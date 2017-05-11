Интелектуальная собственность и здравый смысл

11/05/17 15:01 КремБруле

Дорогие коллеги. Суть вопроса следующая. Допустим есть гордая отечественная компания. И есть злые правоблядатели, суть мира капитала. Уявімо собі этот самый правообладатель пишет всякую гадость Державному інспектору з питань інтелектуальної власності и тот, допустим , решит защитить интересы "злых пендосов" (ТМ Ипатий Лютый), а не кротких сограждан.

Изучил тут ПКМУ від 17 травня 2002 р. N 674 и малость прирастерялся. Права инспектора по большому счету больше чем у следователя. Тут тебе и право проверки в любой момент дня и ночи, в выходной и праздничный день, без предупреждения.Тут тебе и право кляузника-правоболадателя пристутстоввать при проверке предприятия (!!!) Т.е. вообще какой-то "лицо с горы", будет бродить по предприятию! Ну и куча прочих вкусных вещей. Например "за будь-яке зволікання з допуском" сразу вправе привлекать МВС, СБУ, ДФС.... Т.е. пришли в 4 утра, как один австрийский маляр, и пока сонный охраниик пытаестя дозвониться к руководителю вот тебе и зволікання...

Вообщем возникло у меня пару вопросов. Ну и классовая ненависть к этим Вашим Гейтсам и прочим Джобсам. Итак:

1. Постанова КМУ 674 говорит о том, что для внеплановой проверки достаточно звернення заявників - осіб, яким належать права інтелектуальної власності и при єтом не нужно никакогосогласия центра.органа исполн.власти. В тоже время Закон № 877 говорит что основанием являются звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам при наличии согласия центрального органа испол.власти. Т.е. заявления всяких там ГУГОЛОВ не есть основанием для внеплановой проверки.Нужен гражданин из плоти и крови. Была ли у кого-нибудь практика по данному вопросу?

2.Часть 10 статьи 4 Закона 877 говорит " Під час проведення заходів державного нагляду (контролю) не допускається вилучення у суб’єктів господарювання оригіналів їхніх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів, їх частин, крім випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством." В то же время Постанова КМУ 674 говорит , что инспектор вправе изымать технику используемую для воспроизведения "пиратских" программ к примеру. Возникает вопрос - как они на практике будут оформлять изъятие интересующей их программы без изъятия сервака. Т.е. допустим у предприятия код доступа на каждую машину. На вопросы откажуться отвечать. Как это произойдёт на практике? Кто-то сталкивался?

3. Далее… Закон 877 гласит - Плановий чи позаплановий захід щодо суб’єкта господарювання - юридичної особи має здійснюватися у присутності керівника або особи, уповноваженої керівником. Заметьте – керівником а, не Статутом чи чимось подібним. А постанова КМУ говорит, что Позапланова (раптова) перевірка проводиться у присутності керівника суб'єкта господарювання або особи, яка його заміщує. Что согласитесь не одно и тоже. Замещать может скажем главный инженер, а вот на проверку директор уполномочил скажем юрисконсульта. Тут кстати вопрос тот еще – если нет директор и он никого не уполномочил, то как провести проверку?



4. Пункт 19 Постанови гласит, что Будь-яке зволікання з проведенням перевірки, пов'язане з обмеженням доступу державного інспектора до приміщень є підставою для застосування передбачених законом заходів, у тому числі спеціальних, із залученням працівників органів МВС, СБУ, ДФС. Я не понимаю о каких заходах идёт речь? Как они могут без решения суда проникать в помещение?

5. Пункт 20 Постанови на вимогу суб'єкта права інтелектуальної власності державний інспектор приймає рішення про залучення такого суб'єкта

чи його представника до проведення перевірки. На каком законном основании послать этого представника в кременевую долину? Предполагает ли словосочетание «допускать к проведению проверки» равенство «допустить на территорию предприятия»? Пусть себе там за забором стоит и смотрит. Есть судебная практика у кого-то?

В самом деле по закону 877 предприятие обязано допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю). И никого более.

6. Далее в Постанове идёт речь о возможности проведенния экспертизы. Тут я вообще в ступоре. Какая экспертиза? Разве это уголовный процесс? Максимум висновок спеціаліста! Кто будет предупреждать эксперта об уголовной ответственности? Какая методика отбора образцов и их хранения? Кто ставит подписи и опечатывает образцы? Чем вообще определяется процесс сбора, анализа и хранения исследуемых образцов? Каким нормативным документом? Или они применяют ст..14-16 ЗАкона 877 и считают сервер «зразком продукції»? Но веди и это невозможно ибо «Відбір зразків продукції здійснюється в кількості не менш як два екземпляри, один (контрольний) з яких залишається у суб'єкта господарювання.» Нельзя же при наличии одного сервера один забрать а второй оставить .

7. Что это вообще за инспектора и служба такая? Закон 877 гласит - 4. Виключно законами встановлюються: органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності; Но сама то эта служба інтелектуальної власності створена Постановою КМУ № 658, но никак не законом. Кто-то давали м отворот-поворот на этом основании?



