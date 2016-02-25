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Перенесення і зміна рішення про виплату дивідендів
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25/07/17 13:34  Marlboro! > berenzev    25/07/17 13:30Дерево
"...Я думаю, що тут має застосовуватись аналогія з одностороннім правочином..."


Стаття 8. Аналогія

1. Якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).

2. У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права).

25/07/17 13:30  berenzevОтправить письмо > Marlboro!    25/07/17 11:39Дерево
ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
25.02.2016 № 4
Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин

2.12. Рішення загальних зборів учасників (акціонерів, членів) та інших органів юридичної особи не є правочинами у розумінні статті 202 ЦК України. До цих рішень не можуть застосовуватися положення статей 203 та 215 ЦК України, які визначають підстави недійсності правочину, і, відповідно, правові наслідки недійсності правочину за статтею 216 ЦК України.
Зазначені рішення є актами ненормативного характеру (індивідуальними актами), тобто офіційними письмовими документами, що породжують певні правові наслідки, які спрямовані на регулювання господарських відносин і мають обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин.

25/07/17 11:40  Marlboro! > Rossi    25/07/17 11:38Дерево
Так, я перед тим як написати звірився - там був упор на те, що це держава, а вона типу не може свавільно втручатись в права які вже виникли (і скасовувати їх). "Принцип стабільності" загалом не відміняє права на відмову від правочину.

25/07/17 11:39  Marlboro! > Rossi    25/07/17 11:35Дерево
Наявність права захисту - зрозуміло, що зацікавлені особи мають право оскаржити односторонній правочин якщо він вчинений з порушеннями (закону чи, зокрема, статуту).

25/07/17 11:38  Rossi > Marlboro!    25/07/17 11:28Дерево
Что касается аналогий, думаю вполне уместно вспомнить и о решениях органов местного самоуправления (и соответствующем решении Конституционного Суда по этому поводу).

25/07/17 11:35  Rossi > Marlboro!    25/07/17 11:28Дерево
Вот именно, что не очевидный. Фраза "право подлежит защите" означает как минимум наличие права.

25/07/17 11:28  Marlboro! > Rossi    25/07/17 11:20Дерево
Я думаю, що тут має застосовуватись аналогія з одностороннім правочином, від якого сторона (а стороною тут буде тільки ТОВ) може в будь-який момент відмовитись (якщо це не порушує статут). При цьому відмова від правочину буде мати наслідком ануляцію зобовязань (якщо по суті, хоча з кодексу це досить не очевидний умовивід).

25/07/17 11:20  Rossi > Marlboro!    25/07/17 11:07Дерево
Если само общество примет такое решение ("передумает"), то а обязательство это уже не повлияет.

25/07/17 11:14  Marlboro! > Вадим Кім    25/07/17 11:12Дерево
Подасте зустрічний позов

25/07/17 11:12  Вадим  Кім > Rossi    25/07/17 11:01Дерево
Ви праві, рішення прийнято новими учасниками.
І що цікаво, що новим учасникам і директору не переданий той протокол по якому приймалось рішення про виплату, але один з учасників погрожує звернутись до суду, якщо йому не виплатять. А от інші учасники не заявляють вимог.
А є лише той протокол, де вказано, що виплата в такій то сумі ОДНОМУ учаснику буде здійснено в таку-то дату.

Виходить, нема чого і оскаржувати?

25/07/17 11:07  Marlboro! > Rossi    25/07/17 11:01Дерево
Якщо буде скасовано рішення на підставі якого виникло зобовязання воно не анулюється?

25/07/17 11:04  Mark-Don > Вадим Кім    25/07/17 10:38Дерево
Прочитал более внимательно и могу дополнить.
Как я понял, решение о выплате принимались одними участниками, а решение об отказе от выплат - совсем иными.
В этом случае бывшие участники имеют все основания для оспаривания решения новых участников и требования выплаты дивидендов.
Но, повторюсь, для ответа нужно изучить гору ваших документов, что никак не вписывается в формат этого форума. Обращайтесь к консультантам очно.

25/07/17 11:01  Rossi > Вадим Кім    25/07/17 10:38Дерево
После принятия решения о выплате дивидендов между обществом и участником возникает денежное обязательство. Изменение или прекращение обязательства возможно только по соглашению сторон.

Другое дело, что если прибыли на самом деле не было, решение о выплате дивидендов можно признать недействительным.

25/07/17 11:01  Mark-Don > Mark-Don    25/07/17 11:00Дерево
Дополню. Для полного ответа на вопрос нужно также видеть решения собраний о выплате дивидендов.

25/07/17 11:01  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Вадим Кім    25/07/17 10:38Дерево
дИвіденди

25/07/17 11:00  Mark-Don > Вадим Кім    25/07/17 10:38Дерево
Все что касается вопросов, связанных с дивидендами ООО (принятие решений о выплате, начисление, выплата) регулируется только уставом ООО. Законодательно это никак не регламентировано, кроме декларативной фразы, что участники имеют право на дивиденды.
Поэтому с точки зрения Закона - ничего незаконного нет, а свой устав почитайте и определитесь, что можно, а что нет.

25/07/17 10:38  Вадим  Кім   Дерево
За наслідками 16 року діяльності ТОВ, було прийнято рішення про виплату девідендів її учасникам. Наступним рішенням (в 16 році) його було змінено, перененесно строк виплати на початок 2017 року. Потім, після проведення аудиту в 2017 році (бо змінились учасники і директор), виявилось, що прибутку в ТОВ немає і тому прийнято вже третє рішення - не виплачувати девіденди.
Девіденди не виплачувались нікому з учасників.
Чи це законно збоку загальних зборів? Чи можна переносити і змінювати рішення про виплату девідендів?

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