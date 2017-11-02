Нова редакція КАСУ - внесення змін до адмінпозову

|
Сортировать по времени сообщений
[]
|23/12/17 12:33
Спехтех > vaskivan
22/12/17 14:29
Хоча, відповідно до Перехідних положень прийнятого Закону, зазначено
10) справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких відкрито до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу;
|23/12/17 12:25
Спехтех > vaskivan
22/12/17 14:29
Дякую за допомогу! В суді самі не знають як все робити в нових умовах, чекають офіційних роз'яснень і відкладають розгляд справ. Натомість радять звертатися за юридичною консультацією, але юристи теж поки що нічого напевно сказати не можуть, теж очікують роз'яснень. Взагалі, в мене склалося враження, що в суді, в якому відкрите провадження, хочуть заплутати, щоб мати змогу потім за нових умов відмовити у розгляді справи, в тому числі і через строки подачі позову. Отож і почав думати, можливо дійсно оформити заяву/клопотання, якщо вони самі нездатні знайти відповідний номер статті у новій редакції КАСУ.
|22/12/17 14:29
vaskivan > Спехтех
21/12/17 19:53
КАСУ регулює процедуру розгляду. Обґрунтування позовних вимог здійснюється нормами матеріального права. Закон не містить вимоги про приведення позовних заяв у відповідність до норм нової редакції кодексу (це був би абсурд).
В процесі розгляду Ви ж все рівно будете посилатись на нові норми КАСУ (при поданні клопотань наприклад).
Marlboro! вірно зазначив, "навіщо щось змінювати".
|21/12/17 19:53
Спехтех > Marlboro!
21/12/17 19:23
В суді кажуть, що в зв'язку з прийнятими змінами, розпочаті адмінсправи розглядатимуться за вимогами нової редакції КАСУ від 15.12.17р. Поки що запропонували або розглядати у старому вигляді, або внести зміни, щоб при винесенні остаточного рішення не було зачіпок для визнання рішення недійсним. В суді ще нічого напевно не розуміють, чекають роз'яснень. Оскільки, позовна заява, яка подана 02.11.2017, містить посилання на статті КАСУ тодішньої редакції, то і виникло питання як краще зробити, не переписуючи заново позов, щоб не було в подальшому питань.
|21/12/17 19:23
Marlboro! > Спехтех
21/12/17 19:12
А для чого це робити?
|21/12/17 19:12
Спехтех
Доброго дня, шановне панство! Підкажіть, будь-ласка, як краще оформити уточнення в адміністративному позові і клопотанні до позову у зв'язку з набранням чинності нової редакції КАСУ 15.12.17р. Суть і зміст залишилися без змін, тільки змінилася нумерація статей КАСУ. Можливо, клопотанням чи заявою про внесення змін до позовної заяви..., типу "в зв'язку з набуттям чинності нової редакції КАСУ, прошу розглядати абзац ... позовної заяви у редакції ...".
На жаль, ніяких роз'яснень з цього приводу не знайшов, тому буду вдячний за Вашу допомогу.