Чи є керівник товариства його бенефіціарним власником?

13/05/17 12:44 Marlboro! > Mark-Don 13/05/17 12:36

Керівник сам по собі не має вирішального впливу, так як вищим органом управління є збори (учасники). Керівник може бути також в складі зборів (учасником з долею 25%+), що буде робити його власником.



При цьому головним завданням закону є засвітити осіб які реально, а не формально (виділена Вами жирним частина) керують юрособою. Це політики, судді, прокурори, поліцаї, які переписують свої підприємства на підставних осіб.

Зокрема, упускається з виду другий абзац норми:



"При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права"



За замовчуванням сам інститут директорства передбачає, що особа просто є виконавцем волі учасників, тобто посередником. Протилежне може бути (коли директор є самостійною особою) - але тільки якщо він буде мати формальний чи неформальний контроль над вищими органами управління.

