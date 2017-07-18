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|18/07/17 17:36
Rossi > Ірина тер.
18/07/17 17:22
Предмет спора - это элемент судебного рассмотрения. У вас уже стадия судебного спора прошла, у вас исполнительное производство. Здесь нет ограничений относительно предмета мирового соглашения.
|18/07/17 17:22
Ірина тер. > Rossi
18/07/17 16:37
Спасибо.
Но есть мнение, что условие о том, что "в разі подання заяви за нововиявленними" - никак не касается предмета спора, поэтому судьи отказывают.
Не понятно тогда, как защитить себя от такой ситуации.
Мы им "мягкий" график погашения, а они там заявление по вновь открывшимся.
|18/07/17 16:37
Rossi > Ірина тер.
18/07/17 15:27
Да, можете.
|18/07/17 16:20
Ірина терє. > vaskivan
18/07/17 15:59
з рішення суду про затвердження МУ "сторони домовилися, що в разі порушення боржником графіка погашення, вважати строк погашення суми залишку боргу в повній сумі таким, що настав."
В нашому випадку ми можемо прописати, що в разі подання боржником заяви за нововиявленними обставинами, вважається, що строк виконання боргу настав.
|18/07/17 16:15
Ірина тер. > vaskivan
18/07/17 15:59
В реєстрі багато рішень, якими затверджено мирові угоді, в текстах яких сторони домовляються про те, що буде, якщо угода не виконуватиметься.
Господарський процес. За рішенням суду з боржника стягнули кошти. Сума значна. Він просить розстрочення боргу шляхом укладення мирової угоди.
Мирова буде укладатися тільки за умови, якщо буде "відкликана" заява за нововиявленними
|18/07/17 15:59
vaskivan > Ірина тер.
18/07/17 15:27
Мирова угода укладається з приводу предмету спору і не може обумовлюватись обставинами, які виникнуть чи можуть виникнути в майбутньому.
Тим більше, якщо справу розглянуть за нововиявленими - можливий варіант скасування рішення, на підставі якого відкрито виконавче провадження. В даному випадку мирова угода вже не буде мати юридичної сили.
Мало інформації - який процес, суть позову, рішення по справі тощо.
|18/07/17 15:27
Ірина тер.
На стадії виконання рішення сторони мають намір укласти мирову угоду.
Проте, боржник подав до суду заяву про перегляд за нововиявленними обставинами.
Домовилися про те, що він "відкличе" свою заяву і ми укладемо мирову угоду.
Проте, знаючи боржника, є ризик, що він знову подасть заяву про перегляд за нововиявленними, тому що такі нововиявленні можуть з"являтися постійно.
Прописати в мировій угоді заборону не можна, оскільки це обмеження прав боржника.
А чи можна прописати щось на кшталт "в разі подання заяви про перегляд за нововиявленними обставинами, дія мирової угоди припиняється, строк погашення залишку боргу вважаєтсьят таким, що настав."