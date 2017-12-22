Вказати та обґрунтувати спосіб захисту прав позивача (Господарський процес)

23/12/17 18:36 Marlboro! > г.Маркиза 23/12/17 17:38

Як раз таки проблема не в кодексі, а в судді.

Для чого йому потрібно обгрунтування такого способу захисту? Щоб зрозуміти, що він є єдиним і належним способом захисту від порушення грошового зобовязання у вигляді його несплати достатньо не бути аутистом. Але, мабуть, конкретно цей суддя - з числа "людей сонця".



А по другому посиланню людина конкретно не права, див. нову статтю 5 ГПК.

