Правління НБУ затвердило Положення про застосування електронного підпису в банківській системі України

З метою визначення єдиних підходів до застосування електронного підпису в українській банківській системі Правління Національного банку України затвердило Положення про застосування електронного підпису в банківській системі України (далі – Положення).
Його впровадження створює нормативно-правову базу для застосування безпаперових технологій при наданні банківських послуг та продовжує процес реалізації проекту #Paperless, суть якого полягає в максимально можливій відмові від паперових документів під час обслуговування клієнтів банків.
Зокрема Положенням:
– визначаються види електронного підпису, які застосовуються у банківській системі України;
– встановлюються вимоги щодо застосування кожного з видів електронного підпису;
– встановлюються вимоги до створення та зберігання електронних документів у банківській системі.
Реалізація норм цього документу сприятиме:
– зменшенню собівартості банківських продуктів;
– підвищенню якості, зручності та швидкості обслуговування банками своїх клієнтів.
“Використання новітніх IT-технологій у банківській системі дає змогу досягнути суттєвого та швидкого зменшення непродуктивних витрат у банківській системі. Одним із важливих шляхів зменшення непродуктивних витрат, підвищення ефективності виконання банківських операцій та поліпшення якості обслуговування клієнтів є перехід до безпаперових технологій роботи з документами та впровадження безпечних технологій дистанційного надання банківських послуг, – зазначив начальник Управління організації документування управлінської інформації НБУ Віктор Носулько. – Відтак одним із найважливіших питань на цьому етапі є регулювання використання електронного підпису в банківській системі Україниˮ.
Він нагадав, що раніше Національний банк України уже:
- передбачив право банків формувати кредитну документацію (справу) боржника з електронних документів;
- надав можливість фізичним особам отримувати індивідуальні ліцензії (е-ліцензіі) на перерахування іноземної валюти за кордон для здійснення окремих валютних операцій, подаючи документи у паперовій або електронній формі;
- унормував використання електронного підпису касового обслуговування клієнтів банків тощо.
Положення набирає чинності з 17 серпня 2017 року.
по ссылке есть активные ссылки и инфографика [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]