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Позовна вимога чи обов`язкова норма?
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7/08/17 17:45  Marlboro! > zp2000    7/08/17 17:26Дерево
Вихід за межі позовних вимог можливий тоді, коли позивач своїми вимогами не повністю охоплює захист свого права. Наприклад, якщо для поновлення права треба визнати дії протиправними і зобов'язати орган вчинити дії, а позивач просить тільки одну з двох речей - адміністративний суд приймає рішення по обох вимогах, в т.ч. по не заявлених позивачем.
Але у Вашому випадку цей принцип не застосовується, так як зобов'язання грошове і Ви самостійно можете його обрахувати, самостійно визначаєте яку суму треба стягнути.
Інакше кажучи, вихід за межі позовних вимог не повинен суперечити принципам диспозитивності та рівності сторін і суд не повинен приймати активну участь на боці однієї зі сторін, знаходячи самостійно правові обгрунтування, підставу і предмет позову.

Що стосується моменту і строку, то це залежить від того, коли припинилось порушення в звязку з яким заявлялась вимога про компенсацію за час вимушеного прогулу.

7/08/17 17:26  zp2000 > Marlboro!    7/08/17 17:06Дерево
Вдячний за Вашу участь в дискусії
Маю контраргументи, зафіксовані принципами адмінсудочинства, і які, нажаль, ігноруються судами.

Так КАС покладає на суд певні обов'язки
-суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України
-Суд може вийти за межі позовних вимог тільки в разі, якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять.
-Суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.
-Суд повинен запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати докази або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає


Зрозуміло, що доречно було б про них згадати до, а не після касаційного оскарження

Для нового позову, який момент можна вважати моментом коли особа дізналася про порушення? Дата ухвали апеляції або ВАСУ на точку відліку не дуже підходять

7/08/17 17:06  Marlboro! > zp2000    7/08/17 16:41Дерево
Суд не зобовязаний розраховувати всі суми за вас.
Як я уже зазначив, якщо ви самі в позові не зазначали суму з урахуванням коефіцієнту - зараз потрібно на цю різницю подавати окремий позов.

7/08/17 16:41  zp2000 > Marlboro!    7/08/17 15:51Дерево
Справа адміністративна.
Була заявлена вимога компенсувати час вимушеного прогулу. Судами за власною ініціативою витребувано у відповідача довідку про зп за два останні місяці та самостійно зроблений розрахунок за час прогулу на підставі Порядку, але норма п.10 не застосована


Проблема в тому, що справа вже розглянута касацією

Є позиція ВСУ 21-395а13 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] , але не впевнений чи її можливо застосувати
З огляду на зміст наведених норм матеріального права колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України доходить висновку, що суд, ухвалюючи рішення про поновлення на роботі, має вирішити питання про виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу, визначивши при цьому розмір такого заробітку за правилами, закріпленими у Порядку.

7/08/17 15:51  Marlboro! > zp2000    7/08/17 15:47Дерево
Позивач має сам здійснити коригування і з врахуванням нього визначити свої позовні майнові вимоги.
Суд цього робити не повинен, бо позивач самостійно визначає обсяг своїх позовних вимог.
На суму різниці між не коригованою і відкорегованою оплатою можна подати окремий самостійний позов.

7/08/17 15:47  zp2000   Дерево
Судами розглядалася справа про виплату за час вимушеного прогулу
Відповідно до п.10 Порядку обчислення середньої заробітної плати ПКМУ №100 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] виплата мала б коригуватись, але така позовна вимога не заявлялася, самостійно суди цю норму також не застосували.

Питання в темі, чи потрібно було заявляти позовну вимогу, чи норма підлягала застосуванню автоматично?

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