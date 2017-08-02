Ліквідація ТОВ

По ПФУ бігати не потрібно, звертаєтесь до реєстратора з заявою і рішенням. Він скасовує держ.реєстрацію і видає довідку. З цією довідкою треба йти до податкової та надати заяву про аудит-перевірку. Якщо навіть діяльності не було три роки, в базі можуть бути записи, або тупо помилки про заборгованості попередніх періодів, тоді доведеться або сплатити, або доказати що це помилка. Після цього треба пройти клятий аудит, який нічого з себе не представляє, але може тягнутися роками, отримати довідку і на цьому кінець. Якщо є не повернена фін.допомога, будуть проблеми. Краще або повернути її, або сплатити податок з цієї суми. Просто так списати не можна. Деякі ліквідують фірми шляхом продажу іншим фіз-юр особам. Тут простіше, потрібно нотаріально, заявою відмовитись від свої частки в статутному капіталі на користь іншої особи. Подальші проблеми бувшого власника не стосуються.

2/08/17 12:47 Darth Vader

Доброго дня, колеги.

І. Як говорять, все буває перший раз, і от в мене також настав перший раз ліквідації ТОВ. Перечитав нормативку, купу "публіцистики", яка це описує. Щось зрозумів. Але в силу того, що ніколи не робив подібного - не впевнений, чи правильно зрозумів. Тому прошу допомоги у колег - я опишу весь цей процес та викладу декілька питань, а Ви, якщо можете, "киньте камінь" у погану ідею та порадьте хорошу.



ІІ. Фабула - ТОВ "Сонечко", 1095 днів без діяльності. Із майна - декілька столів і стільців та одна доволі дорога річ, яку учасник єдиний хоче назад. Є невеликі борги по фін. допомозі, але ніхто їх заявляти не буде, так як власник то один. По податках та пенсійних зборах боргів немає бути. А якщо будуть – кинемо фін. Допомогу та закриємо їх.



ІІІ. Як я розумію всю цю процедуру:

1. Пишу рішення про ліквідацію ТОВ «Сонечко». Вказую, що ліквідуємось, ліквідатора, порядок та строки звернення кредиторів;

2. Тягну це неподобство реєстратору. Він же публікує потім оголошення про ліквідацію;

3. Потім іду в податкову, здаю 8 опп та копію рішення про ліквідацію. Діяльності немає 3 роки, по юр. Адресі нікого немає. Отже, повинні не перевіряти;

4. Паралельно іду в пенсійний фонд та несу їм документи, які вони просять;

5. Паралельно закриваю зайві рахунки в банках, лишаю один для ліквідації;

6. Паралельно бухгалтер проводить інвентаризацію (Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженої Наказом №879 від 02.09.2014 Міністерства фінансів України, Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»);

7. Направляю кредиторам пропозиції звернутись щодо погашення боргу (ч. 3 ст. 105 ЦКУ). Кредитори не звертаються;

8. Через 2 місяці бухгалтер ліквідатору робить проміжний баланс. Підписуємо ліквідатором, затверджуємо у учасника (ч. 1 ст. 111 ЦКУ);

9. Дебіторки немає, так що ні з кого ні чого не пробуємо стягнути;

10. Якщо є якісь борги по ПФУ – доплачуємо за рахунок отриманої фін. Допомоги;

11. Після цього передаємо учаснику майно, яке є в товариства, і яке він колись вніс як вклад в установчий фонд (ч. 12 ст. 111 ЦКУ);

12. Оформляємо остаточний ліквідаційний баланс;

13. Закриваємо останній рахунок в банку;

14. Отримую довідку від ДПІ та ПФ про відсутність заборгованості (п.11.24. Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженим Наказом МФУ № 1588 від 09.12.2011 р.);

15. Передаємо в архів якісь кадрові документи;

16. Знову ідемо до реєстратора із заповненою карткою, довідками ДПІ, ПФУ, архіву;

17. Перевіряю внесенння запису про ліквідацію;

18. Радію життю.



Будь – ласка, напишіть, чи правильно я розумію порядок цих дій.



Питання:

А) Чи можна якось обійти 2 місячний строк, що передбачений ч. 5 ст. 105 ЦКУ? Краєм вуха чув про те, що дехто ТОВ закриває за тиждень;

Б) Чи необхідно в рішенні про ліквідацію детально описувати процедуру ліквідації? Чи можна просто написати: 1. Вирішив ліквідувати…. 2. Ліквідатором призначив…. 3. Строк на задоволення вимог кредиторів …., порядок зверення – письмо, за адресою:….. 4. Провести всі інші дії, передбачені діючим законодавством;

В) Чи варто призначати ліквідатором директора?;

Г) Чи треба проводити оцінку майна? Чи досить вартості, що відображена в бух. Обліку?;

Якщо ще треба буде – доповню список.



IV. Буду дуже вдячний тим, хто дочитав цю простиню та дасть мені поради!

