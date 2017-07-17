17/07/17 11:15 UberX

Uber - это компания, которая соединяет водителя и пассажира, через мобильное приложение и даёт возможность передвигаться по городу свободно и дешевле, чем в такси.

Агент UBER-X это человек, который занимается привлечением водителей к сотрудничеству с компанией UBER.

Данная работа, подходит абсолютно всем, так как не требует специфических знаний или навыков, есть бесплатное обучение и возможность работать удаленно из любого региона страны.

Оплата агенту UBER X производится каждую неделю и зависит от количества привлеченных к сотрудничеству водителей. Каждый агент, получает от 1 до 3 процентов с любой поездки, водителя, которого он привел в компанию.

Рассмотрим вариант работы агента UBER X, который работает удаленно:

Размещение объявлений на досках Украины, тематических форумах и других площадках, приводит к потоку желающих сотрудничать с UBER - однако для самостоятельного подключения, человеку нужно иметь СПД и лицензию на пассажирские перевозки. Тот кто не хочет оформлять эти документы, ждать порядка месяца и платить около 500$ за оформление и пользуется услугами агентов UBER X.

К примеру, обратилось 20 человек из разных городов за месяц к начинающему агенту. Например, 10 подключились к UBER и начали совершать поездки. В среднем, каждый водитель в свободном графике, делает не менее 15 поездок в сутки, хотя те, кто делает данный вид заработка основным, наезжают и 40-50 поездок.

Средняя стоимость поездки, составляет 50 грн.

За месяц, 10 водителей которых привлек агент UBER X, сделают порядка 10*24*15 (при условии выходных) = 3600 поездок, по 50 грн или оборот, в размере 180 тыс грн. Агент UBER X, получит вознаграждение в размере 2%, или 3600 грн.

Привлечь 10 водителей к сотрудничеству с UBER, занимает около недели активной работы.

Вознаграждение агенту, выплачивается до тех пор, пока привлеченный водитель, сотрудничает с UBER.

Таким образом, данный вид работы, предполагает накопительную прибыль для каждого из агентов, даже если он не привлекает новых водителей.

Привлечение 100 водителей, к сотрудничеству с UBER, может занять несколько месяцев, однако создать поток прибыли в размере 36 тыс грн в месяц, что достаточно весомо даже для мелкого бизнеса, с учётом того, что можно остановится и ничего более не делать.

Преимущества работы агентом UBER X в том, что другие компании, платят один раз, за привлечённого водителя, который сделал более 50 поездок. Как правило, это 400-800 грн. И далее, что бы агент получил прибыль в след месяце, необходимо заново искать новых водителей.

Наша компания, оплачивает процент с каждой поездки привлечённого водителя, до тех пор, пока он работает.

На сегодняшний день, UBER представлен в таких городах как:

Киев

Харьков

Днепр

Одесса

Львов

В ближайшее время, открываются такие города: Запорожье, Кривой Рог, Кировоград.

У каждого есть возможность, получить практически свой мини бизнес в сфере пассажирских перевозок или сделать это основным источником заработка.

Для агентов, которые привлекли более 100 водителей, мы предоставляем возможность работать не только в Украине, а и в России, Белоруссии.

Для тех, кто привлек более 500 водителей, открывается рынок Европы.

Подключение водителя к UBER производим мы, и агенту не нужно с кем то встречаться или собирать документы. Основная задача, найти желающих работать в свободное время и зарабатывать деньги. Как только с Вами связался водитель, который хочет подключится к UBER, Вы передаёте его нам, мы общаемся с ним и подключаем, закрепляя его за Вами навсегда.

Так же, есть возможность переподключения уже действующих водителей UBER.

Для заинтересованных в сотрудничестве, есть бесплатная система обучения, секреты привлечения и бонусы.

Стать агентом UBER: прислать в личные сообщения информацию о себе:

- Имя, возраст, Ваш город

- Контактный номер, эл почту

Мы свяжемся с Вами и начнем сотрудничество с краткого курса обучения.

Для действующих агентов UBER - специальные предложения! Перевести всех своих водителей к нам и начать получать процент за их поездки!

После того, как отправите свои данные в личку, отпишитесь в данной теме. На все вопросы, ответим в телефонном режиме!

Работа агентом UBER X - это просто, прибыльно и очень перспективно! Присоединяйтесь к нам и зарабатываете реальные деньги!

