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Годовые отчеты на общей системе
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19/12/17 09:19  stladyОтправить письмо   Дерево
Уважаемые коллеги, помогите разобраться с предпринимательством на общей системе. Открывали ФОПа для единого налога, но не сложилось. Единый будет только с нового года. Итак, имеем 4-й квартал 2017 г., услуги.
Октябрь (окрытие): доходов нет, ЕСВ 704,00 грн.
Ноябрь: доходы 1700,00 грн., расходы (банк) 80,00 грн. Чистый доход 1620,00 грн. ЕСВ 704,00 грн.
Декабрь: доходы 15000,00 грн.; расходы: (банк) 90,00 грн., субподряд 11000,00 грн. Чистый доход 3910,00 грн. ЕСВ 3910,00*0.22 = 860,20 грн.
По итогу года: чистый доход 1620,00 + 3910,00 = 5530,00. ЕСВ 1408,00 уже уплачен, 860,20 собираюсь заплатить до конца этой недели.
Возникает 2 вопроса:
1) Какой чистый доход попадает в годовую декларацию под налогобложение ПДФО и военный сбором: 5530,00 грн. или минус ЕСВ, т.е. 3261,80 грн.?
2) Как правильно заполнить Додаток 5 таблицу 1? Расписать реальный чистый доход по месяцам и соответственно ЕСВ или посчитать среднее арифметическое за 2 месяца, в котором быди доходы (октябрь — доход 0, ЕСВ 704,00, ноябрь и декабрь — доход по по
2765,00, ЕСВ по 782,10?
Или как-то вообще по-другому?

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