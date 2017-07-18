Покупка дома, приобретенного в браке, после смерти одного из супругов

и еще вопрос: если там не все дети в наследство вступили, но и не было нотариального отказа от наследства. От них тоже желательно согласие на продажу брать? или если не вступил в наследство в срок, значит не принял и значит право на часть в собтвенности дома к таким детям точно не перешло? и если так, нет ли риски, что на такую часть (то есть, часть, которая могла бы принадлежать тем детям, которые не вступили в наследство), может претендовать горсовет (відумерла спадщина)?

а с другой стороны, ну допустим напишут другие наследники такое заявление, что они не против продажи и не будут обращаться в суд. что это даст покупателю? ведь отказ от права на обращение в суд все равно не легитимен. и на сроки исковой давности покупатель тоже ссылаться не сможет, поскольку наследники могут сказать, что узнали о наличии такого дома только тогда, когда к ним обратились с просьбой написать такое заявление? или тогда нужно в тексте заявления писать, что на момент оформления наследства они знали о доме, но осознанно не заявили притязаний на него? короче, я в замешательстве и буду очень благодарен за помощь!