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Ограничение убытков
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16/12/17 01:14  rommkopf > Ksenija    15/12/17 16:12Дерево
Полагаю, что логика законодателя такова, что нарушенное право надлежит привести в изначальный вид, т.е. восстановить его полностью, чему и служит институт возмещения убытков.
По сути, если кредитор отказывается от взыскания убытков в пользу штрафных санкции, то последние подменяют собой убытки в качестве "восстановителя" нарушенных прав.
Любопытно было бы глянуть практику в духе: убытки = 100 грн., штраф = 1 грн., договором предусмотрено только взыскание штрафных санкций..

15/12/17 17:47  Marlboro! > Ksenija    15/12/17 17:28Дерево
Про перевагу ГК над ЦК звісно можна було б поспорити, не все так очевидно.
Але я думаю, що вони не суперечать одне одному. 614 ЦК забороняє відмову від відповідальності за збитки вчинені умисно. Тобто враховуючи 225, 226 і 232 ГК сторони можуть обумовити зменшення не умисних збитків.

П.С. що стосується питання ГК чи ЦК, то є стаття 4 ЦКУ - яка передбачає, що для відхилення від положень ЦКУ потрібно вносити зміни в ЦКУ. З підстав недотримання статті 4 ЦК була практика визнання законів неконституційними [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] , була й практика коли ВСУ рекомендував просто не застосовувати спеціальний закон [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

15/12/17 17:28  KsenijaОтправить письмо > Marlboro!    15/12/17 16:46Дерево
как я понимаю никчемным есть правочин, который ограничивает установленную законом отв-сть.
ч. 2 ст 232 ХК (специальный закон для спд) позволяет договором установить только штрафные санкции без убытков.
как можно говорить об обязательности возмещения 100% убытков, учитывая и ч. 232 и ч.2 ст 225 ХКУ и ч. 1 226?

15/12/17 16:46  Marlboro! > Ksenija    15/12/17 16:13Дерево
Ну наприклад:
Стаття 614. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання
3. Правочин, яким скасовується чи обмежується відповідальність за умисне порушення зобов'язання, є нікчемним.

15/12/17 16:13  KsenijaОтправить письмо > rommkopf    15/12/17 15:57Дерево
если было так: отказ от права взыскать убытки явл недействительным тогда да. а так имеет право на возмещение, конечно.

15/12/17 16:12  KsenijaОтправить письмо > rommkopf    15/12/17 15:57Дерево
разрешается вообще их не взыскивать и не говорится о том, что санкции должны быть равны или больше убытков:
2. Законом або договором можуть бути передбачені випадки, коли:
допускається стягнення тільки штрафних санкцій;
збитки можуть бути стягнуті у повній сумі понад штрафні санкції;
за вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або штрафні санкції.

15/12/17 15:57  rommkopf > Горящий    15/12/17 14:59Дерево
Моё теоретическое имхо - что нельзя, это особенность хозяйственных отношений: ч.3 ст. 216 ХКУ. ("Господарсько-правова відповідальність базується на принципах, згідно з якими:
потерпіла сторона має право на відшкодування збитків незалежно від того, чи є застереження про це в договорі").

15/12/17 15:13  KsenijaОтправить письмо > Горящий    15/12/17 14:59Дерево
убытки - вообще не обязаны быть взысканы. истец может не обращаться по их возмещению. может отказаться от такого права полностью или частично уже на этапе договоренностей о сотрудничестве, в договоре.

15/12/17 14:59  Горящий   Дерево
ГК прямо предоставляет сторонам договора право предусмотреть возмещение убытков в меньшем или большем размере (ч.3 ст.22 ГК).
При этом, ст.224 ХК предусматривает полное возмещение убытков. ч.2 ст.225 (фиксированный размер убытков) исключена.

Вопрос: могут ли субъекты хозяйствования ограничить размер убытков? Исключить косвенные убытки, например, ограничить суммой (ценой контракта)?

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