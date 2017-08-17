 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
Главная Юридический бизнес-форум Политфорум Бухгалтерский форум Авто Земля и Недвижимость
RSS-экспорт
RSS-экспорт форумов RSS-экспорт форумов
Связь с модератором
Написать модератору форумов
ЛІГА.Блоги
Оформлення відносин з працівником за цивільно-правовим договором
Реконструкція будівлі охоплюється законодавчим визначенням забудови
Справа "Петриченко проти України"
Зустріч під фронтовими зорями
Относительность миропорядка и абсолютизмы жизни
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение

Банки: Кредиты / Депозиты
Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Правління НБУ затвердило Положення про застосування електронного підпису в банківській системі України
темы |последние сообщения|расширенный поиск|участники | правила | FAQ | RSS
список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
17/08/17 01:16  ОК АКА ОлюняОтправить письмо   Дерево
З метою визначення єдиних підходів до застосування електронного підпису в українській банківській системі Правління Національного банку України затвердило Положення про застосування електронного підпису в банківській системі України (далі – Положення).

Його впровадження створює нормативно-правову базу для застосування безпаперових технологій при наданні банківських послуг та продовжує процес реалізації проекту #Paperless, суть якого полягає в максимально можливій відмові від паперових документів під час обслуговування клієнтів банків.

Зокрема Положенням:
– визначаються види електронного підпису, які застосовуються у банківській системі України;
– встановлюються вимоги щодо застосування кожного з видів електронного підпису;
– встановлюються вимоги до створення та зберігання електронних документів у банківській системі.

Реалізація норм цього документу сприятиме:
– зменшенню собівартості банківських продуктів;
– підвищенню якості, зручності та швидкості обслуговування банками своїх клієнтів.

“Використання новітніх IT-технологій у банківській системі дає змогу досягнути суттєвого та швидкого зменшення непродуктивних витрат у банківській системі. Одним із важливих шляхів зменшення непродуктивних витрат, підвищення ефективності виконання банківських операцій та поліпшення якості обслуговування клієнтів є перехід до безпаперових технологій роботи з документами та впровадження безпечних технологій дистанційного надання банківських послуг, – зазначив начальник Управління організації документування управлінської інформації НБУ Віктор Носулько. – Відтак одним із найважливіших питань на цьому етапі є регулювання використання електронного підпису в банківській системі Україниˮ.

Він нагадав, що раніше Національний банк України уже:
- передбачив право банків формувати кредитну документацію (справу) боржника з електронних документів;
- надав можливість фізичним особам отримувати індивідуальні ліцензії (е-ліцензіі) на перерахування іноземної валюти за кордон для здійснення окремих валютних операцій, подаючи документи у паперовій або електронній формі;
- унормував використання електронного підпису касового обслуговування клієнтів банків тощо.

Положення набирає чинності з 17 серпня 2017 року.

по ссылке есть активные ссылки и инфографика [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Страницы:    Всего: 1
Реклама
ЛІГА.Новости
Анкара потребовала от Берлина выдать участника переворота
Канада будет патрулировать авиапространство Румынии
Российскому рэперу Басте запретят въезд в Украину
Киевский Мост влюбленных засветился новыми огнями: фото
В Киеве превышен уровень загрязнения воздуха
Все проекты
Новости
Бизнес
Финансы
Проекты
Группа компаний ЛІГА
Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
ИА ЛІГАБізнесІнформ
bigmir)net TOP 100
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2015
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2015
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.