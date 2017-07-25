В договорі передбачено тількі штраф за прострочення зобовязання

25/07/17 18:00 ECU > kiril_dm 25/07/17 16:55

Зобов'язання боржника(замовника), виключно грошове

Вважаю, що якщо неустойка не передбачена Договором, то її стягнення здійснити не можна ...

Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється у письмовій формі. (стаття 547)



Стягніть інфляційні та 3% річних

Стаття 625.

2. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.



Ще на рахунок штрафу...

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. (ч.3.ст.549) вважаю, щодо сторони, зобовязання якої по договору виражено виключно в грошовому вимірі, має застосовуватись ВИКЛЮЧНО даний вид неустойки.



а штраф не може бути застосований, і мав би бути скасований судом, у випадку подання позову.

От, якби у договорі було зазначено, що Замовник має оплатити послуги до 00 місяця 2017 року, а у випадку неможливості виконання власного зобов'язання в строк, повідомити Виконавця не менше ніж за три дні.

При цьому за невчасну оплату сплачує пеню в розмірі однієї облікової ставки НБУ, а за невчасне повідомлення - штраф у розмірі 100грн.

от тоді все було б по "букві закону". Оскільки штраф накладено за невиконання зобов'язання відмінного від грошового

