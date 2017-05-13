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Чи є керівник товариства його бенефіціарним власником?
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13/05/17 13:52  decisionmakerОтправить письмо > PretoR888    13/05/17 11:07Дерево
Нормальна світова практика визнавати керівника акціонерного товариства - бенефіціаром.
Особливо в країнах де ринок капіталів домінує над кредитним ринком.
Просто в нас ще цим і не пахне (.

13/05/17 12:46  Red Tag > Mark-Don    13/05/17 11:23Дерево
с такой формулировкой под выгодоприобретателя можно подвести кого угодно. Даже собаку бродячую

13/05/17 12:44  Marlboro!Отправить письмо > Mark-Don    13/05/17 12:36Дерево
Керівник сам по собі не має вирішального впливу, так як вищим органом управління є збори (учасники). Керівник може бути також в складі зборів (учасником з долею 25%+), що буде робити його власником.

При цьому головним завданням закону є засвітити осіб які реально, а не формально (виділена Вами жирним частина) керують юрособою. Це політики, судді, прокурори, поліцаї, які переписують свої підприємства на підставних осіб.
Зокрема, упускається з виду другий абзац норми:

"При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права"

За замовчуванням сам інститут директорства передбачає, що особа просто є виконавцем волі учасників, тобто посередником. Протилежне може бути (коли директор є самостійною особою) - але тільки якщо він буде мати формальний чи неформальний контроль над вищими органами управління.

13/05/17 12:36  Mark-Don > Marlboro!    13/05/17 11:25Дерево
И Вам отвечу то же, что и Т.С.

В законе прямо сказано: "...фізична особа, яка незалежно від формального володіння..."

Вы же утверждаете что, "якщо керівник є учасником юрособи зі значною часткою, то він буде власником".

Где Вы в законе увидели связь со "значною часткою", если там прямо указано, что наличие частки не имеет значения ?

13/05/17 12:33  Mark-Don > Mark-Don    13/05/17 12:32Дерево
Опечатка - слово "вместо" в последнем предложении - ошибочно вставлено.

13/05/17 12:32  Mark-Don > PretoR888    13/05/17 12:21Дерево
В законе прямо сказано: "...фізична особа, яка незалежно від формального володіння..."

Но при этом Вы утверждаете, что "только тогда, когда он собственник +25% либо непрямо контролирует собственником +25%"

Где вы это "только тогда" да еще и с цифрами увидели в Законе ?

Зачем Вы вместо четкие и ясные нормы закона подменяете своими фантазиями, да еще и такими, которые в конечном итоге могут привести к штрафным санкциям ?


13/05/17 12:21  PretoR888 > Marlboro!    13/05/17 11:25Дерево
Я тоже ближе к Вашей позиции - руководитель будет бенефициаром только тогда, когда он собственник +25% либо непрямо контролирует собственником +25%

13/05/17 12:20  PretoR888 > Mark-Don    13/05/17 11:23Дерево
Мне как-то сама юридическая природа этого института не вяжется с директором - бенефициар это тот, кто получает выгоду, такой себе теневой игрок, который дергает за нити :)

13/05/17 12:19  PretoR888 > Mark-Don    13/05/17 11:23Дерево
"Вирішальний вплив" немного смущает - все-таки наемный директор вряд ли может осуществлять такой вплив, для этого есть сборы

13/05/17 11:25  Marlboro!Отправить письмо > PretoR888    13/05/17 11:07Дерево
Керівник може бути, а може і не бути бенефіціарним власником.
Наприклад, якщо керівник є учасником юрособи зі значною часткою, то він буде власником. Якщо він учасником не є, то і власником не буде. Натомість, якщо учасниками юрособи є особи, які де-факто підконтрольні керівнику (тобто є "агентами"), то керівник буде бенефіціарним власником.

13/05/17 11:23  Mark-Don > PretoR888    13/05/17 11:07Дерево
Сомневаюсь, что спор был юридический или, во всяком случае, между юристами !
Ведь из закона яснее ясного следует ответ - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи.

Так кто эта особа, если не директор в первую очередь ?

13/05/17 11:07  PretoR888   Дерево
Колеги, виник серйозний юридичний спір)

Відповідно до ст. 1 Закону "Про відмивання коштів...": "Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі".

Виникає питання - чи підпадає під це визначення директор/керівник товариства, який не є власником корпоративних прав?

Формально він може здійснювати вирішальний вплив на управління і господарську діяльність, вчиняти правочини, давати обов'язкові до виконання вказівки...

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