Чи оскаржується ухвала без руху щодо судового збору (ЦПК)

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16/08/17 13:23 Rossi > ротор 16/08/17 13:20

Как и в случае оставления без движения иска без квитанции.



16/08/17 13:07 Rossi > ротор 16/08/17 12:59

Много что влияет на размер судебных расходов. Определение о переносе заседание, например - нужно тратиться на следующую явку.



16/08/17 12:59 ротор > Rossi 16/08/17 12:52

льгота или размер - неважно. В любом случае это влияет на размер понесенных затрат.



16/08/17 12:52 Rossi > ротор 16/08/17 12:48

Там действительно был спор о размере (а не о льготе по освобождению от уплаты).



16/08/17 12:50 Rossi > ротор 16/08/17 12:46

Так я об этом и говорил. Когда не предоставлен документ, то не нужно ввязываться в рассуждения о размере. Когда же документ предоставлен, ту нужно сопоставить сумм в документе с суммой, указанной в законе.



16/08/17 12:48 ротор > Rossi 16/08/17 12:31

это пример решения посвежее по вопросу обжалования определений суда об оставлении без рассмотрения и их обжаловании на остновани п. 9ч. 1 ст. 293



16/08/17 12:46 ротор > Rossi 16/08/17 12:26

Вот с этим "=" не согласен.

Суд всегда указывает - не надано документ, що підтверджує сплату судового збору.



16/08/17 12:36 Rossi > ротор 16/08/17 12:20

И обоснование какое-то странное. Если апелляционный суд верно определил сумму подлежащего к уплате судебного сбора (и соответственно суму недоплаты), то зачем вообще рассказывать о право лица обжаловать определение об оставлении апелляционной жалобы без движения?



16/08/17 12:33 Y-2017 > ротор 16/08/17 12:20

Опять интересно.



Т.е. получается "по аналогии", что если бы я не подал апелляцию на ухвалу без движения в части судебного сбора, то уже ухвалу о возврате в части судебного сбора обжаловать бесперспективно!?



16/08/17 12:28 Rossi > Y-2017 16/08/17 12:08

Это решается законом. Иногда суды неправильно толкуют закон. Вышестоящие суды призваны исправлять ошибки нижестоящих.



16/08/17 12:26 Rossi > ротор 16/08/17 12:08

Для решения вопроса о принятии иска отсутствие платежки = отсутствию оплаты. И если платежки нет, то суду не нужно ссылаться на определенную сумм (обосновывать ее), чтобы констатировать недостаток в исковом заявлении.



16/08/17 12:08 Y-2017 > Rossi 16/08/17 12:03

Последний Вам вопрос задам и всё.



Т.е. ваша позиция такая: Платить или не платить судебный сбор решается на стадии апелляционного обжалования определения о возврате иска. Правильно?



16/08/17 12:08 ротор > Rossi 16/08/17 12:03

Если нет платежки, то не факт, что сбор не оплачен. Это лишь подтверждает, что не предоставлен документ, подтверждающий факт оплаты сбора. Суд не просит оплатить сбор, а просит оплатить и предоставить документ, подтверждающий оплату в определенном размере.



16/08/17 12:03 Rossi > ротор 16/08/17 11:59

По закону должен быть уплачен судебный сбор. Когда нет никакой платежки, то очевидно, что он не уплачен. Как я говорил, самого этого факта достаточно, чтобы обосновать недостаток искового заявления.

Когда судебный сбор уплачен, то суд не может просто сослаться на факт неоплаты, а необходимо обосновывать недостаточность суммы оплаты по сравнению с той, которая установлена законом (ну и соответственно нужно приводить эту сумму, сравнивая ее с суммой в платежке истца).







определение одной коллегии ВССУ 4-летней давности - не показатель



16/08/17 12:02 Y-2017 > ротор 16/08/17 11:50

Хороший вопрос и Вы привели достаточно аргументов. Спасибо.

Более того, судья старая и знает аналогичную позицию ВСУ по госпошлине по старому ЦПК. Ведь у нас преемственность:-)



Судье можно подсластить пилюлю и не вернет. Подать заявление с фразой "на виконання ухвали судді..." и разжевать ещё раз жёванное.



Но из тактических соображений посмотрю...



16/08/17 11:59 Rossi > Rossi 16/08/17 11:56

Но это все равно не обязательно было бы определением размера судебного сбора именно судом



16/08/17 11:59 ротор > Rossi 16/08/17 11:56

не могу понять, почему если недостаточно 1 гривны, судья указывает необходимый размер, а если не достаточно 0 гривен, не указывает?

В любом случае, ВССУ пока на стороне нашего автора темы..



16/08/17 11:56 Rossi > ротор 16/08/17 11:50

суду пришлось бы указывать, что одной гривны не достаточно, приводя необходимый размер



16/08/17 11:41 Rossi > ротор 16/08/17 11:29

Размер судебного сбора установлен законом. Его нужно уплатить (хотя бы минимум), а тут не уплачен вообще. Сам факт отсутствия хоть какой-то оплаты позволяет суду обосновать оставление иска без движения без дополнительных расчетов.



16/08/17 11:30 Y-2017 > Rossi 16/08/17 11:17

Может быть вы и правы.

Только странновато когда ухвала об отказе "зупинити провадження" обжалуется, а в вопросе суд.сбора оказывается ещё буквально можно что-то трактовать.



Ну ладно. Посмотрим или вынесет ухвалу о возврате.



16/08/17 11:29 ротор > Rossi 16/08/17 11:27

если суд считает, что судебный сбор не уплачен, это уже предполагает, что суд принимает решение о каком-то размере этого судебного сбора. Ведь нельзя не уплатить суд сбор равный 0,00 грн.



16/08/17 11:27 Rossi > ротор 16/08/17 11:22

В ситуации автора темы суд мог и не указывать конкретный размер. Просто сослаться на то, что судебный сбор не уплачен, а истец не освобожден от уплаты.



16/08/17 11:22 ротор > Rossi 16/08/17 11:15

Мне кажется, что к єтому пункту можно относить и решения суда по ч. 2 ст. 88 и решение по ситуации автора.

Спор о необходимости уплаты в принципе єто спор о необходимости уплаты какой-то суммы или неуплаты ничего, при этом суд указывает в каком размере он считает должен быть уплачен сбор и на основании чего. Разве это не определение размера судебного сбора - судебных затрат?



16/08/17 11:17 Rossi > Y-2017 16/08/17 11:05

С чего бы ей принимать иск? Она считает, что права и поступила согласно ст.293:

У разі подання апеляційної скарги на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, суд першої інстанції повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню.



16/08/17 11:15 Rossi > ротор 16/08/17 11:06

Видимо, в пункте 9 речь идет о деятельности суда в порядке ч.2 ст.88 Кодекса.

У автора же нет спора о размере цены иска (и зависящего от него размера судебного сбора), здесь спор о необходимости в принципе уплаты сбора.



16/08/17 11:06 ротор > deep_sleep 16/08/17 11:01

Почему же только о возврате? Разве оставляя без рассмотрения в связи с неуплатой сбора судья не принимает решение об определении размера судебного расходов? Ведь к таким расходам относится и судебный сбор.



16/08/17 11:05 Y-2017 > Евгений Осычнюк 16/08/17 10:56

Бл@дь, ребята извиняюсь, позорище мне!!! Не дочитал. Это САМА судья райсуда приняла решение о возврате апелляционной жалобы. О, как!



P.S. Наверное примет иск:-)



16/08/17 10:56 Евгений Осычнюк > Y-2017 16/08/17 10:31

Теоретично - так, але це не має сенсу робити. Напишіть їх честі, що думаєте з цього приводу, у більшості випадків цього достатньо. Потім зможете оскаржити повернення, якщо таке станеться.



16/08/17 10:56 Y-2017 > ротор 16/08/17 10:47

Странно. В апелляционной жалобе приведены те же мотивировки (100%). Но апелляция отказала в принятии жалобы. В ЕДРСР ухвалы нет. Но её содержание ничего не дало бы так как не изложено: причины без движения и доводы жалобы.



Что делать? Ждать пока вернут и ещё раз обжаловать?

