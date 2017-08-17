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Правління НБУ затвердило Положення про застосування електронного підпису в банківській системі України темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

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17/08/17 01:16 ОК АКА Олюня





Його впровадження створює нормативно-правову базу для застосування безпаперових технологій при наданні банківських послуг та продовжує процес реалізації проекту #Paperless, суть якого полягає в максимально можливій відмові від паперових документів під час обслуговування клієнтів банків.



Зокрема Положенням:

– визначаються види електронного підпису, які застосовуються у банківській системі України;

– встановлюються вимоги щодо застосування кожного з видів електронного підпису;

– встановлюються вимоги до створення та зберігання електронних документів у банківській системі.



Реалізація норм цього документу сприятиме:

– зменшенню собівартості банківських продуктів;

– підвищенню якості, зручності та швидкості обслуговування банками своїх клієнтів.



“Використання новітніх IT-технологій у банківській системі дає змогу досягнути суттєвого та швидкого зменшення непродуктивних витрат у банківській системі. Одним із важливих шляхів зменшення непродуктивних витрат, підвищення ефективності виконання банківських операцій та поліпшення якості обслуговування клієнтів є перехід до безпаперових технологій роботи з документами та впровадження безпечних технологій дистанційного надання банківських послуг, – зазначив начальник Управління організації документування управлінської інформації НБУ Віктор Носулько. – Відтак одним із найважливіших питань на цьому етапі є регулювання використання електронного підпису в банківській системі Україниˮ.



Він нагадав, що раніше Національний банк України уже:

- передбачив право банків формувати кредитну документацію (справу) боржника з електронних документів;

- надав можливість фізичним особам отримувати індивідуальні ліцензії (е-ліцензіі) на перерахування іноземної валюти за кордон для здійснення окремих валютних операцій, подаючи документи у паперовій або електронній формі;

- унормував використання електронного підпису касового обслуговування клієнтів банків тощо.



Положення набирає чинності з 17 серпня 2017 року.



по ссылке есть активные ссылки и инфографика З метою визначення єдиних підходів до застосування електронного підпису в українській банківській системі Правління Національного банку України затвердило Положення про застосування електронного підпису в банківській системі України (далі – Положення).Його впровадження створює нормативно-правову базу для застосування безпаперових технологій при наданні банківських послуг та продовжує процес реалізації проекту #Paperless, суть якого полягає в максимально можливій відмові від паперових документів під час обслуговування клієнтів банків.Зокрема Положенням:– визначаються види електронного підпису, які застосовуються у банківській системі України;– встановлюються вимоги щодо застосування кожного з видів електронного підпису;– встановлюються вимоги до створення та зберігання електронних документів у банківській системі.Реалізація норм цього документу сприятиме:– зменшенню собівартості банківських продуктів;– підвищенню якості, зручності та швидкості обслуговування банками своїх клієнтів.“Використання новітніх IT-технологій у банківській системі дає змогу досягнути суттєвого та швидкого зменшення непродуктивних витрат у банківській системі. Одним із важливих шляхів зменшення непродуктивних витрат, підвищення ефективності виконання банківських операцій та поліпшення якості обслуговування клієнтів є перехід до безпаперових технологій роботи з документами та впровадження безпечних технологій дистанційного надання банківських послуг, – зазначив начальник Управління організації документування управлінської інформації НБУ Віктор Носулько. – Відтак одним із найважливіших питань на цьому етапі є регулювання використання електронного підпису в банківській системі Україниˮ.Він нагадав, що раніше Національний банк України уже:- передбачив право банків формувати кредитну документацію (справу) боржника з електронних документів;- надав можливість фізичним особам отримувати індивідуальні ліцензії (е-ліцензіі) на перерахування іноземної валюти за кордон для здійснення окремих валютних операцій, подаючи документи у паперовій або електронній формі;- унормував використання електронного підпису касового обслуговування клієнтів банків тощо.Положення набирає чинності з 17 серпня 2017 року.по ссылке есть активные ссылки и инфографика [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

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