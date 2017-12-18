Згвалтування (юридичне питання)

18/12/17 15:01 lawyer_beginner > студент Н. 18/12/17 11:03

В ст. 152 ККУ і ст. 153 ККУ особливу увагу потрібно звернути на "застосування фізичного насильства, погрозу його застосування або використання безпорадного стану потерпілої особи". А також варто звернути увагу на положення розділу ІІІ ККУ, зокрема щодо відповідальності за незакінчений злочин.



Те, що ви називаєте, "якесь мінімальне бажання було" - фізіологічний активний стан чоловічого прутня прутня не означає, що чоловік хотів і свідомо погодився на статеві відносини з жінкою-гвалтівницею. Питання з багатьма тонкощами, прутень може піднятися, а може і не піднятися через стрес.

