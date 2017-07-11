Суддя - не суб'єкт владних повноважень! І не здійснює владних управлінських функцій :) :) :)

5/08/17 10:47 Sviatogor

Правоведческий народ, я вас поздравляю! У кого-нибудь есть решение суда, которое никак не удаётся отменить? - Валяйте смело отменять на основании нижеследующего.



11.07.2017 г., Харьковский апелляционный административный суд - в составе сколлегии: Бегунц А.О., Старостин В.В., Резникова С.С. - вынес определение по делу №820/1971/17 в производстве №5143/17 . Данным определением оставлено без изменений, а следовательно - вступило в законную силу, определение Харьковского окружного административного суда по делу №820/1971/17 в производстве №П/820/3527/17 (иск Бондарева В.В. к судье Омельченко К.А.), 12-тым абзацем 1-й страницы (мотивационная часть) которого суд установил (цитирую): "...суд (як в одноособовому, так і в колегіальному складі) при відправленні правосуддя в розумінні ст.ст.6, 124 Конституції України, Закону України "Про судоустрій і статус суддів", ст.3 КАС України не є суб'єктом владних повноважень, а дії судді по відправленню правосуддя не належать до управлінської діяльності". :) :) :)



Ребята! - Это же преюдиция для п.4 ч.1 ст.309 ЦПК и п.4 ч.1 ст.202 КАС!



Я, например, сейчас отменяю, на основании этой преюдиции, одно решение полностью (так как судья не имел полномочий реализовывать судебную власть - выносить решение) и два - в части исполнения (так как у суда нет властных управленческих функций контролировать исполнение судебного решения). :) :) :)



Страна дураков, ей-Богу!



Ясное дело, что дальше, где-то на уровне ВАСУ или ВСУ, этот бред отменят; или КСУ признает неконституционной эту абра-кадабру (тлумачення), которую я процитировал - но хоть время выиграете.



А "ваще", представьте - теперь, на полностью законных основаниях, ни одно определение или решение суда не подлежит исполнению (со ссылкой на ст.ст.19, 60 Конституции - т.к. суд не субъект и не не исполняет управленческой функции контроля за исполнением решения) :) :) :)



Если кому пригодится - буду рад. Отзывы шлите на мой @-mail: sviatogor@mail.ua

