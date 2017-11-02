Нова редакція КАСУ - внесення змін до адмінпозову

23/12/17 12:25 Спехтех > vaskivan 22/12/17 14:29

Дякую за допомогу! В суді самі не знають як все робити в нових умовах, чекають офіційних роз'яснень і відкладають розгляд справ. Натомість радять звертатися за юридичною консультацією, але юристи теж поки що нічого напевно сказати не можуть, теж очікують роз'яснень. Взагалі, в мене склалося враження, що в суді, в якому відкрите провадження, хочуть заплутати, щоб мати змогу потім за нових умов відмовити у розгляді справи, в тому числі і через строки подачі позову. Отож і почав думати, можливо дійсно оформити заяву/клопотання, якщо вони самі нездатні знайти відповідний номер статті у новій редакції КАСУ.

