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Строк оренди
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17/07/17 16:02  lawyer_beginnerОтправить письмо > ОК АКА Олюня    17/07/17 15:53Дерево
Про те, що треба посвідчувати додаткову угоду, якщо в ній написано пункт "такий-то" (про строк) викласти в наступній редакції...

17/07/17 15:53  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > lawyer_beginner    17/07/17 14:45Дерево
ок, тогда о чем ч.2 п.2.9 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] ?

17/07/17 14:45  lawyer_beginnerОтправить письмо > ОК АКА Олюня    17/07/17 14:18Дерево
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17/07/17 14:42  sasha_r123 > lawyer_beginner    17/07/17 14:11Дерево
Дякую!
Все зрозуміло. Тобто якщо не вносити зміни щодо строку у сам договір, то пролонговувати можна

17/07/17 14:18  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > lawyer_beginner    17/07/17 14:11Дерево
ну, так меняется ж срок договора при его пролонгировании?

17/07/17 14:11  lawyer_beginnerОтправить письмо > ОК АКА Олюня    17/07/17 14:06Дерево
не потрібно взагалі нотаріального посвідчення.

17/07/17 14:06  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > lawyer_beginner    17/07/17 13:44Дерево
не потрібно нотаріального посвідчення самого договору, а не додаткової угоди

17/07/17 13:44  lawyer_beginnerОтправить письмо > ОК АКА Олюня    17/07/17 13:30Дерево
"...а саме, якщо додатковою угодою відповідним чином змінюється пункт договору, який передбачав менш ніж трирічний строк..."

тобто, якщо пункт договору не змінювати, а додатковою угодою продовжити договір, то не потрібно нотаріального посвідчення...

17/07/17 13:31  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > sasha_r123    17/07/17 13:24Дерево
частина складу, в якій розміщено 6 резервуарів, імхо, окрема частина капітальної споруди

17/07/17 13:30  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > lawyer_beginner    17/07/17 13:19Дерево
что именно?

17/07/17 13:26  Marlboro! > sasha_r123    17/07/17 13:24Дерево
Ну звідки ж ми знаємо як) Резервуар - річ (стаття 186 ЦКУ) чи частина речі (стаття 187 ЦКУ)?

17/07/17 13:24  sasha_r123 > Marlboro!    17/07/17 13:12Дерево
якщо написано так - частина складу паливно-мастильних матеріалыв, а саме шість резервуарів?
тоді як?

17/07/17 13:19  lawyer_beginnerОтправить письмо > ОК АКА Олюня    17/07/17 13:14Дерево
Читайте уважніше.

17/07/17 13:14  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > lawyer_beginner    17/07/17 13:11Дерево
да, сам первоначальный договор не надо, но "відповідна додаткова угода чи договір у редакції такої угоди підлягають нотаріальному посвідченню"

17/07/17 13:12  Marlboro! > sasha_r123    17/07/17 13:08Дерево
Що стосується "как лучше сделать" та "как прописать" - не забувайте, що будь-який правочин може бути визнаний удаваним, якщо він таким є (стаття 235 ЦКУ).
Якщо буде прописано, що орендується тільки резервуар (і резервуар не є частиною будівлі), але по факту відносин можна буде говорити про оренщу всього приміщення з резервуаром - такий договір може бути визнаний удаваним з метою приховування договору оренди приміщення. Відповідно, договір оренди резервуару буде недійсним в силу його удаваності, а договір оренди приміщення буде недійсним в силу недотримання вимог про посвідчення.

17/07/17 13:11  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > sasha_r123    17/07/17 13:08Дерево
в том ответе трудно понять, над чем Вы думаете

17/07/17 13:11  lawyer_beginnerОтправить письмо > sasha_r123    17/07/17 11:34Дерево
Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна
Вищий господарський суд; Постанова від 29.05.2013 № 12
п. 2.9. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

17/07/17 13:08  sasha_r123 > ОК АКА Олюня    17/07/17 12:51Дерево
я Вам ответила, что пока еще только думаем, как лучше сделать.

17/07/17 13:06  Marlboro! > sasha_r123    17/07/17 12:47Дерево
Резервуари бувають різні.

Якщо цей резервуар підпадає під визначення речі (і в т.ч. приналежності) згідно 186 ЦКУ [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] - він не буде вважатись частиною будівлі (кап.споруди). Відповідно, можна орендувати більше 3 років.

Якщо ж резервуар буде вважатись складовою частиною речі (стаття 187 ЦКУ [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] ) то він, відповідно, буде вважатись частиною будівлі (кап.споруди).

17/07/17 12:51  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > sasha_r123    17/07/17 12:47Дерево
я ниже спросила. Вы проигнорировали.
Вы арендуете резервуар или часть помещения с резервуарами?

17/07/17 12:47  sasha_r123 > Marlboro!    17/07/17 12:18Дерево
резервуар - це споруда?

17/07/17 12:41  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > sasha_r123    17/07/17 12:37Дерево
Избежать нотариального удостоверения договора аренды недвижимости можно [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
всегда рекомендую начинать не с форумов, а с гугла [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] (первая же ссылка)

17/07/17 12:37  sasha_r123 > ОК АКА Олюня    17/07/17 12:30Дерево
вот я думаю, как прописать лучше, чтоб можно было его арендовать неограниченное количество времени?
или и так и так получится, что больше трех лет нельзя?

17/07/17 12:30  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > sasha_r123    17/07/17 12:27Дерево
Вы арендуете резервуар или часть помещения с резервуарами?
+ "або іншої капітальної споруди"

17/07/17 12:27  sasha_r123 > Marlboro!    17/07/17 12:18Дерево
справа не в частині. Це я розумію
не була впевнена в тому, що склад паливно-мастильних матеріалів (резервуари)можна відносити до будівель

17/07/17 12:18  Marlboro! > sasha_r123    17/07/17 11:34Дерево
А частина нерухомого приміщення - це не нерухоме приміщення?

17/07/17 12:17  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > sasha_r123    17/07/17 11:34Дерево
ЦКУ
Стаття 793. Форма договору найму будівлі або іншої капітальної споруди
1. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у письмовій формі.
2. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню.

17/07/17 11:34  sasha_r123   Дерево
Підкажіть, будь-ласка, чи можна орендувати частину складу паливно-мастильних матеріалів (резервуари) більше ,ніж 3 роки без нотаріального посвідчення такого договору?

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