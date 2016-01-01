6/05/17 00:18 DB Ukraine

Продам базы данных предприятий: Украина, Россия, Беларусь, Казахстан, Молдова, Болгария, Польша, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Франция, Швейцария, Китай, Южная Корея.



Вы можете связаться со мной по Скайпу, и я продемонстрирую Вам эти базы на моем ПК. Вышлю скриншоты и краткие образцы баз, детальные прайс-листы.



1. Украина. Более 51'000 компаний. Табличный формат (xlsx, xls, ods, csv и т.п.). Ежедневная круговая актуализация по телефону и E-mail. База будет сформирована в день оплаты с максимально возможной актуальностью.



Вы можете купить базу, разбитую на файлы по отраслям, или одним файлом без разбиения на отрасли.

Возможно приобретение выборочных баз:

1.1. Экспортёры и/или импортёры Украины.

1.2. Базы данных предприятий областей и городов Украины.

1.3. Все предприятия с E-mail.

1.4. Все предприятия с оговоренной Вами численностью сотрудников.

1.5. Все предприятия с именем первого руководителя.

1.6. Отрасль. Подробный перечень отраслей, пожалуйста, запросите дополнительно.



Поля базы: Название, Адреса, Телефоны, Факсы, E-mail, Сайт, 1-й руководитель, Численность работающих, Филиалы, Головное предприятие, Страны/регионы экспорта/импорта, Режим работы, Торговые марки, Международные стандарты качества, Год основания, Обслуживающий банк, Описание деятельности.



2. Иностранные базы собраны и актуализированы вручную на 01.01.2016. База каждой страны разбита на 15 рубрик по видам деятельности. Формат xls. Названия полей базы и файлы описания деятельности на русском языке. Контактные данные на национальном языке. Базы Беларуси и Казахстана полностью на русском языке.



Поля базы: Название, Адрес, Телефон, Факс, E-mail, Сайт, 1-й руководитель, Численность работающих, Страны/регионы экспорта/импорта, Торговые марки, Год основания, Обслуживающий банк, Описание деятельности, Регистрационный номер, Финансовая и статистическая информация.



3. Россия. База собрана и актуализирована вручную на 01.01.2016. Структура аналогична базе Украины. Вы можете купить базу, разбитую на файлы по отраслям, или одним файлом без разбиения на отрасли. 97'617 компаний. Формат xlsx.



Скачать файлы базы данных предприятий Украины и других стран Вы можете с файлообменника после предоплаты или записать на флеш-карту, CD при оплате "из рук в руки", если Вы находитесь в Харькове.

