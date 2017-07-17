Строк оренди

17/07/17 13:12 Marlboro! > sasha_r123 17/07/17 13:08

Що стосується "как лучше сделать" та "как прописать" - не забувайте, що будь-який правочин може бути визнаний удаваним, якщо він таким є (стаття 235 ЦКУ).

Якщо буде прописано, що орендується тільки резервуар (і резервуар не є частиною будівлі), але по факту відносин можна буде говорити про оренщу всього приміщення з резервуаром - такий договір може бути визнаний удаваним з метою приховування договору оренди приміщення. Відповідно, договір оренди резервуару буде недійсним в силу його удаваності, а договір оренди приміщення буде недійсним в силу недотримання вимог про посвідчення.

