-ko
5/05/17 15:56
Ну от банк вже в нас і глянув, ви - провидець =)
А якщо серйозно, то це залежить від банку до банку - хтось спокійно відноситься, хтось ні. Але, наприклад, ІПН фізичної особи директора ж не змінився! Чому товариство має йти на поводу та задовольняти примхи банку? Може з ними варто з цього приводу поспорити? Чи в банку є якісь внутрішні для цього випадку інструкції?
|5/05/17 15:56
klim-ko > j. dread
5/05/17 15:48
Такої норми і не знайдете, тому що дані про директора у статут не є відомостями які обов'язково повинні вноситися у статут.
А так, якщо ці дані змінились, то вносити зміни потрібно, бо наприклад візьме банк статут, гляне, а дані про паспорт директора відмінні від актуальних і буде Вам щастя.
Змінюйте статут і виключайтецю інформацію взагалі. А заяву подавайте реєстратору як зміни до статуту.
|5/05/17 15:48
j. dread > Віталій Молодший
5/05/17 15:37
Но я все равно не вижу императивной нормы, которая обязывает общество вносить изменения в Устав, если меняются данные о директоре, а не о собственнике или основателе....
|5/05/17 15:47
j. dread > ротор1
5/05/17 15:42
СПАСИБО!!
|5/05/17 15:42
ротор1 > j. dread
5/05/17 15:39
|5/05/17 15:39
j. dread > Віталій Молодший
5/05/17 15:37
Згодна, що це тепер зайвий клопіт... А не вкажете мені на якійсь нормативний акт, яким можна було б керуватися? Там ще форми в додатках (зараз заяви)...
|5/05/17 15:37
Віталій Молодший > j. dread
5/05/17 15:28
У вашому випадку потрібно.
Рекомендую Вам прийняти нову редакцію статуту, проте прибрати відомості про директора. Директор призначається/звільняється протоколом ЗЗУ.
Навіщо при зміні директора Вам постійно змінювати редакцію статуту, проводивши загальні збори учасників, підписи чії в протоколі ЗЗУ нотаріально посвідчуються нині, а аткож і в статуті.
|5/05/17 15:28
j. dread
В разі зміни паспортних даних (серія, номер, ким виданий і коли) директора ТОВ чи потрібно вносити зміни до Статуту? В Статуті були прописані старі паспортні дані..