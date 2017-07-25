 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
Главная Юридический бизнес-форум Политфорум Бухгалтерский форум Авто Земля и Недвижимость
RSS-экспорт
RSS-экспорт форумов RSS-экспорт форумов
Связь с модератором
Написать модератору форумов
ЛІГА.Блоги
З точки зору бізнесу: чого чекати роботодавцю від нового ТК
«Точечное негодование» Германии
Рівність прав матері й батька при визначенні місця проживання дитини
Кейс: оскарження заборони продажу алкоголю + текст рішення
Україна зацікавлена у виконанні програми співпраці з МВФ
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение

Бизнес-Форум
Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

В договорі передбачено тількі штраф за прострочення зобовязання
темы |последние сообщения|расширенный поиск|участники | правила | FAQ | RSS
список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
25/07/17 18:12  Rossi > kiril_dm    25/07/17 18:06Дерево
Если пеня не предусмотрена договором, то нельзя.

25/07/17 18:08  Rossi > ECU    25/07/17 18:00Дерево
И почему же по денежным обязательствам можно устанавливать только пеню и нельзя устанавливать штраф?

25/07/17 18:06  kiril_dm > Rossi    25/07/17 17:49Дерево
Розмір пені це питання друге.
Для початку я хочу дізнатись чи можна таку пеню взагалі нараховувати, якщо в договорі передбачено тільки штраф.


25/07/17 18:00  ECU > kiril_dm    25/07/17 16:55Дерево
Зобов'язання боржника(замовника), виключно грошове
Вважаю, що якщо неустойка не передбачена Договором, то її стягнення здійснити не можна ...
Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється у письмовій формі. (стаття 547)

Стягніть інфляційні та 3% річних
Стаття 625.
2. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Ще на рахунок штрафу...
Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. (ч.3.ст.549) вважаю, щодо сторони, зобовязання якої по договору виражено виключно в грошовому вимірі, має застосовуватись ВИКЛЮЧНО даний вид неустойки.

а штраф не може бути застосований, і мав би бути скасований судом, у випадку подання позову.
От, якби у договорі було зазначено, що Замовник має оплатити послуги до 00 місяця 2017 року, а у випадку неможливості виконання власного зобов'язання в строк, повідомити Виконавця не менше ніж за три дні.
При цьому за невчасну оплату сплачує пеню в розмірі однієї облікової ставки НБУ, а за невчасне повідомлення - штраф у розмірі 100грн.
от тоді все було б по "букві закону". Оскільки штраф накладено за невиконання зобов'язання відмінного від грошового

25/07/17 17:49  Rossi > kiril_dm    25/07/17 17:22Дерево
Вы думаете, что возможность взыскания пени не зависит от размера такого взыскания?

25/07/17 17:48  lawyer_beginnerОтправить письмо > kiril_dm    25/07/17 16:55Дерево
І що чинне законодавство нам говорить про пеню?

25/07/17 17:38  Marlboro! > kiril_dm    25/07/17 17:22Дерево
А Ви в листі умову уважно прочитали? Там в договорі ця пеня була встановлена. У вас - не встановлена.

25/07/17 17:22  kiril_dm > Rossi    25/07/17 17:09Дерево
Суть питання у можливості стягнення, а не в розмірі. Чи це був сарказм?

Вищий господарський суд Лист 29.04.2013 № 01-06/767/2013 "За прострочення платежу за договором може бути стягнуто пеню, сума якої не може перевищувати встановлений законом граничний розмір, тобто пеню, обчислену на підставі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня."

25/07/17 17:09  Rossi > kiril_dm    25/07/17 16:55Дерево
Почему именно двойную учетную ставку? Почему не одинарную?

25/07/17 16:55  kiril_dm   Дерево
Допоможіть будь ласка!
В договорі про надання послуг передбачено тількі штраф 3% за прострочення зобов*язання (оплати послуг) Замовником.
Зрозуміло, що можна розрахувати ще інфляційні та 3% річних.
Чи можна, окрім штрафу, на підставі законодавства нараховувати пеню - подвійну облікову ставку? Під приводом користувааня коштами чи щось подібне.
В договорі зазначено "несуть відповідальність згідно чинного законодавства та договору".

Страницы:    Всего: 1
Реклама
ЛІГА.Новости
Чиновник-коррупционер Укрзалізниці скрыл золотые слитки и валюту
Украина никому не помогала на выборах в США - посольство
Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь по иранскому судну
Смертельная перестрелка в Днепре: подробности и версии
Сегодня в Конгрессе США пройдет голосование о санкциях против РФ
Все проекты
Новости
Бизнес
Финансы
Проекты
Группа компаний ЛІГА
Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
ИА ЛІГАБізнесІнформ
bigmir)net TOP 100
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2015
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2015
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.