Участие нескольких партнеров в бизнесе, оформленном на ФОП

24/07/17 18:37 ice

Иногда люди принимают решение о коллективном участии в бизнесе, при этом де-юре оформляют бизнес на одного из партнеров как ФОП (удобно, прежде всего, с точки зрения налогообложения).

Такая, например, ситуация у моего брата с вет. клиникой.

Каждый внес деньги, каждый внес вклад своим трудом как специалист или организатор.

Но аренда помещения, собственность на оборудование оформлены только на одного, он же доходы получает доходы. Остальные имеют зарплату и уж как они там доход неофициально поделят. Есть доверие и работают не один год.

Меня такая ситуация несколько смущает.

На мой взгляд, что можно, нужно оформлять «настоящими юридическими» документами: например, вклад не ФОП можно оформить как безпроцентную возвратную помощь на 12 мес. И при необходимости снова давать ее на 12 мес.

Неформальные договоренности тоже лучше зафиксировать на бумаге, чтобы потом не оказалось, что каждый понял по-своему.

И возникает вопрос: по каким же пунктам должны договорится партнеры.

Я вижу такое:

1. Каким образом принимаются решения по ключевым вопросам (философия, размещение, объем затрат, подбор персонала...): кто за какие области отвечает единолично и принимает решение единолично, какие решения принимаются коллегиально / единогласно (в зависимости от сферы / вложений партнерам можно дать разное количество голосов.

Последствия несогласия с решением большинства

2. Условия добровольного выхода/принудительного исключения из бизнеса. Наследование.

3. Формы участия каждого (деньги/трудовой вклад – с единицами измерения). Сферы ответственности.

4. Условия увеличения/уменьшения вкладов

5. Разделение финансовых санкций (по гражданско-правовым договорам, адм. ответственность)

Я понимаю, что вопрос не совсем юридический, но юристы могут хорошо предвидеть, какие проблемы могут возникнуть между партнерами. Спасибо за любые мысли



