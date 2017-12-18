Згвалтування (юридичне питання)

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|18/12/17 20:45
lawyer_beginner > ОК АКА Олюня
18/12/17 18:49
Окей ;)
|18/12/17 18:49
ОК АКА Олюня > lawyer_beginner
18/12/17 15:27
читала
|18/12/17 15:27
lawyer_beginner > ОК АКА Олюня
18/12/17 15:22
Ви знаєте? ;)
|18/12/17 15:22
ОК АКА Олюня > lawyer_beginner
18/12/17 15:01
то Вы не знаете случаев, когда мужиков насиловали часами, сутками (( насильникам плевать на стресс, они знают способы
|18/12/17 15:01
lawyer_beginner > студент Н.
18/12/17 11:03
В ст. 152 ККУ і ст. 153 ККУ особливу увагу потрібно звернути на "застосування фізичного насильства, погрозу його застосування або використання безпорадного стану потерпілої особи". А також варто звернути увагу на положення розділу ІІІ ККУ, зокрема щодо відповідальності за незакінчений злочин.
Те, що ви називаєте, "якесь мінімальне бажання було" - фізіологічний активний стан чоловічого прутня прутня не означає, що чоловік хотів і свідомо погодився на статеві відносини з жінкою-гвалтівницею. Питання з багатьма тонкощами, прутень може піднятися, а може і не піднятися через стрес.
|18/12/17 11:31
Marlboro! > студент Н.
18/12/17 11:03
Фізіологічна можливість не завжди може корелювати з волею особи.
Інакше кажучи, щоб статевий орган чоловіка був здатним здійснити процес згода чоловіка не обов'язкова якщо гарно простимулювати.
Цей момент свого часу був обіграний в одній з серій фільму "Таксі" і в фільмі "Кривавий четвер".
|18/12/17 11:29
ОК АКА Олюня > ZloyJedi
18/12/17 11:20
и Вы в гугл сходите ;)
|18/12/17 11:27
ОК АКА Олюня > студент Н.
18/12/17 11:03
сначала гугл, потом форумы.
ознакомьтесь с технологиями, потом формулируйте "юридические" вопросы
|18/12/17 11:20
ZloyJedi > студент Н.
18/12/17 11:03
Минимальное желание? Ну, например, передумал мужчина в процессе, с кем не бывает, а барышня его наручниками к кровати и давай делать своё грязное дело. Или же вот, часто на женских форумах встречается: девы, страстно мечтающие завести ребёнка, поджидают, пока у мужчин, кхм, во сне всё само собой поднимется, и тихонько пристраиваются — чем вам не изнасилование? Всё в этом мире возможно...
|18/12/17 11:03
студент Н.
Ст. 152 - насильнецькі статеві відносини, вчинені природним способом.
Потерпілим може бути і жінка, і чоловік.
Вибачте, але яким чином жінка може згвалтувати чоловіка ПРИРОДНИМ способом? Якщо природним, то в нього якесь мінімальне бажання було. То яке ж це згвалтування?