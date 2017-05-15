15/05/17 15:41 kristall090

Доброго времени суток. У нас сложная ситуация с бабушкиным наследством, не знаю что предпринять, нужна помощь специалистов - практиков.Наследство открылось в ноябре 1974г, сразу после похорон бабушки мы получили письмо от нотариуса о том что нужно определиться - принять или отказаться.Мама сразу отправила ответ что принимает и весной с братьями приедет оформлять и выслала заяву про прием наследства заверенную нотариально.Наследственное имущество в г.Полтава,в шикарном месте на берегу Ворсклы - 10 сот. в пользовании и дом 100м с хоз.постройками.Мамин младший брат обещал что оформит и свою и нашу часть,мама 20 лет слала ему и в нот контору доверенности.Но он ее обманул, уничтожил наследственное дело и оформил все на себя, сменил адресс, сломал наш дом.Но у нас остались 2 заявы про принятие наследства нотариально заверенные.Мамин брат с дочкой не пускает нас на порог, говорят что нашего ничего нет, что они все у нас забрали и что в Полтаве все так делают.

Нотариус 3 Гос. Полт.нот.конторы ведет себя грубо, оскорбляет,швыряет заявления, отказывается ставить входящие, не дает письменный отказ, говорит что наше наследство уже уничтожено , а земля не приватизирована и тоже не наследуется,я говорю что мы с 1974 по 1998 жили в своем доме и наследство принято в 1974 а не сейчас,но она истерично орет и выгоняет с кабинета.Она не признает наши заявления о принятии наследства за 1974 и 1981 год заверенные нотариально, наследственное дело не открывает.

С 20 октября 2016 идет суд про визнання права власності в порядку спадкування за законом,если можно так сказать что идет,судья не хотела принимать исковое, 2 мес. оно валялось, секретарь звонила просила забрать, но в конце декабря открыли производство,я езжу из Донецка,это нелегко, но судья переносит суд как только я являюсь, до сих пор ни одного суда ,вскакивает дочь ответчика, соответчик и просит перенести суд через недомагание папы, судья переносит.Судья откровенно глумится и говорит :"Так я вам и дам законное решение, Ха Ха Ха, и обоснованное . Я не признаю никакие заявления что не в наследственном деле." Нотариус это дело не заводит.Эта судья работает в связке с нотариусом давно, ответчики заплатили и она выслуживается.Она специально опаздывает на суд на 2 часа, все это время ответчики меня оскорбляют, потом она приходит и переносит суд.Она делает все чтоб я ушла бросив все, маме 81, она слабая, ответчики не скрывают что ждут ее конца и специально тянут, живем в оккупации, уехать некуда с больной мамой, она инвалид 2 группы.Скоро 7 июня очередное судилище, что делать?

Отвод судье, но она там главная.Идти в прокуратуру? Обжаловать действия нотариуса? Искать адвоката в Полтаве бесполезно - все захотят угодить судье за мой счет.Может у кого то были аналогичные ситуации?

