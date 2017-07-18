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Мирова угода. Чи можливі такі застереження?
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18/07/17 17:36  Rossi > Ірина тер.    18/07/17 17:22Дерево
Предмет спора - это элемент судебного рассмотрения. У вас уже стадия судебного спора прошла, у вас исполнительное производство. Здесь нет ограничений относительно предмета мирового соглашения.

18/07/17 17:22  Ірина тер. > Rossi    18/07/17 16:37Дерево
Спасибо.
Но есть мнение, что условие о том, что "в разі подання заяви за нововиявленними" - никак не касается предмета спора, поэтому судьи отказывают.
Не понятно тогда, как защитить себя от такой ситуации.
Мы им "мягкий" график погашения, а они там заявление по вновь открывшимся.

18/07/17 16:37  Rossi > Ірина тер.    18/07/17 15:27Дерево
Да, можете.

18/07/17 16:20  Ірина терє. > vaskivan    18/07/17 15:59Дерево
з рішення суду про затвердження МУ "сторони домовилися, що в разі порушення боржником графіка погашення, вважати строк погашення суми залишку боргу в повній сумі таким, що настав."

В нашому випадку ми можемо прописати, що в разі подання боржником заяви за нововиявленними обставинами, вважається, що строк виконання боргу настав.

18/07/17 16:15  Ірина тер. > vaskivan    18/07/17 15:59Дерево
В реєстрі багато рішень, якими затверджено мирові угоді, в текстах яких сторони домовляються про те, що буде, якщо угода не виконуватиметься.

Господарський процес. За рішенням суду з боржника стягнули кошти. Сума значна. Він просить розстрочення боргу шляхом укладення мирової угоди.
Мирова буде укладатися тільки за умови, якщо буде "відкликана" заява за нововиявленними

18/07/17 15:59  vaskivanОтправить письмо > Ірина тер.    18/07/17 15:27Дерево
Мирова угода укладається з приводу предмету спору і не може обумовлюватись обставинами, які виникнуть чи можуть виникнути в майбутньому.
Тим більше, якщо справу розглянуть за нововиявленими - можливий варіант скасування рішення, на підставі якого відкрито виконавче провадження. В даному випадку мирова угода вже не буде мати юридичної сили.
Мало інформації - який процес, суть позову, рішення по справі тощо.

18/07/17 15:27  Ірина тер.   Дерево
На стадії виконання рішення сторони мають намір укласти мирову угоду.
Проте, боржник подав до суду заяву про перегляд за нововиявленними обставинами.
Домовилися про те, що він "відкличе" свою заяву і ми укладемо мирову угоду.
Проте, знаючи боржника, є ризик, що він знову подасть заяву про перегляд за нововиявленними, тому що такі нововиявленні можуть з"являтися постійно.
Прописати в мировій угоді заборону не можна, оскільки це обмеження прав боржника.
А чи можна прописати щось на кшталт "в разі подання заяви про перегляд за нововиявленними обставинами, дія мирової угоди припиняється, строк погашення залишку боргу вважаєтсьят таким, що настав."

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