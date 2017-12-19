Недійсність оренди через статус ФОП

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19/12/17 17:19 Marlboro! > 2694 19/12/17 15:36

Тоді, певно, недоцільно говорити про те, що таке положення речей точно порушує статтю 815 і є підставою для недійсності договору. Можливо, всяке може бути - максимум це недійсність пункту договору (а не всього).



Що стосується ступеня провини, то наявність договору (а так само його визнання недійсним) не збільшу\зменшує вину. В плані шкоди важлива тільки фактична, а не юридична сторона питання.



19/12/17 15:48 turist37 > Ksenija 19/12/17 15:09



Як я писав раніше, не факт що ФОП має право здавти в оренду, оскільки зміст довіреності більше відповідає продажу (відчуженню) об єкта.



Але, щодо доходів....

ФОП 2 групи здає чуже приміщення і отримує за це кошти на свій рахунок, що відповідає його КВЕД 68.20., хіба це не є його дохід?. Як тоді ДФС оподаткувати Власника? (ФОП скаже, що це не його дохід, але кошти він не віддавав, Власник скаже що коштів не отримував, а по факту гроші вивели і розбіглись без податків) Перезавантажив на інший файлообмінник. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Як я писав раніше, не факт що ФОП має право здавти в оренду, оскільки зміст довіреності більше відповідає продажу (відчуженню) об єкта.Але, щодо доходів....ФОП 2 групи здає чуже приміщення і отримує за це кошти на свій рахунок, що відповідає його КВЕД 68.20., хіба це не є його дохід?. Як тоді ДФС оподаткувати Власника? (ФОП скаже, що це не його дохід, але кошти він не віддавав, Власник скаже що коштів не отримував, а по факту гроші вивели і розбіглись без податків)



19/12/17 15:36 2694 > Marlboro! 19/12/17 12:49

Не думаю що така практика є. Той хто здає приміщення зацікавлений в отримання прибутку, орендар теж. Відсутня мотивація сторін. Хоча у випадку ускладнень, стаття дає певні варіанти. Наприклад нещодавно на Русановських садах дача згоріла, там сусід облаштував в жилому фонді меблевий цех. По факту постраждали сусідні будинки. Це додасть ступінь провини. Аналогічні випадки були по дачним масивам та селам, сусідам заважали виробництва створені у будинках чи зонах відпочинку, отож була мотивація для звернення до суду. Звісно це не зовсім те.



19/12/17 15:09 Ksenija > turist37 19/12/17 14:37

доверенность у меня открывается совершенно не читаемой. если у этого фопа право сдавать в аренду от имени соб-ка - то его дохода тут и нет. если у него дог аренды с правом сдачи в субаренду - тогожда это его доход.

но постращать можно. они явно тут запутались, если он считает, что открыв фопа они решают вопрос налогов от сдачи.



19/12/17 14:37 turist37 > Ksenija 19/12/17 13:54

Власник за кордоном, тому розмовляти можна тільки з ФОП, бо першочергове завдання домовитись)а решта потім.

Нарахунок його чи не його гроші це ще під питанням. ДФС думаю буде іншої думки. На мою думку тут є порушення ст. 291.4, 291.5.3. ПКУ - про обмеження для ФОП здачі в оренду жилого приміщення що перевищує 100 м.2.(у нас 125) і обмеження ФОП щодо здачі приміщення у якості посередника.

При таких "розкладах" для ФОП це втрата свідоцтва платника ЄП + донарахування на отриману суму 15%.







19/12/17 13:55 Rossi > turist37 19/12/17 13:53

Для ничтожности договора требуется прямое указание закона. На случай заключение договора без полномочий такого указания нет.



19/12/17 13:54 Ksenija > turist37 19/12/17 13:30

при чем тут фоп платник единого? даже если он получает деньги от арендатора то это не его деньги.

опять же как привязать статус фопа к его действиям - не придумаю. можно его шантажировать) вернее шантажировать придется собственника, т.к. он так точно не уплатит налог, потому, что считает фоп оприходует сумму - значит он не при чем. а он не причем как раз к фопу.





19/12/17 13:53 turist37 > Rossi 19/12/17 13:46

так, в цьому плані приміщення до нового року так чи інакше буде звільнено.

Але думаю підстави для недійсності/нікчемності договору є?



З.І. якщо відповідного до даного доручення у Орендодавця не було підстав для здачі приміщення в оренду, і він отримував кошти за це, тоді такий правочин слід вважати нікчемним ?*





19/12/17 13:46 Rossi > turist37 19/12/17 13:30

Тогда вам нужно уже сейчас освобождать помещение, т.к. даже при недействительности договора все равно оплачуется время фактического пользования помещением (по ценам рынка).



19/12/17 13:30 turist37 > Rossi 19/12/17 13:09

Не буду обтяжувати не юрд. ніансами, але як завжди буває жодна із сторін не користувалась юр допомогою при укладенні угоди.

По факту у договорі одностороннє розірвання допускається при повідомленні за 4 місяці. ТОВ хоче зїхати за місяць, а повірений вимагає за 4. ТОВ готове до компромісу оплатити 1-2 місяці і вирішити ситуацію (+залишається дорогий ремонт), але покищо Повірений підкріплений умовами договору вимагає "використати" весь період.



Оскільки клієнт ТОВ, мова йде про те, щоб в крайньому випадку обійти дану заборону у судовому порядку, тобто визнати договір недійсним/нікчемним.



У договорі Оренди : Степан ФОП платник ЄП, що діє на підставі довіреності Івана ....



19/12/17 13:08 Rossi > turist37 19/12/17 11:25

Полагаю, что в контексте полномочий на отчуждение. Но это не важно, если ФЛП заключил договор от своего имени - уж это он точно не вправе делать.



19/12/17 13:01 turist37 > Marlboro! 19/12/17 12:49

Колеги зверну увагу, що тут ситуація трішки інша ніж пряма оренда.

На мою думку Повірений не мав права взагалі здавати приміщення в оренду, але якщо цю лінію можна спробувати спростувати останнім абзацом довіреності, тоді додається те, що повірений діяв в супереч чинному законодавству України.

Тоді відсутність прав чи дії в супереч повноваженням зазначеним у довіреності будуть підставою для визнання договору недійсним/нікчемним.



Але видається, що тут ситуація багато в чому на розсуд її честі.



19/12/17 12:49 Marlboro! > 2694 19/12/17 12:11

Ну я в тій темі озвучив позицію, що норма 815 ЦК не імперативна - і Ви чомусь не прокоментували.

Ви можете навести практику визнання договору недійсним через недотримання цієї норми?



19/12/17 12:36 turist37 > 2694 19/12/17 12:11

Так, про такі обмеження я в курсі. Мене більше цікавть нормально розійтись з власником, а то він зайняв агресивну позицію що не відпустить Орендаря.

Звідси я шукаю аргументи, для спонукання сторін до досягнення компромісу, і оцінюю шанси в суді.



Повторюсь, що на мою думку ця довіреність не передбачає права передачі приміщення в оренду. Хоча з Вашого посту теж є логіка, довіреністю він уповноважений вчиняти інші дії передбачені законодавством., однак здача житлово фонду це дії не передбачені законодавством., що може бути підставою для визнання договору недійсним.



19/12/17 12:11 2694 > turist37 19/12/17 10:32

Нещодавно піднімалось питання. Квартира є житловим фондом. Вона призначена лише для проживання в ній. Власник житлового фонду має право надати її в оренду, але лише для проживання в ній людей. п.1 ст 815 ГКУ Якщо довіритель надав її для ком.діяльності ЮО і вона використовує житло не за призначенням, то це є порушенням ГКУ



19/12/17 11:25 turist37 > Rossi 19/12/17 11:06



А якщо зайти з іншого боку чи має право повірений здати в оренду приміщення по такій довіреності



На мою думку всі пункти з "рисочкою" - повноваження, які не дозволяють здавати приміщення в оренду, оскільки мова йде виключно про відчуження.

Але сумніви викликає останній абзац. Його слід читати в контексті повноважень на відчуження, чи це окремий пункт по якому можна допустити оренду? Ну так погоджуюсь, що для недійсності недотяне.А якщо зайти з іншого боку чи має право повірений здати в оренду приміщення по такій довіреності [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] На мою думку всі пункти з "рисочкою" - повноваження, які не дозволяють здавати приміщення в оренду, оскільки мова йде виключно про відчуження.Але сумніви викликає останній абзац. Його слід читати в контексті повноважень на відчуження, чи це окремий пункт по якому можна допустити оренду?



19/12/17 11:06 Rossi > turist37 19/12/17 10:32

Доверенность дает право действовать от чужого имени, а не от своего.



19/12/17 10:38 Marlboro! > turist37 19/12/17 10:32

Ні, це не підстава для недійсності.

"ФОП" і "фізична особа" це один і той же субєкт правовідносин. Степан який діє як ФОП має всі правомочності які він має як фізична особа.

