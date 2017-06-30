Помогите разобраться с увольнением

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17/07/17 19:32 ОК АКА Олюня > 1603 17/07/17 19:26

и идите в ЦЗ сейчас.

потому что если пойдете через 90 дней, то начнут начислять Вам пособие через 180 дней со дня увольнения



17/07/17 19:26 1603 > ОК АКА Олюня 17/07/17 19:23

там просто подпись о том, что я не заперечую))

указана сумма начислений и налоговых выплат, а также, сумма, которая должна быть к выдаче



17/07/17 19:21 Marlboro! > 1603 17/07/17 19:17



В цих довідках вказуються нарахування виплат працівникам. Довідки формуються на підставі звітів, які подаються протягом 20 днів після закінчення місяця, тобто нарахування за червень попадуть в пенсійний фонд до 20 липня.



З цими довідками, якщо там будуть вказані відпускні, а також бажано все-таки з екземпляром розрахункового листа - можна вже подавати заяву на судовий наказ в порядку наказного провадження:

Це не складна процедура.



Якщо відпускні в довідці вказані не будуть (але при цьому буде вказана ставка), то тоді стягувати їх доведеться по звичайній процедурі з подачею позову. Але це Ви вже мабуть будете вирішувати з юристом очно. Чудово. Тоді почекайте три дні. 21 липня підіть у найближче відділення пенсійного фонду та попросіть довідки ОК-7 і ОК-5.В цих довідках вказуються нарахування виплат працівникам. Довідки формуються на підставі звітів, які подаються протягом 20 днів після закінчення місяця, тобто нарахування за червень попадуть в пенсійний фонд до 20 липня.З цими довідками,, а також бажано все-таки з екземпляром розрахункового листа - можна вже подавати заяву на судовий наказ в порядку наказного провадження: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Це не складна процедура.Якщо відпускні в довідці вказані не будуть (але при цьому буде вказана ставка), то тоді стягувати їх доведеться по звичайній процедурі з подачею позову. Але це Ви вже мабуть будете вирішувати з юристом очно.



17/07/17 19:16 1603 > ОК АКА Олюня 17/07/17 19:12

наверное, этот момент оспорить не выйдет... а вот вопрос расчетных, думаю, тоже, хотя хочется компанию проучить. Они так делают со всеми, кто уходит. Они дают подписать расчетный лист о том, что я не возражаю по поводу размера официальной зп, но потом не выплачивают их никому.... на руки дают зп в конверте, без выплат из расчетного листа, т.е. дают четко ставку..



17/07/17 19:15 Marlboro! > 1603 17/07/17 19:09

Тоді потрібно отримати також собі екземпляр (з підписом уповноваженої особи).

Звільнення було в червні чи липні?



17/07/17 19:12 ОК АКА Олюня > 1603 17/07/17 19:09

если Вы подали заяву по согласованию сторон, так оно и так понятно СОГЛАСОВАНИЕ СТОРОН. стороны должны согласовать свои намерения, требовать Вы ничего не можете, если другая сторона против



17/07/17 19:12 1603 > ОК АКА Олюня 17/07/17 19:09

Я просила уволить по согласию сторон, но мне ответили:"это не мы тебя уволили, ты сама ушла" и сказали писать по собственному желанию. Вот и написала о том, что прошу уволить через 2 недели.



17/07/17 19:11 ОК АКА Олюня > 1603 17/07/17 18:53

на биржу Вы можете и должны встать сейчас, а начислять пособие Вам будут с 91-го дня после постановки на безработный учет, а не со дня увольнения



17/07/17 18:53 1603 > Marlboro! 17/07/17 18:41

Писала о том, что прошу уволить по собственному желанию через 2 недели... А в расчётном листе была сумма официильной за с удержания и и сколько насчитано отпускных...

На предприятии говорят, что всех так увольняют.... Но это же не правильно?



17/07/17 18:41 Marlboro! > 1603 17/07/17 18:32

За 2 тижня до чого Ви написали заяву? І що було написано в заяві (дата, підстава звільнення)? Що було в "розрахунковому листі" - що конкретно написано в ньому, які суми?

