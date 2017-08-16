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Чи оскаржується ухвала без руху щодо судового збору (ЦПК)
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16/08/17 13:27  роторОтправить письмо > Rossi    16/08/17 13:23Дерево
совсем не так.

16/08/17 13:23  Rossi > ротор    16/08/17 13:20Дерево
Как и в случае оставления без движения иска без квитанции.

16/08/17 13:20  роторОтправить письмо > Rossi    16/08/17 13:07Дерево
Да, но при этом суд не определяет размер таких затрат.

16/08/17 13:07  Rossi > ротор    16/08/17 12:59Дерево
Много что влияет на размер судебных расходов. Определение о переносе заседание, например - нужно тратиться на следующую явку.

16/08/17 12:59  роторОтправить письмо > Rossi    16/08/17 12:52Дерево
льгота или размер - неважно. В любом случае это влияет на размер понесенных затрат.

16/08/17 12:52  Rossi > ротор    16/08/17 12:48Дерево
Там действительно был спор о размере (а не о льготе по освобождению от уплаты).

16/08/17 12:50  Rossi > ротор    16/08/17 12:46Дерево
Так я об этом и говорил. Когда не предоставлен документ, то не нужно ввязываться в рассуждения о размере. Когда же документ предоставлен, ту нужно сопоставить сумм в документе с суммой, указанной в законе.

16/08/17 12:48  роторОтправить письмо > Rossi    16/08/17 12:31Дерево
это пример решения посвежее по вопросу обжалования определений суда об оставлении без рассмотрения и их обжаловании на остновани п. 9ч. 1 ст. 293

16/08/17 12:46  роторОтправить письмо > Rossi    16/08/17 12:26Дерево
Вот с этим "=" не согласен.
Суд всегда указывает - не надано документ, що підтверджує сплату судового збору.

16/08/17 12:36  Rossi > ротор    16/08/17 12:20Дерево
И обоснование какое-то странное. Если апелляционный суд верно определил сумму подлежащего к уплате судебного сбора (и соответственно суму недоплаты), то зачем вообще рассказывать о право лица обжаловать определение об оставлении апелляционной жалобы без движения?

16/08/17 12:33  Y-2017 > ротор    16/08/17 12:20Дерево
Опять интересно.

Т.е. получается "по аналогии", что если бы я не подал апелляцию на ухвалу без движения в части судебного сбора, то уже ухвалу о возврате в части судебного сбора обжаловать бесперспективно!?

16/08/17 12:31  Rossi > ротор    16/08/17 12:20Дерево
Так там была оплата. Спорили, почему недостаточно.

16/08/17 12:28  Rossi > Y-2017    16/08/17 12:08Дерево
Это решается законом. Иногда суды неправильно толкуют закон. Вышестоящие суды призваны исправлять ошибки нижестоящих.

16/08/17 12:26  Rossi > ротор    16/08/17 12:08Дерево
Для решения вопроса о принятии иска отсутствие платежки = отсутствию оплаты. И если платежки нет, то суду не нужно ссылаться на определенную сумм (обосновывать ее), чтобы констатировать недостаток в исковом заявлении.

16/08/17 12:20  роторОтправить письмо > Rossi    16/08/17 12:03Дерево
здесь суд отказал жалобщику, потому что он не воспользовался своим правом обжаловать определение суда об оставлении без рассмотрения на основании неуплаты им судебного сбора
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16/08/17 12:08  Y-2017 > Rossi    16/08/17 12:03Дерево
Последний Вам вопрос задам и всё.

Т.е. ваша позиция такая: Платить или не платить судебный сбор решается на стадии апелляционного обжалования определения о возврате иска. Правильно?

16/08/17 12:08  роторОтправить письмо > Rossi    16/08/17 12:03Дерево
Если нет платежки, то не факт, что сбор не оплачен. Это лишь подтверждает, что не предоставлен документ, подтверждающий факт оплаты сбора. Суд не просит оплатить сбор, а просит оплатить и предоставить документ, подтверждающий оплату в определенном размере.

16/08/17 12:03  Rossi > ротор    16/08/17 11:59Дерево
По закону должен быть уплачен судебный сбор. Когда нет никакой платежки, то очевидно, что он не уплачен. Как я говорил, самого этого факта достаточно, чтобы обосновать недостаток искового заявления.
Когда судебный сбор уплачен, то суд не может просто сослаться на факт неоплаты, а необходимо обосновывать недостаточность суммы оплаты по сравнению с той, которая установлена законом (ну и соответственно нужно приводить эту сумму, сравнивая ее с суммой в платежке истца).



определение одной коллегии ВССУ 4-летней давности - не показатель

16/08/17 12:02  Y-2017 > ротор    16/08/17 11:50Дерево
Хороший вопрос и Вы привели достаточно аргументов. Спасибо.
Более того, судья старая и знает аналогичную позицию ВСУ по госпошлине по старому ЦПК. Ведь у нас преемственность:-)

Судье можно подсластить пилюлю и не вернет. Подать заявление с фразой "на виконання ухвали судді..." и разжевать ещё раз жёванное.

Но из тактических соображений посмотрю...

16/08/17 11:59  Rossi > Rossi    16/08/17 11:56Дерево
Но это все равно не обязательно было бы определением размера судебного сбора именно судом

16/08/17 11:59  роторОтправить письмо > Rossi    16/08/17 11:56Дерево
не могу понять, почему если недостаточно 1 гривны, судья указывает необходимый размер, а если не достаточно 0 гривен, не указывает?
В любом случае, ВССУ пока на стороне нашего автора темы..

16/08/17 11:56  Rossi > ротор    16/08/17 11:50Дерево
суду пришлось бы указывать, что одной гривны не достаточно, приводя необходимый размер

16/08/17 11:50  роторОтправить письмо > Rossi    16/08/17 11:41Дерево
А если бы автор оплатил в своей ситуации 1,00 грн?
Что бы изменилось?

16/08/17 11:41  Rossi > ротор    16/08/17 11:29Дерево
Размер судебного сбора установлен законом. Его нужно уплатить (хотя бы минимум), а тут не уплачен вообще. Сам факт отсутствия хоть какой-то оплаты позволяет суду обосновать оставление иска без движения без дополнительных расчетов.

16/08/17 11:33  роторОтправить письмо > Y-2017    16/08/17 11:30Дерево
Теперь уже 100% вернет.

16/08/17 11:33  Y-2017 > Rossi    16/08/17 11:27Дерево
Да - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

16/08/17 11:32  роторОтправить письмо > ротор    16/08/17 11:29Дерево
вот мнение ВССУ
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16/08/17 11:30  Y-2017 > Rossi    16/08/17 11:17Дерево
Может быть вы и правы.
Только странновато когда ухвала об отказе "зупинити провадження" обжалуется, а в вопросе суд.сбора оказывается ещё буквально можно что-то трактовать.

Ну ладно. Посмотрим или вынесет ухвалу о возврате.

16/08/17 11:29  роторОтправить письмо > Rossi    16/08/17 11:27Дерево
если суд считает, что судебный сбор не уплачен, это уже предполагает, что суд принимает решение о каком-то размере этого судебного сбора. Ведь нельзя не уплатить суд сбор равный 0,00 грн.

16/08/17 11:27  Rossi > ротор    16/08/17 11:22Дерево
В ситуации автора темы суд мог и не указывать конкретный размер. Просто сослаться на то, что судебный сбор не уплачен, а истец не освобожден от уплаты.

16/08/17 11:22  роторОтправить письмо > Rossi    16/08/17 11:15Дерево
Мне кажется, что к єтому пункту можно относить и решения суда по ч. 2 ст. 88 и решение по ситуации автора.
Спор о необходимости уплаты в принципе єто спор о необходимости уплаты какой-то суммы или неуплаты ничего, при этом суд указывает в каком размере он считает должен быть уплачен сбор и на основании чего. Разве это не определение размера судебного сбора - судебных затрат?

16/08/17 11:17  Rossi > Y-2017    16/08/17 11:05Дерево
С чего бы ей принимать иск? Она считает, что права и поступила согласно ст.293:
У разі подання апеляційної скарги на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, суд першої інстанції повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню.

16/08/17 11:15  Rossi > ротор    16/08/17 11:06Дерево
Видимо, в пункте 9 речь идет о деятельности суда в порядке ч.2 ст.88 Кодекса.
У автора же нет спора о размере цены иска (и зависящего от него размера судебного сбора), здесь спор о необходимости в принципе уплаты сбора.

16/08/17 11:06  роторОтправить письмо > deep_sleep    16/08/17 11:01Дерево
Почему же только о возврате? Разве оставляя без рассмотрения в связи с неуплатой сбора судья не принимает решение об определении размера судебного расходов? Ведь к таким расходам относится и судебный сбор.

16/08/17 11:05  Y-2017 > Евгений Осычнюк    16/08/17 10:56Дерево
Бл@дь, ребята извиняюсь, позорище мне!!! Не дочитал. Это САМА судья райсуда приняла решение о возврате апелляционной жалобы. О, как!

P.S. Наверное примет иск:-)

16/08/17 11:04  роторОтправить письмо > Y-2017    16/08/17 10:56Дерево
В определении об оставлении без рассмотрения указывалось только на неуплату судебного сбора?

16/08/17 11:01  deep_sleepОтправить письмо > Y-2017    16/08/17 10:31Дерево
Нет, только ухвала о возврате. У вас по правам потребителя иск?

16/08/17 10:56  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Y-2017    16/08/17 10:31Дерево
Теоретично - так, але це не має сенсу робити. Напишіть їх честі, що думаєте з цього приводу, у більшості випадків цього достатньо. Потім зможете оскаржити повернення, якщо таке станеться.

16/08/17 10:56  Y-2017 > ротор    16/08/17 10:47Дерево
Странно. В апелляционной жалобе приведены те же мотивировки (100%). Но апелляция отказала в принятии жалобы. В ЕДРСР ухвалы нет. Но её содержание ничего не дало бы так как не изложено: причины без движения и доводы жалобы.

Что делать? Ждать пока вернут и ещё раз обжаловать?

16/08/17 10:47  роторОтправить письмо > Y-2017    16/08/17 10:31Дерево
например
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(об отмене определения суда первой инстанции об оставлении без рассмотрения иска потребителя)

16/08/17 10:31  Y-2017   Дерево
Чи оскаржується ухвала про залишення позову без руху в порядку п.9 ч.1 ст.293 ЦПК щодо сплати судового збору, якщо особа вважає, що звільнена від його сплати?

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