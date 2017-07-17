Строк оренди

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|17/07/17 16:02
lawyer_beginner > ОК АКА Олюня
17/07/17 15:53
Про те, що треба посвідчувати додаткову угоду, якщо в ній написано пункт "такий-то" (про строк) викласти в наступній редакції...
|17/07/17 15:53
ОК АКА Олюня > lawyer_beginner
17/07/17 14:45
|17/07/17 14:45
lawyer_beginner > ОК АКА Олюня
17/07/17 14:18
|17/07/17 14:42
sasha_r123 > lawyer_beginner
17/07/17 14:11
Дякую!
Все зрозуміло. Тобто якщо не вносити зміни щодо строку у сам договір, то пролонговувати можна
|17/07/17 14:18
ОК АКА Олюня > lawyer_beginner
17/07/17 14:11
ну, так меняется ж срок договора при его пролонгировании?
|17/07/17 14:11
lawyer_beginner > ОК АКА Олюня
17/07/17 14:06
не потрібно взагалі нотаріального посвідчення.
|17/07/17 14:06
ОК АКА Олюня > lawyer_beginner
17/07/17 13:44
не потрібно нотаріального посвідчення самого договору, а не додаткової угоди
|17/07/17 13:44
lawyer_beginner > ОК АКА Олюня
17/07/17 13:30
"...а саме, якщо додатковою угодою відповідним чином змінюється пункт договору, який передбачав менш ніж трирічний строк..."
тобто, якщо пункт договору не змінювати, а додатковою угодою продовжити договір, то не потрібно нотаріального посвідчення...
|17/07/17 13:31
ОК АКА Олюня > sasha_r123
17/07/17 13:24
частина складу, в якій розміщено 6 резервуарів, імхо, окрема частина капітальної споруди
|17/07/17 13:30
ОК АКА Олюня > lawyer_beginner
17/07/17 13:19
что именно?
|17/07/17 13:26
Marlboro! > sasha_r123
17/07/17 13:24
Ну звідки ж ми знаємо як) Резервуар - річ (стаття 186 ЦКУ) чи частина речі (стаття 187 ЦКУ)?
|17/07/17 13:24
sasha_r123 > Marlboro!
17/07/17 13:12
якщо написано так - частина складу паливно-мастильних матеріалыв, а саме шість резервуарів?
тоді як?
|17/07/17 13:19
lawyer_beginner > ОК АКА Олюня
17/07/17 13:14
Читайте уважніше.
|17/07/17 13:14
ОК АКА Олюня > lawyer_beginner
17/07/17 13:11
да, сам первоначальный договор не надо, но "відповідна додаткова угода чи договір у редакції такої угоди підлягають нотаріальному посвідченню"
|17/07/17 13:12
Marlboro! > sasha_r123
17/07/17 13:08
Що стосується "как лучше сделать" та "как прописать" - не забувайте, що будь-який правочин може бути визнаний удаваним, якщо він таким є (стаття 235 ЦКУ).
Якщо буде прописано, що орендується тільки резервуар (і резервуар не є частиною будівлі), але по факту відносин можна буде говорити про оренщу всього приміщення з резервуаром - такий договір може бути визнаний удаваним з метою приховування договору оренди приміщення. Відповідно, договір оренди резервуару буде недійсним в силу його удаваності, а договір оренди приміщення буде недійсним в силу недотримання вимог про посвідчення.
|17/07/17 13:11
ОК АКА Олюня > sasha_r123
17/07/17 13:08
в том ответе трудно понять, над чем Вы думаете
|17/07/17 13:11
lawyer_beginner > sasha_r123
17/07/17 11:34
|17/07/17 13:08
sasha_r123 > ОК АКА Олюня
17/07/17 12:51
я Вам ответила, что пока еще только думаем, как лучше сделать.
|17/07/17 13:06
Marlboro! > sasha_r123
17/07/17 12:47
|17/07/17 12:51
ОК АКА Олюня > sasha_r123
17/07/17 12:47
я ниже спросила. Вы проигнорировали.
Вы арендуете резервуар или часть помещения с резервуарами?
|17/07/17 12:47
sasha_r123 > Marlboro!
17/07/17 12:18
резервуар - це споруда?
|17/07/17 12:41
ОК АКА Олюня > sasha_r123
17/07/17 12:37
|17/07/17 12:37
sasha_r123 > ОК АКА Олюня
17/07/17 12:30
вот я думаю, как прописать лучше, чтоб можно было его арендовать неограниченное количество времени?
или и так и так получится, что больше трех лет нельзя?
|17/07/17 12:30
ОК АКА Олюня > sasha_r123
17/07/17 12:27
Вы арендуете резервуар или часть помещения с резервуарами?
+ "або іншої капітальної споруди"
|17/07/17 12:27
sasha_r123 > Marlboro!
17/07/17 12:18
справа не в частині. Це я розумію
не була впевнена в тому, що склад паливно-мастильних матеріалів (резервуари)можна відносити до будівель
|17/07/17 12:18
Marlboro! > sasha_r123
17/07/17 11:34
А частина нерухомого приміщення - це не нерухоме приміщення?
|17/07/17 12:17
ОК АКА Олюня > sasha_r123
17/07/17 11:34
ЦКУ
Стаття 793. Форма договору найму будівлі або іншої капітальної споруди
1. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у письмовій формі.
2. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню.
|17/07/17 11:34
sasha_r123
Підкажіть, будь-ласка, чи можна орендувати частину складу паливно-мастильних матеріалів (резервуари) більше ,ніж 3 роки без нотаріального посвідчення такого договору?