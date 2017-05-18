Протокол Общего собрания

Так в том то и вопрос. Если от юрика участие в собрании принимает директор, то он же сам на себя доверенность выдать не может. А регистратоор требует потом документ подтверждающий полномочия представителя юрика, который участвовал в собрании.

Председателем и секретарем собрания не обязательно должны быть участники. Это могут быть приглашенные лица, например. Но о приглашенных нужно указать в протоколе. Положение о подписании протокола собрания участников председетелем и секретарем собрания содержатся в законе о госрегистрации юр лиц.Директор как раз может быть секретарем. Никогда вопрсоо у госрегистратора по этому поводу не возникало.