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Згвалтування (юридичне питання)
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18/12/17 20:45  lawyer_beginnerОтправить письмо > ОК АКА Олюня    18/12/17 18:49Дерево
Окей ;)

18/12/17 18:49  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > lawyer_beginner    18/12/17 15:27Дерево
читала

18/12/17 15:27  lawyer_beginnerОтправить письмо > ОК АКА Олюня    18/12/17 15:22Дерево
Ви знаєте? ;)

18/12/17 15:22  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > lawyer_beginner    18/12/17 15:01Дерево
то Вы не знаете случаев, когда мужиков насиловали часами, сутками (( насильникам плевать на стресс, они знают способы

18/12/17 15:01  lawyer_beginnerОтправить письмо > студент Н.    18/12/17 11:03Дерево
В ст. 152 ККУ і ст. 153 ККУ особливу увагу потрібно звернути на "застосування фізичного насильства, погрозу його застосування або використання безпорадного стану потерпілої особи". А також варто звернути увагу на положення розділу ІІІ ККУ, зокрема щодо відповідальності за незакінчений злочин.

Те, що ви називаєте, "якесь мінімальне бажання було" - фізіологічний активний стан чоловічого прутня прутня не означає, що чоловік хотів і свідомо погодився на статеві відносини з жінкою-гвалтівницею. Питання з багатьма тонкощами, прутень може піднятися, а може і не піднятися через стрес.

18/12/17 11:31  Marlboro! > студент Н.    18/12/17 11:03Дерево
Фізіологічна можливість не завжди може корелювати з волею особи.
Інакше кажучи, щоб статевий орган чоловіка був здатним здійснити процес згода чоловіка не обов'язкова якщо гарно простимулювати.

Цей момент свого часу був обіграний в одній з серій фільму "Таксі" і в фільмі "Кривавий четвер".

18/12/17 11:29  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > ZloyJedi    18/12/17 11:20Дерево
и Вы в гугл сходите ;)

18/12/17 11:27  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > студент Н.    18/12/17 11:03Дерево
сначала гугл, потом форумы.
ознакомьтесь с технологиями, потом формулируйте "юридические" вопросы

18/12/17 11:20  ZloyJedi > студент Н.    18/12/17 11:03Дерево
Минимальное желание? Ну, например, передумал мужчина в процессе, с кем не бывает, а барышня его наручниками к кровати и давай делать своё грязное дело. Или же вот, часто на женских форумах встречается: девы, страстно мечтающие завести ребёнка, поджидают, пока у мужчин, кхм, во сне всё само собой поднимется, и тихонько пристраиваются — чем вам не изнасилование? Всё в этом мире возможно...

18/12/17 11:03  студент Н.   Дерево
Ст. 152 - насильнецькі статеві відносини, вчинені природним способом.
Потерпілим може бути і жінка, і чоловік.

Вибачте, але яким чином жінка може згвалтувати чоловіка ПРИРОДНИМ способом? Якщо природним, то в нього якесь мінімальне бажання було. То яке ж це згвалтування?

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