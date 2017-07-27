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АТО: проблемы и решения
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Возврат ранее выплаченной помощи и ее незаконное прекращение из-за моей беременности
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27/07/17 22:10  Олеся81   Дерево
Добрый день! У меня просто нет слов...

в декабре 2014го оформила выплаты переселенческие на себя, будучи уже в положении. В марте принесла два документа, подтверждающие что я уже по сроку в декрете. Одно - из ЖК, другое - я стояла в цз на учете, и они мне для соцстраха дали справку на получение пособия по беременности и родам. Я ее копию также принесла в отдел, занимающийся переселенческими выплатами, зная, что нужно своевременно, согласно пункту 12 закона об этих выплатах, это сделать. У меня приняли справку из цз, и когда родился ребенок, я оформила также выплаты и на него.

С января 2017го года мне перестали их платить. И мало того, требуют вернуть за 1.5 года все, что мне было выплачено. Аргумент один - вы должны были в апреле-мае 2015го предоставить справку о трудоустройстве. Аргументы, что я предоставила справку что я в декрете, что по закону Украины на таком сроке никто не имеет права меня трудоустроить, а также что это считается временная нетрудоспособность - все отметаются. Я делаю третий запрос уже в утзн, но первые два - это непрошибаемо. Вы не принесли справку о трудоустройстве, а то, что вы в декрете это ваши проблемы. Вам не имели права продолжать выплаты, верните все.

Как быть? Суд?
Это так обидно..потому что когда я приносила справку что я уже в декрете, мне подтвердили что я имею право на выплаты. А теперь меня вынуждают вернуть государству почти 8000, потому что им плевать, что женщина после 30й недели беременности не может работать. и не может принести справку о трудоустройстве.

Хотя в законе про выплаты прописано, что прекратить их можно для ТРУДОСПОСОБНЫХ граждан, если они своевременно не принесут справку о трудойстройстве (а я на момент принесения этой справки уже была временно нетрудоспособна), а также в 12 пункте предусмотрено ,что могут быть разные ситуации и обстоятельства, и нужно предоставить документ, их подтверждающий, для продления выплат. Т.е. справка о трудоустройстве это не единственный документ. На мои аргументы ответ - это ваши проблемы, надо было трудоустроиться раньше.

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