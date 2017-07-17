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Звільнення генерального директора
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17/07/17 18:00  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > kusanagi    17/07/17 12:12Дерево
"Ни у меня проблем не было ни от одного контролирующего органа, ни у других таких же ТОВок" - пока не было, если что. А по большому счету - не вижу вообще необходимости сдавать отчеты по "дохлому" ТОВ.

17/07/17 13:50  Mark-Don > kyivlegal    17/07/17 12:57Дерево
Ну-ну, успеха вам в плодотворной работе.

17/07/17 12:57  kyivlegalОтправить письмо > Mark-Don    17/07/17 12:32Дерево
Тому що у тому ж ГКУ далі написано:
4. У разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

Тобто, допускається і без найму..

Стосовно ЗУ Про госп.товариства, то не слід плутати виконавчий орган-директора і живу людину (фізичну особу)-директора.
Створити - не означає призначити на посаду.
Орган можна/потрібно створити рішенням власника.
А до призначення на посаду в цей орган когось (або на інший строк - діяльність не ведеться), власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо.

17/07/17 12:42  Mark-Don > ОК АКА Олюня    17/07/17 12:35Дерево
Абсолютно согласен с Вами и автором приведенного поста!

17/07/17 12:35  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > kyivlegal    17/07/17 12:13Дерево
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17/07/17 12:32  Mark-Don > kyivlegal    17/07/17 12:13Дерево
И еще одна цитата из Закона о ХО:
Стаття 62. Виконавчий орган товариства з обмеженою відповідальністю
У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор)....

Если было написано "може створюватись", то я точно не возражал бы вам.
Но написано "створюється". И где тут хоть намек на то, что може НЕ створюватись?

17/07/17 12:25  Mark-Don > kyivlegal    17/07/17 12:13Дерево
"...нічого страшного в тому що ви помилились не має..." - ну спасибо, утешили.
А к себе это примерять пробовали ?

17/07/17 12:22  Mark-Don > kyivlegal    17/07/17 12:13Дерево
Так как это "вже 1000 разів обговорювалось" то все мнения и ссылки ищите в этих обсуждениях.

Единственное, что хочу сказать - не понимаю, почему в своих утверждениях, сторонники работы без работников игнорируют Госп. кодекс ?

Стаття 65. Управління підприємством
Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядова рада такого підприємства (у разі її утворення) призначає (обирає) керівника підприємства.... Керівник підприємства...є посадовими особами цього підприємства.

Этого мало ?

17/07/17 12:13  kyivlegalОтправить письмо > Mark-Don    17/07/17 12:00Дерево
Неправда.
Я маю рацію, не тому що так вважає kusanagi, а тому що не має законодавчої вимоги щодо мінімальної (або взагалі будь якої) кількості працівників на підприємстві.
Якщо знаєте таку норму закону, прошу процитувати та написати покликання в темі, щоб ми мали змогу ознайомитись із новеллою.

ps і навчіться визнавати свої поразки, ніхто не ідеальний, нічого страшного в тому що ви помилились не має.

17/07/17 12:12  kusanagi > Mark-Don    17/07/17 12:00Дерево
omnia mea mecum porto - всё, своё держу всё при себе, чесслово.
Ни у меня проблем не было ни от одного контролирующего органа, ни у других таких же ТОВок. Склонна думать, что случай о том, где "получили" - исключение.

17/07/17 12:03  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > kusanagi    17/07/17 11:54Дерево
железные аргументы ;) Вы точно юрист? ;)

17/07/17 12:00  Mark-Don > kusanagi    17/07/17 11:54Дерево
Он прав только потому, только потому, что вы так считаете !
А свою терминология о философствовании и флуде оставьте при себе, плиз.
А если по сути моего поста, то очень многие реализаторы разных популярных практик уже свое получили, и хорошо, если только в виде штрафов.

17/07/17 11:56  Mark-Don > kyivlegal    17/07/17 10:51Дерево
То, что это "вже 1000 разів обговорювалось", еще не значит, что мнение о том, что "може бути ТОВ без найманих працівників" является истиной в последней инстанции.
Я (и не только я) и ранее считал и на сегодня считаю это мнение ошибочным м противоречащим законодательству.

17/07/17 11:54  kusanagi > Mark-Don    17/07/17 11:49Дерево
Как угодно. Можете пускаться в любые филосовствования, в любой флуд, но киевлигал прав, нічого не поробиш

17/07/17 11:49  Mark-Don > ОК АКА Олюня    17/07/17 11:41Дерево
+100
Если смотреть на нашу практику - то это сплошь и рядом беззаконие и произвол. И если одному или даже более чем одному, с рук сошло, то это еще не значит, что это "практика"

17/07/17 11:41  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > kusanagi    17/07/17 11:18Дерево
+ практика не лучший советчик

17/07/17 11:39  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > kusanagi    17/07/17 11:18Дерево
"існувало б обмеження щодо звільнення останнього повноправного працівника" (с)
совсем не обязательно, просто собственник должен озаботиться наймом нового.

17/07/17 11:18  kusanagi > Mark-Don    17/07/17 08:41Дерево
Підтримую на 100% київлігал, тут ВІН правий. Це підтверджуєтсья практикою, і моєю особистою також - ніяких проблем не було. Нема в Вас обов'язку наймати працівника. Якби був, то було б логічно, що існувало б обмеження щодо звільнення останнього повноправного працівника (підписанта). А таких обмежень нема, тим більше ви його законно не можете не звільнити, якщо маєте такі підстави.

17/07/17 10:51  kyivlegalОтправить письмо > kespf    17/07/17 07:36Дерево
Може бути ТОВ без найманих працівників.
Звіти подавати/підписувати будуть засновники/засновник.
Це питання вже 1000 разів обговорювалось, і на цьому форумі також..

17/07/17 08:46  Mark-Don > kespf    17/07/17 07:36Дерево
И еще. То, что Вы бухгалтер, не означает, что вопросы нужно размещать в бухгалтерской теме.
Ваш вопрос носит юридический характер и должен быть размещен в соответствующей ветке форумов. Это так, на будущее.
И еще одно наблюдение о менталитете наших бизнесменов: в ТОВ всего один работник, но при этом он обязательно только Генеральный директор !
Ну только Генеральный, иначе как-же, самолюбие ведь не выдержит такого позора, если просто Директор.

17/07/17 08:41  Mark-Don > kespf    17/07/17 07:36Дерево
Нет, ТОВ не может быть без наемных работников. Но это ни коим образом не ограничивает право директора на увольнение по собственному желанию.
Далее - дело за участниками общества. Они должны собрать общее собрание участников ТОВ и избрать нового директора.
Других вариантов нет.

17/07/17 07:36  kespfОтправить письмо   Дерево
Доброго дня. Є ТОВ яке вже більше року нічим не займається звітуємось нулями в декларації. З працівників є лише директор, який хоче звільнитися. Чи може ТОВ бути без найманих працівників? Якщо навіть звіт підписати не буде кому? Дуже дякую за відповідь.

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