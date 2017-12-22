Вказати та обґрунтувати спосіб захисту прав позивача (Господарський процес)

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|23/12/17 18:40
Marlboro! > г.Маркиза
23/12/17 17:39
Якщо є непорозуміння щодо слова "натура", то можна почитати [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
:Цей спосіб захисту застосовується в зобов’язальних правовідносинах у випадках, коли особа зобов’язана вчинити певні дії щодо позивача, але відмовляється від виконання цього обов’язку чи уникає його. Стосується він, зокрема, невиконання обов’язку сплатити кошти за виконану роботу, надані послуги, передати річ кредитору (за договорами купівлі-продажу, міни, дарування з обов’язком передати річ у майбутньому), виконати роботи чи надати послугу за відповідним договором.
|23/12/17 18:36
Marlboro! > г.Маркиза
23/12/17 17:38
Як раз таки проблема не в кодексі, а в судді.
Для чого йому потрібно обгрунтування такого способу захисту? Щоб зрозуміти, що він є єдиним і належним способом захисту від порушення грошового зобовязання у вигляді його несплати достатньо не бути аутистом. Але, мабуть, конкретно цей суддя - з числа "людей сонця".
А по другому посиланню людина конкретно не права, див. нову статтю 5 ГПК.
|23/12/17 17:39
г.Маркиза > grail
22/12/17 16:07
Цей спосіб сюди підходить як корові сідло.
Вихід є, але розказувати його не буду...
|23/12/17 17:38
г.Маркиза > Marlboro!
22/12/17 15:50
|22/12/17 16:10
Marlboro! > grail
22/12/17 16:07
Чим детальніше тим краще, хоча там же один спосіб захисту по всім вимогам
|22/12/17 16:07
grail > Marlboro!
22/12/17 15:50
Спасибо большое за комментарий.
Будет достаточно указать способ из статьи 16 ЦКУ, или надо по полной разжовывать статьи зобов"язання, договір, порушення зобов"язання, пеня, 625 ст., и т.д.?
|22/12/17 15:50
Marlboro! > grail
22/12/17 15:24
Мабуть в судді термінальна стадія формалізму.
В новому ГПК в статті 162 є п.4 ч.3 - певно він його розуміє так, що позивач в заяві має розжувати чому саме цей спосіб захисту обрав.
Напишіть, що він передбачений статтею 16 ЦКУ (примусове виконання обов'язку в натурі) і є найбільш ефективним способом захисту в цій ситуації. Оскільки порушення права полягає в несплаті коштів - то найбільш кореспондуючим способом захисту буде саме стягнення коштів.
|22/12/17 15:24
grail
Хозяйственный процесс. Договор поставки. Товар поставлен. Оплаты нет.
в иске написали:
Просимо:
Стягнути з ... грошові кошти в сумі - ХХХ грн. (в тому числі: основна сума боргу ХХХ грн.; пеня ХХХ грн., 3% річних ХХХ грн.; інфляційні ХХХ грн.)
судья оставил иск без движения, и указал:
- надати письмову заяву в якій вказати та обґрунтувати спосіб захисту прав позивача
что именно нужно? о чем вообще речь?
пожалуйста подскажите что написать, не понятно что хочет судья.