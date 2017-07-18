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18/07/17 17:36 Rossi > Ірина тер. 18/07/17 17:22

Предмет спора - это элемент судебного рассмотрения. У вас уже стадия судебного спора прошла, у вас исполнительное производство. Здесь нет ограничений относительно предмета мирового соглашения.



18/07/17 17:22 Ірина тер. > Rossi 18/07/17 16:37

Спасибо.

Но есть мнение, что условие о том, что "в разі подання заяви за нововиявленними" - никак не касается предмета спора, поэтому судьи отказывают.

Не понятно тогда, как защитить себя от такой ситуации.

Мы им "мягкий" график погашения, а они там заявление по вновь открывшимся.



18/07/17 16:20 Ірина терє. > vaskivan 18/07/17 15:59

з рішення суду про затвердження МУ "сторони домовилися, що в разі порушення боржником графіка погашення, вважати строк погашення суми залишку боргу в повній сумі таким, що настав."



В нашому випадку ми можемо прописати, що в разі подання боржником заяви за нововиявленними обставинами, вважається, що строк виконання боргу настав.



18/07/17 16:15 Ірина тер. > vaskivan 18/07/17 15:59

В реєстрі багато рішень, якими затверджено мирові угоді, в текстах яких сторони домовляються про те, що буде, якщо угода не виконуватиметься.



Господарський процес. За рішенням суду з боржника стягнули кошти. Сума значна. Він просить розстрочення боргу шляхом укладення мирової угоди.

Мирова буде укладатися тільки за умови, якщо буде "відкликана" заява за нововиявленними



18/07/17 15:59 vaskivan > Ірина тер. 18/07/17 15:27

Мирова угода укладається з приводу предмету спору і не може обумовлюватись обставинами, які виникнуть чи можуть виникнути в майбутньому.

Тим більше, якщо справу розглянуть за нововиявленими - можливий варіант скасування рішення, на підставі якого відкрито виконавче провадження. В даному випадку мирова угода вже не буде мати юридичної сили.

Мало інформації - який процес, суть позову, рішення по справі тощо.

