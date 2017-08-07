Позовна вимога чи обов`язкова норма?

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7/08/17 17:45 Marlboro! > zp2000 7/08/17 17:26

Вихід за межі позовних вимог можливий тоді, коли позивач своїми вимогами не повністю охоплює захист свого права. Наприклад, якщо для поновлення права треба визнати дії протиправними і зобов'язати орган вчинити дії, а позивач просить тільки одну з двох речей - адміністративний суд приймає рішення по обох вимогах, в т.ч. по не заявлених позивачем.

Але у Вашому випадку цей принцип не застосовується, так як зобов'язання грошове і Ви самостійно можете його обрахувати, самостійно визначаєте яку суму треба стягнути.

Інакше кажучи, вихід за межі позовних вимог не повинен суперечити принципам диспозитивності та рівності сторін і суд не повинен приймати активну участь на боці однієї зі сторін, знаходячи самостійно правові обгрунтування, підставу і предмет позову.



Що стосується моменту і строку, то це залежить від того, коли припинилось порушення в звязку з яким заявлялась вимога про компенсацію за час вимушеного прогулу.



7/08/17 17:26 zp2000 > Marlboro! 7/08/17 17:06

Вдячний за Вашу участь в дискусії

Маю контраргументи, зафіксовані принципами адмінсудочинства, і які, нажаль, ігноруються судами.



Так КАС покладає на суд певні обов'язки

-суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України

-Суд може вийти за межі позовних вимог тільки в разі, якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять.

-Суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

-Суд повинен запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати докази або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає





Зрозуміло, що доречно було б про них згадати до, а не після касаційного оскарження



Для нового позову, який момент можна вважати моментом коли особа дізналася про порушення? Дата ухвали апеляції або ВАСУ на точку відліку не дуже підходять



7/08/17 17:06 Marlboro! > zp2000 7/08/17 16:41

Суд не зобовязаний розраховувати всі суми за вас.

Як я уже зазначив, якщо ви самі в позові не зазначали суму з урахуванням коефіцієнту - зараз потрібно на цю різницю подавати окремий позов.



7/08/17 16:41 zp2000 > Marlboro! 7/08/17 15:51



Була заявлена вимога компенсувати час вимушеного прогулу. Судами за власною ініціативою витребувано у відповідача довідку про зп за два останні місяці та самостійно зроблений розрахунок за час прогулу на підставі Порядку, але норма п.10 не застосована





Проблема в тому, що справа вже розглянута касацією



Є позиція ВСУ 21-395а13

З огляду на зміст наведених норм матеріального права колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України доходить висновку, що суд, ухвалюючи рішення про поновлення на роботі, має вирішити питання про виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу, визначивши при цьому розмір такого заробітку за правилами, закріпленими у Порядку.

Справа адміністративна.Була заявлена вимога компенсувати час вимушеного прогулу. Судами за власною ініціативою витребувано у відповідача довідку про зп за два останні місяці та самостійно зроблений розрахунок за час прогулу на підставі Порядку, але норма п.10 не застосованаПроблема в тому, що справа вже розглянута касацієюЄ позиція ВСУ 21-395а13 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] , але не впевнений чи її можливо застосуватиЗ огляду на зміст наведених норм матеріального права колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України доходить висновку, що суд, ухвалюючи рішення про поновлення на роботі, має вирішити питання про виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу, визначивши при цьому розмір такого заробітку за правилами, закріпленими у Порядку.



7/08/17 15:51 Marlboro! > zp2000 7/08/17 15:47

Позивач має сам здійснити коригування і з врахуванням нього визначити свої позовні майнові вимоги.

Суд цього робити не повинен, бо позивач самостійно визначає обсяг своїх позовних вимог.

На суму різниці між не коригованою і відкорегованою оплатою можна подати окремий самостійний позов.

