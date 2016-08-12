Позов по моральній шкоді не до роботодавця, а до інженера по охороні праці?

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|24/07/17 12:49
Евгений Осычнюк > Rossi
24/07/17 11:55
"Материальный вред нужно подтверждать документами о расходах на лечение" - не факт, что так просто, если ответчик будет возражать. Может встать вопрос о СМЭ на предмет обоснованности этих расходов. А то так можно палец порезать - и вместе с зеленкой и бинтом вписать в счет зубные импланты.
|24/07/17 12:37
Marlboro! > Rossi
24/07/17 12:23
Ще й солідарне стягнення.... якась каша. Спірна в юридичному плані позиція, але потерпілій стороні звісно корисна.
|24/07/17 12:23
Rossi > Marlboro!
24/07/17 12:04
|24/07/17 12:11
Дзюба Виктор > Marlboro!
24/07/17 12:07
Ви праві. Тому хотілося б по формальним підставам відбитися...
|24/07/17 12:07
Marlboro! > Дзюба Виктор
24/07/17 12:04
Доказів передання коштів, звісно, немає?
|24/07/17 12:04
Дзюба Виктор > Marlboro!
24/07/17 11:53
я теж так вважаю, крім того, інженер дав з свого карману гроші на лікування потерпілому, а тут позов...хтось надоумив його....
|24/07/17 12:04
Marlboro! > Rossi
24/07/17 11:55
Щось я пропустив таку позицію. У вас є реквізити постанови?
|24/07/17 11:55
Rossi > Дзюба Виктор
24/07/17 11:43
Материальный вред нужно подтверждать документами о расходах на лечение. Размер морального вреда суд определит по внутреннему убеждению.
Что касается ответчика, то по закону в этом случае должен отвечать работодатель с последующим регрессом к виновному работнику. Но у Верховного Суда есть позиция, что в такой ситуации потерпевший может заявить требование и напрямую к виновнику, но нужно учитывать размер ответственности, которую бы он понес в порядке регресса перед предприятием. По общему правилу работник несет ограниченную материальную ответственность перед предприятием, но поскольку здесь вред причинен в результате совершения преступления, ответственность является полной.
|24/07/17 11:53
Marlboro! > Дзюба Виктор
24/07/17 11:43
Позов має бути до підприємства (стаття 1172 ЦКУ).
|24/07/17 11:52
ОК АКА Олюня > Дзюба Виктор
24/07/17 11:43
тема всё равно для форума Трудовые правоотношения.
а задавать вопрос лучше в существующей теме, там есть эксперты по НС, а тут Вы один.
|24/07/17 11:43
Дзюба Виктор
добрий день!
інженер по охороні праці не провів інструктаж і робітник, працюючи на тракторі зламав ногу. Є вирок від 12.08.2016 року по інженеру і штраф в 1700 грн. (ч. 1 ст 271 КК).
У вироці вказано, що потерпілий не заявляє компенсацій моральної і матеріальної шкоди.
Але прийшла позовна заява про відшкодування моральної в сумі 50 тис грн. і матеріальної шкоди в сумі 10 тисяч гривень (підписана 01.09.2016р.)
До позову прикладена копія виписки з мед картки і копії квитанцій.
Чи є обгрунтованою сума моральної і матеріальної шкоди? І головне, чи правомірно подавати позов не роботодавця, а до інженера по охороні праці?