Ограничение убытков

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16/12/17 01:14 rommkopf > Ksenija 15/12/17 16:12

Полагаю, что логика законодателя такова, что нарушенное право надлежит привести в изначальный вид, т.е. восстановить его полностью, чему и служит институт возмещения убытков.

По сути, если кредитор отказывается от взыскания убытков в пользу штрафных санкции, то последние подменяют собой убытки в качестве "восстановителя" нарушенных прав.

Любопытно было бы глянуть практику в духе: убытки = 100 грн., штраф = 1 грн., договором предусмотрено только взыскание штрафных санкций..





15/12/17 17:28 Ksenija > Marlboro! 15/12/17 16:46

как я понимаю никчемным есть правочин, который ограничивает установленную законом отв-сть.

ч. 2 ст 232 ХК (специальный закон для спд) позволяет договором установить только штрафные санкции без убытков.

как можно говорить об обязательности возмещения 100% убытков, учитывая и ч. 232 и ч.2 ст 225 ХКУ и ч. 1 226?



15/12/17 16:46 Marlboro! > Ksenija 15/12/17 16:13

Ну наприклад:

Стаття 614. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання

3. Правочин, яким скасовується чи обмежується відповідальність за умисне порушення зобов'язання, є нікчемним.



15/12/17 16:13 Ksenija > rommkopf 15/12/17 15:57

если было так: отказ от права взыскать убытки явл недействительным тогда да. а так имеет право на возмещение, конечно.



15/12/17 16:12 Ksenija > rommkopf 15/12/17 15:57

разрешается вообще их не взыскивать и не говорится о том, что санкции должны быть равны или больше убытков:

2. Законом або договором можуть бути передбачені випадки, коли:

допускається стягнення тільки штрафних санкцій;

збитки можуть бути стягнуті у повній сумі понад штрафні санкції;

за вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або штрафні санкції.



15/12/17 15:57 rommkopf > Горящий 15/12/17 14:59

Моё теоретическое имхо - что нельзя, это особенность хозяйственных отношений: ч.3 ст. 216 ХКУ. ("Господарсько-правова відповідальність базується на принципах, згідно з якими:

потерпіла сторона має право на відшкодування збитків незалежно від того, чи є застереження про це в договорі").





15/12/17 15:13 Ksenija > Горящий 15/12/17 14:59

убытки - вообще не обязаны быть взысканы. истец может не обращаться по их возмещению. может отказаться от такого права полностью или частично уже на этапе договоренностей о сотрудничестве, в договоре.

