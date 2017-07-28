Юрлицо-упрощенец (3 группа) виды деятельности

а вот, честно говоря, в связи с вашим вопросом подняли свои документы - у нас основной вид деятельности не связан с аредной помещений. и вообще в такой вид не обозначен. а в связи с тем, что не используем некоторые помещения - сдаем в аренду. вопросов, пока что не было

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