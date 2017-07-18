Покупка дома, приобретенного в браке, после смерти одного из супругов

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|18/07/17 18:28
dkl > Rossi
18/07/17 17:04
Михаил, большое Вам спасибо!
|18/07/17 17:04
Rossi > dkl
18/07/17 16:54
Ну если не сложно, то возьмите, а то мало ли: какой-то суд возьмет и восстановит им срок для принятия наследства, мол они не знали о наличии дома, поэтому и не подавали заявление (хоть ВСУ и говорит, что это не основание для восстановления срока).
Вымороченным это наследство не будет.
|18/07/17 16:54
dkl > Rossi
18/07/17 16:12
и еще вопрос: если там не все дети в наследство вступили, но и не было нотариального отказа от наследства. От них тоже желательно согласие на продажу брать? или если не вступил в наследство в срок, значит не принял и значит право на часть в собтвенности дома к таким детям точно не перешло? и если так, нет ли риски, что на такую часть (то есть, часть, которая могла бы принадлежать тем детям, которые не вступили в наследство), может претендовать горсовет (відумерла спадщина)?
|18/07/17 16:14
dkl > Rossi
18/07/17 16:12
вот и мне так кажется, но нотариус не хочет почему-то. предлагает просто заявление, что он в курсе всего. и в договоре купли-продажи на это заявление вообще не ссылаться. просто отдельное заявление для успокоения покупателя и все
|18/07/17 16:12
Rossi > dkl
18/07/17 16:10
согласие на конкретную продажу
|18/07/17 16:10
dkl > Rossi
18/07/17 16:08
спасибо, так Вы рекомендуете согласие на конкретную продажу конкретному покупателю? или просто общее заявление, что ни на что не претендую и не возражаю против продажи кому-либо на любых условиях по усмотрению продавца?
|18/07/17 16:08
dkl > kyivlegal
18/07/17 16:04
так ось нотаріус як раз і проти посвідчення згоди на продаж. він погоджується зробити заяву, що про майно відомо, претензій на нього не має, в суд звертатися не буду. а про згоду на продаж не хоче, адже цим самим непрямо визнається, що він співвласник
|18/07/17 16:08
Rossi > dkl
18/07/17 15:46
Раз они приняли наследство (все), то считайте их сособственниками, просто не произошло окончательное оформление прав.
В заявлении не обязательно указывать статус.
|18/07/17 16:04
kyivlegal > dkl
18/07/17 15:46
Для чого Вам статус?
Нотар засвідчує підпис особи, а не статус.
|18/07/17 15:46
dkl > Rossi
18/07/17 15:31
спасибо, но в каком статусе он будет такое согласие давать? если он сособственник, то это надо предварительно оформлять. а если нет - тогда в качестве кого он такое согласие дает?
|18/07/17 15:31
Rossi > dkl
18/07/17 15:01
пусть дадут нотариальное согласие на продажу
|18/07/17 15:13
dkl > dkl
18/07/17 15:01
а с другой стороны, ну допустим напишут другие наследники такое заявление, что они не против продажи и не будут обращаться в суд. что это даст покупателю? ведь отказ от права на обращение в суд все равно не легитимен. и на сроки исковой давности покупатель тоже ссылаться не сможет, поскольку наследники могут сказать, что узнали о наличии такого дома только тогда, когда к ним обратились с просьбой написать такое заявление? или тогда нужно в тексте заявления писать, что на момент оформления наследства они знали о доме, но осознанно не заявили притязаний на него? короче, я в замешательстве и буду очень благодарен за помощь!
|18/07/17 15:01
dkl
Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, неспециалисту в наследственном праве по такому вопросу. Планируется сделка по купле-продаже дома. Продавец приобрел этот дом, будучи в браке. То есть, он автоматом стал объектом общей совместной собственности, хотя договор купли-продажи и свидетельство о праве собственности были оформлены только на самого продавца (то есть, по документам собственник только он). Потом жена продавца умерла. У нее помимо мужа были другие наследники (дети). Завещания не было. Происходили наследование по закону. Все наследники подавали заявления о вступлении в наследство. Но в наследственную массу этот дом не входил (так как он был оформлен по документам на мужа). В результате, все наследники оформили свои права на те объекты, которые входили в наследственную массу, а на дом никто притязаний не заявлял (в суд не обращался и т.д.) Вопрос: сегодня покупая такой дом у продавца, покупатель может ли быть спокойным, что договор потом не будет оспорен кем-то из других наследников жены продавца, со ссылкой на то, что им, к примеру, вообще было не известно о наличии дома на момент вступления в наследство? Ведь по ст. 1226 общая совместная собственность должна наследоваться на общих началах. Нотариус дал запрос в наследственный реестр и получил ответ, что в отношении этого дома наследство не оформлялось, поскольку оно не входило в наслед. массу. Но мне кажется, что этого как-то недостаточно для обеспечения 100% легальности и надежности сделки. С другой стороны, не совсем понимаю, как от этого покупатель может подстраховаться: нотариальное заявление от всех других наследников, что они не против сделки и не претендуют на эту собственность? Кто что может подсказать? заранее спасибо за помощь!