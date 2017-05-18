Протокол Общего собрания

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|18/05/17 13:27
Ален_165 > Marlboro!
18/05/17 12:13
Так в том то и вопрос. Если от юрика участие в собрании принимает директор, то он же сам на себя доверенность выдать не может. А регистратоор требует потом документ подтверждающий полномочия представителя юрика, который участвовал в собрании.
|18/05/17 12:13
Marlboro! > Ален_165
18/05/17 12:03
Так в пункті 20 же річ про довіреність (копію довіреності), а не рішення зборів.
Збори в принципі не мають права давати чи не давати представнику повноваження на представництво учасника.
|18/05/17 12:03
Ален_165 > Marlboro!
18/05/17 11:52
Здесь дополню, что если участник юр лицо даст доверенность представителю (не директору, ему доверенность не нужна)на участие в собрании, на котором будут приниматься вопросы, связанные с внесением изменений в ЕГР, регистраторы требуют решение органа управления юр лица участника о предоставлении полномочий представителю на участие в собрании. (п.20 ст.17 закона о госрегистрации)
|18/05/17 11:53
Ален_165 > veranika2017
18/05/17 10:40
Председателем и секретарем собрания не обязательно должны быть участники. Это могут быть приглашенные лица, например. Но о приглашенных нужно указать в протоколе. Положение о подписании протокола собрания участников председетелем и секретарем собрания содержатся в законе о госрегистрации юр лиц.Директор как раз может быть секретарем. Никогда вопрсоо у госрегистратора по этому поводу не возникало.
|18/05/17 11:52
Marlboro! > veranika2017
18/05/17 11:07
Посвідчена довіреність (ч.5 ст.245 ЦК)
|18/05/17 11:50
Mark-Don > veranika2017
18/05/17 11:07
Практика включает 3 варианта:
1. Подписывают все участники собрания
2. Подписывает председатель ОСУ либо председатель и секретарь
3. Решением собрания даются полномочия на подписание протокола либо руководителю ООО либо отдельным участникам/участнику.
Любой вариант проходит без проблем.
Передача полномочий - как и в любом ином случае, т.е. в общем порядке, установленном законодательством.
|18/05/17 11:07
veranika2017 > Marlboro!
18/05/17 10:52
Учасник Товаритства вправі передати свої повноваження у (на) Загальних зборах учасника Товариства іншому учаснику Товариства або представникові іншого учасника Товариства.
|18/05/17 10:52
Marlboro! > veranika2017
18/05/17 10:40
|18/05/17 10:40
veranika2017
Помогите, пожалуйста, разобраться. Речь об ООО. Где регламентировано, кто подписывает протокол Общего собрания (все участники или председатель и секретарь)? Возможно, решение о праве подписать протокол Председателю и Секретарю принимается в протоколе Общего собрания участниками, а правомочно, тогда такое решение, если уставом это не предусмотрено? Еще один важный для нас вопрос. В уставе и ЗУ "О хозяйственных обществах" сказано Председатель собрания избирается Общим собранием участников общества, таким образом не сказано, что им должен быть именно участник. Как Вы думаете, допустимо, чтобы Председателем и Секретарем были не участники (директор исключается по понятным причинам исключается)? И последнее,простите, за такое количество вопросов. В законе и в уставе сказано, участник может передать свои права другому участнику. А, каким образом? (по доверенности или есть и другие способы?) Буду очень благодарна за ответы!!!