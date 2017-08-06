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Чинність судових рішень після направлення справи на новий розгляд
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6/08/17 22:47  Infinit > Marlboro!    6/08/17 22:31Дерево
ваша позиція зрозуміла, дякую

6/08/17 22:31  Marlboro! > Infinit    6/08/17 22:05Дерево
Навіть якщо така практика існує, то вона помилкова, бо не відповідає ГПКУ. Просто немає такої процесуальної ситуації, коли такий порядок був би можливий.
Взагалі, за усталеною практикою ВСУ рішення яким справа направляється на новий розгляд не підлягає перегляду з підстав неоднакового застосування норм, так як цим рішенням розгляд справи не завершається. Тому ВСУ не має права і повноважень переглядати та скасовувати ВГСУ-1 (а відповідно апеляція-1).
Також кодекс не передбачає права на перегляд за однією заявою одразу два рішення касаційної інстанції (подавати у ВСУ одну заяву на дві постанови ВГСУ), і практики такої не бачив.
Короче якщо суддя щось хоче чи щось знає, то хай пояснить свою позицію.

6/08/17 22:07  Infinit > ОК АКА Олюня    6/08/17 22:05Дерево
не зовсім вірно. мене як раз цікавить чи може верховний скасувати акти так, як я нижче описала користувачу Marlboro! , тобто це стосується все ж більше повноважень всу

6/08/17 22:05  Infinit > Marlboro!    6/08/17 21:44Дерево
Мається на увазі те, що скасовуються одразу всі постанови ВГСУ, якими направлялася справа на новий розгляд. тобто, наприклад маємо ситуацію:
місцевій суд1-апеляція1-вгсу1-місцевий2-апеляція2-вгсц-2-апеляція3-вгсу-3. тобто, є практика, коли скасовуються апеляція1-вгсу1-місцевий2-апеляція2-вгсц-2-апеляція3-вгсу-3, так залишається лише перше рішення. тобто постанова якою скасовувалось перше рішення також скасована, відповідно можна вважати перше рішення таким, що вступило в силу

6/08/17 22:05  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Infinit    6/08/17 21:34Дерево
Вы не против, если тема будет переименована в "Чинність судових рішень після направлення справи на новий розгляд", т.к. нынешнее название не отвечает сути Вашей проблемы?

6/08/17 21:44  Marlboro! > Infinit    6/08/17 21:34Дерево
Навіть якщо така практика існує, в що дуже сильно не віриться (важко представити ситуацію з таким процесуальним контекстом) - яким чином це стосується чинності рішень скасованих в попередніх кругах?
Хай суддя хронологічно розкладе рішення і якщо не зовсім дурак, то помітить, що останнє рішення в крузі (постанова ВГСУ чи постанова ВСУ) яким скасовуються рішення 1/2 інстанцій завжди залишається в силі. Якщо воно залишається в силі, то і скасовані ним рішення залишаються скасованими.

6/08/17 21:34  Infinit > Marlboro!    6/08/17 21:26Дерево
Так, я мала таку саму позицію. проте, суддя зауважив, що є практика скасування усіх актів, аж до самого першого, в нашому випадку це три круги. Тому й питаю, чи хтось зтикався з подібною практикою. Точніше, чи має право Верховний суд скасувати отдразу три постанови ВГСУ, постанови КАГС, та залишити лише перше рішення. мені також здається вказане дивним, проте дуже зотілося б знайти саме таку практику

6/08/17 21:26  Marlboro! > Infinit    6/08/17 21:02Дерево
А яким чином назва теми кореспондує з питанням?

В разі декількох кругів рішення про направлення на кожний новий круг не скасовується, а тому скасовані цим рішенням судові рішення попередніх інстанцій в скасованій частині не відновлюють свою силу.

6/08/17 21:02  Infinit   Дерево
Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, чи є практика Верховного про те, що у випадку декількох направлень справи на новий розгялд, скасовуються рішення не лише останнього "кругу", а й інші, та залишається в силі перше рішення першої інстанції?

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