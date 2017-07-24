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Участие нескольких партнеров в бизнесе, оформленном на ФОП
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24/07/17 20:16  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > ice    24/07/17 19:40Дерево
о каком добровольном выходе, формах участия, ответственности в чьем-то бизнесе может идти речь?

24/07/17 19:40  iceОтправить письмо > Евгений Осычнюк    24/07/17 19:14Дерево
Как бы это объяснить... я имею немалый юридический опыт и соответствующие знания. И сюда обращаюсь не получить юридическую консультацию в чистом виде / документ под ключ, а услышать советы и мысли коллег, если таковыми последним захочется поделится.

24/07/17 19:26  iceОтправить письмо > Mark-Don    24/07/17 19:07Дерево
налоговая нагрузка выше. налог на дивиденды никто не отменял

24/07/17 19:14  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > ice    24/07/17 18:37Дерево
Я так понимаю, Вы хотите не форуме решить (заочно) вопросы такого уровня, и с такими потенциальными последствиями? Опрометчивая идея.

24/07/17 19:11  Mark-Don > ice    24/07/17 18:37Дерево
Непонятно только одно - почему вопросы возникают после того, а не до начала ведения бизнеса ?
Типично по-нашему !

24/07/17 19:07  Mark-Don > ice    24/07/17 18:37Дерево
Я бы учредил нормальное ЮРИДИЧЕСКОЕ лицо, например - ООО со справедливым распределением долей и регулированием в уставе всех, заданных вами вопросов. И сделал-бы это побыстрее, пока партнеры не рассорились, деля прибыль и не уничтожили тем самым успешный бизнес.

24/07/17 18:37  iceОтправить письмо   Дерево
Иногда люди принимают решение о коллективном участии в бизнесе, при этом де-юре оформляют бизнес на одного из партнеров как ФОП (удобно, прежде всего, с точки зрения налогообложения).
Такая, например, ситуация у моего брата с вет. клиникой.
Каждый внес деньги, каждый внес вклад своим трудом как специалист или организатор.
Но аренда помещения, собственность на оборудование оформлены только на одного, он же доходы получает доходы. Остальные имеют зарплату и уж как они там доход неофициально поделят. Есть доверие и работают не один год.
Меня такая ситуация несколько смущает.
На мой взгляд, что можно, нужно оформлять «настоящими юридическими» документами: например, вклад не ФОП можно оформить как безпроцентную возвратную помощь на 12 мес. И при необходимости снова давать ее на 12 мес.
Неформальные договоренности тоже лучше зафиксировать на бумаге, чтобы потом не оказалось, что каждый понял по-своему.
И возникает вопрос: по каким же пунктам должны договорится партнеры.
Я вижу такое:
1. Каким образом принимаются решения по ключевым вопросам (философия, размещение, объем затрат, подбор персонала...): кто за какие области отвечает единолично и принимает решение единолично, какие решения принимаются коллегиально / единогласно (в зависимости от сферы / вложений партнерам можно дать разное количество голосов.
Последствия несогласия с решением большинства
2. Условия добровольного выхода/принудительного исключения из бизнеса. Наследование.
3. Формы участия каждого (деньги/трудовой вклад – с единицами измерения). Сферы ответственности.
4. Условия увеличения/уменьшения вкладов
5. Разделение финансовых санкций (по гражданско-правовым договорам, адм. ответственность)
Я понимаю, что вопрос не совсем юридический, но юристы могут хорошо предвидеть, какие проблемы могут возникнуть между партнерами. Спасибо за любые мысли

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