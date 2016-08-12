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Трудовые правоотношения
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Позов по моральній шкоді не до роботодавця, а до інженера по охороні праці?
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24/07/17 12:49  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Rossi    24/07/17 11:55Дерево
"Материальный вред нужно подтверждать документами о расходах на лечение" - не факт, что так просто, если ответчик будет возражать. Может встать вопрос о СМЭ на предмет обоснованности этих расходов. А то так можно палец порезать - и вместе с зеленкой и бинтом вписать в счет зубные импланты.

24/07/17 12:37  Marlboro! > Rossi    24/07/17 12:23Дерево
Ще й солідарне стягнення.... якась каша. Спірна в юридичному плані позиція, але потерпілій стороні звісно корисна.

24/07/17 12:23  Rossi > Marlboro!    24/07/17 12:04Дерево
Это из старого постановления Пленума № 6:
8. Оскільки в силу ст.452 ЦК особа, яка відповідає за шкоду,
заподіяну з вини іншого, має право зворотної вимоги (регресу) до
винної особи, не буде суперечити закону пред'явлення за вибором
потерпілого вимог про відшкодування шкоди безпосередньо до винної
особи, якщо за законом межі відповідальності останньої і особи,
яка за неї відповідає, однакові.
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Видел, что и сейчас применяют этот подход на практике. Вот, например: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

24/07/17 12:11  Дзюба Виктор > Marlboro!    24/07/17 12:07Дерево
Ви праві. Тому хотілося б по формальним підставам відбитися...

24/07/17 12:07  Marlboro! > Дзюба Виктор    24/07/17 12:04Дерево
Доказів передання коштів, звісно, немає?

24/07/17 12:04  Дзюба Виктор > Marlboro!    24/07/17 11:53Дерево
я теж так вважаю, крім того, інженер дав з свого карману гроші на лікування потерпілому, а тут позов...хтось надоумив його....

24/07/17 12:04  Marlboro! > Rossi    24/07/17 11:55Дерево
Щось я пропустив таку позицію. У вас є реквізити постанови?

24/07/17 11:55  Rossi > Дзюба Виктор    24/07/17 11:43Дерево
Материальный вред нужно подтверждать документами о расходах на лечение. Размер морального вреда суд определит по внутреннему убеждению.

Что касается ответчика, то по закону в этом случае должен отвечать работодатель с последующим регрессом к виновному работнику. Но у Верховного Суда есть позиция, что в такой ситуации потерпевший может заявить требование и напрямую к виновнику, но нужно учитывать размер ответственности, которую бы он понес в порядке регресса перед предприятием. По общему правилу работник несет ограниченную материальную ответственность перед предприятием, но поскольку здесь вред причинен в результате совершения преступления, ответственность является полной.

24/07/17 11:53  Marlboro! > Дзюба Виктор    24/07/17 11:43Дерево
Позов має бути до підприємства (стаття 1172 ЦКУ).

24/07/17 11:52  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Дзюба Виктор    24/07/17 11:43Дерево
тема всё равно для форума Трудовые правоотношения.
а задавать вопрос лучше в существующей теме, там есть эксперты по НС, а тут Вы один.

24/07/17 11:43  Дзюба Виктор   Дерево
добрий день!
інженер по охороні праці не провів інструктаж і робітник, працюючи на тракторі зламав ногу. Є вирок від 12.08.2016 року по інженеру і штраф в 1700 грн. (ч. 1 ст 271 КК).
У вироці вказано, що потерпілий не заявляє компенсацій моральної і матеріальної шкоди.
Але прийшла позовна заява про відшкодування моральної в сумі 50 тис грн. і матеріальної шкоди в сумі 10 тисяч гривень (підписана 01.09.2016р.)
До позову прикладена копія виписки з мед картки і копії квитанцій.
Чи є обгрунтованою сума моральної і матеріальної шкоди? І головне, чи правомірно подавати позов не роботодавця, а до інженера по охороні праці?

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