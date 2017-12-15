Ограничение убытков

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|16/12/17 01:14
rommkopf > Ksenija
15/12/17 16:12
Полагаю, что логика законодателя такова, что нарушенное право надлежит привести в изначальный вид, т.е. восстановить его полностью, чему и служит институт возмещения убытков.
По сути, если кредитор отказывается от взыскания убытков в пользу штрафных санкции, то последние подменяют собой убытки в качестве "восстановителя" нарушенных прав.
Любопытно было бы глянуть практику в духе: убытки = 100 грн., штраф = 1 грн., договором предусмотрено только взыскание штрафных санкций..
|15/12/17 17:47
Marlboro! > Ksenija
15/12/17 17:28
|15/12/17 17:28
Ksenija > Marlboro!
15/12/17 16:46
как я понимаю никчемным есть правочин, который ограничивает установленную законом отв-сть.
ч. 2 ст 232 ХК (специальный закон для спд) позволяет договором установить только штрафные санкции без убытков.
как можно говорить об обязательности возмещения 100% убытков, учитывая и ч. 232 и ч.2 ст 225 ХКУ и ч. 1 226?
|15/12/17 16:46
Marlboro! > Ksenija
15/12/17 16:13
Ну наприклад:
Стаття 614. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання
3. Правочин, яким скасовується чи обмежується відповідальність за умисне порушення зобов'язання, є нікчемним.
|15/12/17 16:13
Ksenija > rommkopf
15/12/17 15:57
если было так: отказ от права взыскать убытки явл недействительным тогда да. а так имеет право на возмещение, конечно.
|15/12/17 16:12
Ksenija > rommkopf
15/12/17 15:57
разрешается вообще их не взыскивать и не говорится о том, что санкции должны быть равны или больше убытков:
2. Законом або договором можуть бути передбачені випадки, коли:
допускається стягнення тільки штрафних санкцій;
збитки можуть бути стягнуті у повній сумі понад штрафні санкції;
за вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або штрафні санкції.
|15/12/17 15:57
rommkopf > Горящий
15/12/17 14:59
Моё теоретическое имхо - что нельзя, это особенность хозяйственных отношений: ч.3 ст. 216 ХКУ. ("Господарсько-правова відповідальність базується на принципах, згідно з якими:
потерпіла сторона має право на відшкодування збитків незалежно від того, чи є застереження про це в договорі").
|15/12/17 15:13
Ksenija > Горящий
15/12/17 14:59
убытки - вообще не обязаны быть взысканы. истец может не обращаться по их возмещению. может отказаться от такого права полностью или частично уже на этапе договоренностей о сотрудничестве, в договоре.
|15/12/17 14:59
Горящий
ГК прямо предоставляет сторонам договора право предусмотреть возмещение убытков в меньшем или большем размере (ч.3 ст.22 ГК).
При этом, ст.224 ХК предусматривает полное возмещение убытков. ч.2 ст.225 (фиксированный размер убытков) исключена.
Вопрос: могут ли субъекты хозяйствования ограничить размер убытков? Исключить косвенные убытки, например, ограничить суммой (ценой контракта)?