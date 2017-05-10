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G5 линзы биксиноновые / ксеноновые 2,5 дюйма
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10/05/17 02:36  9073355Отправить письмо   Дерево
Би-ксеноновые и моно линзы G5, они же ксеноновые. Предлагаем решение в штатное посадочное место Вашей фары. Мы являемся представителями следующих фирм Morimoto, Galaxy, MOONLIGHT (Evo, ULTIMATE, Super), KOITO, BOSCH, FxR, Hella, и другие. Все поколения G5 и G6, 2.5 и 3.0 дюйма, для ксенон, светодиодных, LED, автоламп, галогенных ламп. Мы компания импортер и производитель, лично под нашей торговой маркой реализованы феноменальность, и эффективность использования головной оптики по новому. Работаем как в розницу, так и оптом, активно ищем развитие дилерской сети, партнерские программы для СТО, центров установки, частных предприятий. Наши функциональные решения обеспечивают собранный пучок света, в них устранены паразитные засветы, совершенная система против ослепления встречного транспорта. После инсталляции работоспособность корректора сохраняется. В нашем офисе-магазине, мы предложим ознакомится с нашей продукцией, и всегда будем рады как интересующимся, так и клиентам.
Комплектом поставки, можно считать: линзы 2 шт, переходник и силиконовые уплотнители под цоколь H4 или H7 и Н1 2 шт.

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