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Трудовые правоотношения
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Помогите разобраться с увольнением
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17/07/17 19:35  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > 1603    17/07/17 19:34Дерево
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17/07/17 19:34  1603Отправить письмо > Marlboro!    17/07/17 19:21Дерево
Спасибо большое!

17/07/17 19:32  1603Отправить письмо > ОК АКА Олюня    17/07/17 19:30Дерево
Без слова "отримала".

17/07/17 19:32  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > 1603    17/07/17 19:26Дерево
и идите в ЦЗ сейчас.
потому что если пойдете через 90 дней, то начнут начислять Вам пособие через 180 дней со дня увольнения

17/07/17 19:30  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > 1603    17/07/17 19:26Дерево
так просто подпись или есть слова "не заперечую"? и нет слов "отримала"?

17/07/17 19:26  1603Отправить письмо > ОК АКА Олюня    17/07/17 19:23Дерево
там просто подпись о том, что я не заперечую))
указана сумма начислений и налоговых выплат, а также, сумма, которая должна быть к выдаче

17/07/17 19:23  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > 1603    17/07/17 19:21Дерево
почему "скорее"?
у Вас же есть фото, посмотрите, что там

17/07/17 19:21  Marlboro! > 1603    17/07/17 19:17Дерево
Чудово. Тоді почекайте три дні. 21 липня підіть у найближче відділення пенсійного фонду та попросіть довідки ОК-7 і ОК-5.
В цих довідках вказуються нарахування виплат працівникам. Довідки формуються на підставі звітів, які подаються протягом 20 днів після закінчення місяця, тобто нарахування за червень попадуть в пенсійний фонд до 20 липня.

З цими довідками, якщо там будуть вказані відпускні, а також бажано все-таки з екземпляром розрахункового листа - можна вже подавати заяву на судовий наказ в порядку наказного провадження: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Це не складна процедура.

Якщо відпускні в довідці вказані не будуть (але при цьому буде вказана ставка), то тоді стягувати їх доведеться по звичайній процедурі з подачею позову. Але це Ви вже мабуть будете вирішувати з юристом очно.

17/07/17 19:21  1603Отправить письмо > ОК АКА Олюня    17/07/17 19:19Дерево
скорее, в ознакомлении.

17/07/17 19:19  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > 1603    17/07/17 19:16Дерево
в расчетном листе Вы расписались только в ознакомлении или в получении денег по безналу?
если второе, то могут и конверт не дать

17/07/17 19:17  1603Отправить письмо > Marlboro!    17/07/17 19:15Дерево
увольнение было 30.06.2017

17/07/17 19:16  1603Отправить письмо > ОК АКА Олюня    17/07/17 19:12Дерево
наверное, этот момент оспорить не выйдет... а вот вопрос расчетных, думаю, тоже, хотя хочется компанию проучить. Они так делают со всеми, кто уходит. Они дают подписать расчетный лист о том, что я не возражаю по поводу размера официальной зп, но потом не выплачивают их никому.... на руки дают зп в конверте, без выплат из расчетного листа, т.е. дают четко ставку..

17/07/17 19:15  Marlboro! > 1603    17/07/17 19:09Дерево
Тоді потрібно отримати також собі екземпляр (з підписом уповноваженої особи).
Звільнення було в червні чи липні?

17/07/17 19:13  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > 1603    17/07/17 19:12Дерево
Вас и уволили.
всё, что неправильно, только то, что в день увольнения не провели полный расчет - не выплатили отпускные

17/07/17 19:12  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > 1603    17/07/17 19:09Дерево
если Вы подали заяву по согласованию сторон, так оно и так понятно СОГЛАСОВАНИЕ СТОРОН. стороны должны согласовать свои намерения, требовать Вы ничего не можете, если другая сторона против

17/07/17 19:12  1603Отправить письмо > ОК АКА Олюня    17/07/17 19:09Дерево
Я просила уволить по согласию сторон, но мне ответили:"это не мы тебя уволили, ты сама ушла" и сказали писать по собственному желанию. Вот и написала о том, что прошу уволить через 2 недели.

17/07/17 19:11  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > 1603    17/07/17 18:53Дерево
на биржу Вы можете и должны встать сейчас, а начислять пособие Вам будут с 91-го дня после постановки на безработный учет, а не со дня увольнения

17/07/17 19:09  1603Отправить письмо > Marlboro!    17/07/17 18:58Дерево
Есть фото расчетного листа с моей подписью....

17/07/17 19:09  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > 1603    17/07/17 18:53Дерево
ничё не поняла...
о каком увольнении просили Вы?

17/07/17 18:58  Marlboro! > 1603    17/07/17 18:53Дерево
Сам факт подачі заяви за згодою сторін не гарантує звільнення за цією підставою, якщо Ви фактично не отримали таку згоду від роботодавця. Наприклад, пункт 8: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Тому з підставою звільнення там може бути неоднозначно.

А що стосується відпускних, то тут спорити немає про що, невиплата є незаконною.
У Вас є свій екземпляр чи завірена копія "розрахункового листа"? Чи можливість його отримати собі?

17/07/17 18:53  1603Отправить письмо > Marlboro!    17/07/17 18:41Дерево
Писала о том, что прошу уволить по собственному желанию через 2 недели... А в расчётном листе была сумма официильной за с удержания и и сколько насчитано отпускных...
На предприятии говорят, что всех так увольняют.... Но это же не правильно?

17/07/17 18:41  Marlboro! > 1603    17/07/17 18:32Дерево
І як цю ситуацію коментують та пояснюють на самому підприємстві?

17/07/17 18:41  Marlboro! > 1603    17/07/17 18:32Дерево
За 2 тижня до чого Ви написали заяву? І що було написано в заяві (дата, підстава звільнення)? Що було в "розрахунковому листі" - що конкретно написано в ньому, які суми?

17/07/17 18:32  1603Отправить письмо   Дерево
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли что-то сделать в моей ситуации? Я работала в компании, за 2 недели написала заявление об увольнении, но уволили меня через 2 недели по собственному желанию. Верно ли это? Затем, расчет выплатили через 10 дней. Перед уходом просили подписать расчетный лист о том, что я не заперечую и поставить дату, в этом расчётном листе были отпускные, сказали, что их выплатят. В итоге, через 10 дней после получения трудовой мне заплатили только ставку, без отпускных. Могу ли я как - то обжаловать ситуацию, т.к. на биржу встать не могу(только через 90 дней) и отпускных не получила?

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