Юрлицо-упрощенец (3 группа) виды деятельности

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|28/07/17 17:15
Apollo > bmariya
28/07/17 17:10
Да вот и у нас вроде вопросов не было, но наличие законодательной нормы как-то смущает... :)
|28/07/17 17:10
bmariya > Apollo
28/07/17 17:04
а вот, честно говоря, в связи с вашим вопросом подняли свои документы - у нас основной вид деятельности не связан с аредной помещений.
и вообще в такой вид не обозначен. а в связи с тем, что не используем некоторые помещения - сдаем в аренду. вопросов, пока что не было
|28/07/17 17:04
Apollo > bmariya
28/07/17 16:55
Я вот этот пункт и нашёл....честно говоря, не ожидал.
Т.е., если вид деятельности прошёл, который не обозначен в реестре плательщиков, то должен уходить на общую сис-му налогообложения?
Спасибо за ответ!
|28/07/17 16:55
bmariya > Apollo
28/07/17 16:13
извиняюсь, следующий пункт ПК
298.2.3. Платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у таких випадках та в строки:
7) у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;
|28/07/17 16:54
bmariya > Apollo
28/07/17 16:13
податковий кодекс
298.2.2. Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів.
7) у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;
|28/07/17 16:13
Apollo
Здравствуйте! Был уверен, что юрлицо плательщик единого налога может заниматься любыми видами деятельности (кроме тех, которые выведены отдельным списком как такие, которые делают невозможным пребывание на едином налоге). Сейчас же получаю информацию, что может заниматься, но, если это юрлицо осуществит вид деятельности, который не указан в реестре плательщиков единого налога, то он обязан перейти на общую сис-му. Так ли это? Спасибо!