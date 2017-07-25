В договорі передбачено тількі штраф за прострочення зобовязання

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|25/07/17 18:12
Rossi > kiril_dm
25/07/17 18:06
Если пеня не предусмотрена договором, то нельзя.
|25/07/17 18:08
Rossi > ECU
25/07/17 18:00
И почему же по денежным обязательствам можно устанавливать только пеню и нельзя устанавливать штраф?
|25/07/17 18:06
kiril_dm > Rossi
25/07/17 17:49
Розмір пені це питання друге.
Для початку я хочу дізнатись чи можна таку пеню взагалі нараховувати, якщо в договорі передбачено тільки штраф.
|25/07/17 18:00
ECU > kiril_dm
25/07/17 16:55
Зобов'язання боржника(замовника), виключно грошове
Вважаю, що якщо неустойка не передбачена Договором, то її стягнення здійснити не можна ...
Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється у письмовій формі. (стаття 547)
Стягніть інфляційні та 3% річних
Стаття 625.
2. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Ще на рахунок штрафу...
Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. (ч.3.ст.549) вважаю, щодо сторони, зобовязання якої по договору виражено виключно в грошовому вимірі, має застосовуватись ВИКЛЮЧНО даний вид неустойки.
а штраф не може бути застосований, і мав би бути скасований судом, у випадку подання позову.
От, якби у договорі було зазначено, що Замовник має оплатити послуги до 00 місяця 2017 року, а у випадку неможливості виконання власного зобов'язання в строк, повідомити Виконавця не менше ніж за три дні.
При цьому за невчасну оплату сплачує пеню в розмірі однієї облікової ставки НБУ, а за невчасне повідомлення - штраф у розмірі 100грн.
от тоді все було б по "букві закону". Оскільки штраф накладено за невиконання зобов'язання відмінного від грошового
|25/07/17 17:49
Rossi > kiril_dm
25/07/17 17:22
Вы думаете, что возможность взыскания пени не зависит от размера такого взыскания?
|25/07/17 17:48
lawyer_beginner > kiril_dm
25/07/17 16:55
І що чинне законодавство нам говорить про пеню?
|25/07/17 17:38
Marlboro! > kiril_dm
25/07/17 17:22
А Ви в листі умову уважно прочитали? Там в договорі ця пеня була встановлена. У вас - не встановлена.
|25/07/17 17:22
kiril_dm > Rossi
25/07/17 17:09
Суть питання у можливості стягнення, а не в розмірі. Чи це був сарказм?
Вищий господарський суд Лист 29.04.2013 № 01-06/767/2013 "За прострочення платежу за договором може бути стягнуто пеню, сума якої не може перевищувати встановлений законом граничний розмір, тобто пеню, обчислену на підставі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня."
|25/07/17 17:09
Rossi > kiril_dm
25/07/17 16:55
Почему именно двойную учетную ставку? Почему не одинарную?
|25/07/17 16:55
kiril_dm
Допоможіть будь ласка!
В договорі про надання послуг передбачено тількі штраф 3% за прострочення зобов*язання (оплати послуг) Замовником.
Зрозуміло, що можна розрахувати ще інфляційні та 3% річних.
Чи можна, окрім штрафу, на підставі законодавства нараховувати пеню - подвійну облікову ставку? Під приводом користувааня коштами чи щось подібне.
В договорі зазначено "несуть відповідальність згідно чинного законодавства та договору".