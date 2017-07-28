Ограбление машины на заправке ОККО

28 июля 2017 приблизительно в 00.39 микроавтобус Мерседес Спринтер заехал на заправку ОККО, расположенную перед Бориспольским шоссе в направлении Харьков Киев. На регистраторе время отображается неправильно. Сдвижка по времени – 46 минут без учета часов. (все смотреть со звуком)
28.07.2017
(ч.1) видео регистратора - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
00:39 – (ч.2) видео камер видеонаблюдения заправки - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
(ч.3) Заправившись, микроавтобус подъезжает к магазину
видео регистратора [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
00: 51:00 (ч.4) Машина грабителей въезжает с трассы на ОККО [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
00:51:38 - 00:52:26 (ч5) Машина грабителей проезжает до угла, к ним подходит заправщик, выходят, разговаривают с заправщиком и за колонками делают круг, чтобы стать за микроавтобусом. Заправщик возвращается к микроавтобусу. Грабители в магазин не заходили, на заправке не заправлялись.
видео камер видеонаблюдения [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
00:53:48 - 00:55:36 (ч.6) Машина грабителей стоит за микроавтобусом, подъехала с выключенными фарами, обе машины находятся в поле зрения заправщика, который находится сзади обоих машин. Видно, как из машины выходят люди и садятся обратно, машина стоит параллельно микроавтобусу. Видео камер видеонаблюдения [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
00.54:52 (ч.7) Машина грабителей с выключенными фарами объезжает колонки и снова становится за микроавтобусом. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
00:56:52 - 00:58:04 (ч.8) грабители заезжают за микроавтобус второй раз, фары выключены, заправщик уходит в магазин, там пассажиры [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
00:58:07 - 00:59:12 (ч.9) Грабители уезжают в объезд за колонками в 00:58:26, заправщик выходит из магазина и смотрит в магазин, где еще остались пассажиры и водитель микроавтобуса. Они сделали два или три круга с выключенными фарами за колонками в общей сложности. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
00:59:22 - 01:01:06 (ч.10) Заправщик уходит в сторону выезда с заправки. Но пассажиры микроавтобуса еще задержались на несколько минут, и он вернулся и ждал на выходе из магазина, это видно на общем видео ниже. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
01:06:46 - 01:08:12 (ч.11) Машина отъезжает, заправщик снова выходит и уходит в другую сторону, убедившись, что автобус отъехал. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
(ч.12) Машина грабителей возвращается с трассы, когда им сообщили, что микроавтобус еще не уехал [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
(ч.13) Ждут жертву на выезде [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
(ч.14) Микроавтобус возвращается по трассе от Киева на другую заправку ОККО, когда поняли, что колесо быстро спускает. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
(ч.15) Микроавтобус останавливается на самом освещенном месте, чтобы сменить колесо. Камеры оказались или отключенными или запароленными. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Еще раз
00:55:06 - 00:56:32 (ч.16) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
- охранник видит, как выходит человек из мазды и все время находится сзади обоих машин. Мазда и Красная машина подъехали одновременно. Человек в красной футболке и водитель мазды вышли из машин одновременно. Человек в красной футболке все время смотрит на микроавтобус, а проходя мимо мазды и заправщика на обратном пути машет водителю мазды рукой.
00:56:54 - 00:57:49 (ч.17) Снова одновременно Красная машина отъезжает, Машина грабителей сдает за микроавтобус и уезжает через задний двор на выезд, Заправщик заходит в магазин. ему видна вся машина и все люди в магазине. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Машина грабителей серебристая Мазда 6 со спойлером и неработающим правым стопом въехала следом на заправку и остановилась поодаль. Когда поддомкратили правую заднюю часть машины, они подъехали к колонке, стали параллельно микроавтобусу, открыли дверь, начали вытаскивать вещи, последнюю сумку вырвали из рук. Открыли дверь машины со стороны водительского сидения. Услышав звук открываемой двери, пассажиры подбежали к передним дверям, Мазда с визгом уехала в сторону Иванкива. На пробитом колесе было 4 продолговатых пореза сбоку возле диска.