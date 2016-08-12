Позов по моральній шкоді не до роботодавця, а до інженера по охороні праці?

я теж так вважаю, крім того, інженер дав з свого карману гроші на лікування потерпілому, а тут позов...хтось надоумив його....

Материальный вред нужно подтверждать документами о расходах на лечение. Размер морального вреда суд определит по внутреннему убеждению. Что касается ответчика, то по закону в этом случае должен отвечать работодатель с последующим регрессом к виновному работнику. Но у Верховного Суда есть позиция, что в такой ситуации потерпевший может заявить требование и напрямую к виновнику, но нужно учитывать размер ответственности, которую бы он понес в порядке регресса перед предприятием. По общему правилу работник несет ограниченную материальную ответственность перед предприятием, но поскольку здесь вред причинен в результате совершения преступления, ответственность является полной.