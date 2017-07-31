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Поділ земельної ділянки - призначення судом земельно-технічної експертизи темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

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31/07/17 15:31 atl6





1. Відповідачка стверджує, що ми не маємо прав користування землею, посилаючись на ст. 125 Земельного кодексу, аргументуючи, що не проведено державної реєстрації ділянки після розподілу спадщини. Ми дійсно не проводили реєстрації, однак маємо свідоцтво про право на спадщину, яке й надали до суду. На сайті Міністерства юстиції (



2. Відповідачка стверджує, що позов не може бути затверджений, оскільки порушено п.6 ст.6 ЗУ "Про судовий збір". Збір сплачено мною в повному обсязі, хоча наведена стаття вимагає сплати збору обома позивачами з наданням окремих документів. Суд щодо цього жодних зауважень не висловив. Чи необхідно зараз вчиняти якісь додаткові дії?



3. У позові я просив стягнути витрати на експертизу з відповідачки, однак вона звільнена за станом здоров'я від сплати. У своїй ухвалі суд покладає витрати на мене. Однак за законом, якщо відповідач програє суд і звільнений від сплати витрат, такі витрати має сплатити держава. Чи є покладення судом таких витрат на мене відмовою від їхньої компенсації в майбутньому - чи необхідно подавати апеляційну скаргу? Доброго дня. Коротко про ситуацію: існує земельна ділянка, у якої був 1 власник. Після його смерті 1/2 виділила жінка як спільне майно подружжя, решта відійшла по 1/6 дружині, сину (мені) та матері померлого. Стосунки з матір'ю померлого вкрай погані, тому можливості досягти згоди щодо поділу ділянки у позасудовому порядку немає. Ми подаємо спільно з матір'ю позов до суду про поділ ділянки. На перше засідання відповідачка не приходить, на друге - надсилає заперечення на заяву та вимагає не призначати експертизи. Суд експертизу призначає, однак є кілька нюансів, які не можу з'ясувати.1. Відповідачка стверджує, що ми не маємо прав користування землею, посилаючись на ст. 125 Земельного кодексу, аргументуючи, що не проведено державної реєстрації ділянки після розподілу спадщини. Ми дійсно не проводили реєстрації, однак маємо свідоцтво про право на спадщину, яке й надали до суду. На сайті Міністерства юстиції ( [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] є пояснення: "На сьогодні, відповідно до положень Земельного кодексу України до документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, належать державний акт про право власності... а також свідоцтво про право на спадщину." Скажіть, будь ласка, чи необхідні додаткові правові дії, чи наявності свідоцтва про право на спадщину достатньо для поділу ділянки?2. Відповідачка стверджує, що позов не може бути затверджений, оскільки порушено п.6 ст.6 ЗУ "Про судовий збір". Збір сплачено мною в повному обсязі, хоча наведена стаття вимагає сплати збору обома позивачами з наданням окремих документів. Суд щодо цього жодних зауважень не висловив. Чи необхідно зараз вчиняти якісь додаткові дії?3. У позові я просив стягнути витрати на експертизу з відповідачки, однак вона звільнена за станом здоров'я від сплати. У своїй ухвалі суд покладає витрати на мене. Однак за законом, якщо відповідач програє суд і звільнений від сплати витрат, такі витрати має сплатити держава. Чи є покладення судом таких витрат на мене відмовою від їхньої компенсації в майбутньому - чи необхідно подавати апеляційну скаргу?

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