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Суддя - не суб'єкт владних повноважень! І не здійснює владних управлінських функцій :) :) :)
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5/08/17 11:25  Rossi > Sviatogor    5/08/17 11:12Дерево
"установленный судом факт того, что судья, т.к. не субъект, не имеет полномочий осуществлять правосудие, в том числе - выносить решение"

Глупости не говорите. Речь о том, что судья при отправлении правосудия не осуществляет властные управленческие функции.

5/08/17 11:20  Rossi > Sviatogor    5/08/17 10:47Дерево
Эта позиция уже давно определена и сформулирована на уровне высших судов. Все здесь правильно. Решения судьи нельзя обжаловать отдельным иском в порядке административного судопроизводства, только в инстанционном порядке.

5/08/17 11:12  SviatogorОтправить письмо > Евгений Осычнюк    5/08/17 11:00Дерево
Вот к обстоятельствам любого конкретного дела и относится установленный судом факт того, что судья, т.к. не субъект, не имеет полномочий осуществлять правосудие, в том числе - выносить решение :) Не говоря уже о властной управленческой функции руководить процессом (ст.160 ЦПК) или контролировать исполнение решение :)

Бред, конечно.

Но не я же его ухвалыв - вступил в законную силу.

5/08/17 11:03  SviatogorОтправить письмо > Sviatogor    5/08/17 10:47Дерево
Не знаю, как здесь прикрепить эти ухвалы - чтобы, кому надо, могли использовать. Думаю, вряд ли они их поставят в Единый реестр.

5/08/17 11:00  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Sviatogor    5/08/17 10:47Дерево
Насчет преюдиции - это Вы погорячились, преюдиция относится у обстоятельствам конкретного дела, а не их правовой оценке. А по поводу того, что Вы цитируете - надо смотреть, в каком контексте это та применяется: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

5/08/17 10:47  SviatogorОтправить письмо   Дерево
Правоведческий народ, я вас поздравляю! У кого-нибудь есть решение суда, которое никак не удаётся отменить? - Валяйте смело отменять на основании нижеследующего.

11.07.2017 г., Харьковский апелляционный административный суд - в составе сколлегии: Бегунц А.О., Старостин В.В., Резникова С.С. - вынес определение по делу №820/1971/17 в производстве №5143/17 . Данным определением оставлено без изменений, а следовательно - вступило в законную силу, определение Харьковского окружного административного суда по делу №820/1971/17 в производстве №П/820/3527/17 (иск Бондарева В.В. к судье Омельченко К.А.), 12-тым абзацем 1-й страницы (мотивационная часть) которого суд установил (цитирую): "...суд (як в одноособовому, так і в колегіальному складі) при відправленні правосуддя в розумінні ст.ст.6, 124 Конституції України, Закону України "Про судоустрій і статус суддів", ст.3 КАС України не є суб'єктом владних повноважень, а дії судді по відправленню правосуддя не належать до управлінської діяльності". :) :) :)

Ребята! - Это же преюдиция для п.4 ч.1 ст.309 ЦПК и п.4 ч.1 ст.202 КАС!

Я, например, сейчас отменяю, на основании этой преюдиции, одно решение полностью (так как судья не имел полномочий реализовывать судебную власть - выносить решение) и два - в части исполнения (так как у суда нет властных управленческих функций контролировать исполнение судебного решения). :) :) :)

Страна дураков, ей-Богу!

Ясное дело, что дальше, где-то на уровне ВАСУ или ВСУ, этот бред отменят; или КСУ признает неконституционной эту абра-кадабру (тлумачення), которую я процитировал - но хоть время выиграете.

А "ваще", представьте - теперь, на полностью законных основаниях, ни одно определение или решение суда не подлежит исполнению (со ссылкой на ст.ст.19, 60 Конституции - т.к. суд не субъект и не не исполняет управленческой функции контроля за исполнением решения) :) :) :)

Если кому пригодится - буду рад. Отзывы шлите на мой @-mail: sviatogor@mail.ua

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