 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
Главная Юридический бизнес-форум Политфорум Бухгалтерский форум Авто Земля и Недвижимость
RSS-экспорт
RSS-экспорт форумов RSS-экспорт форумов
Связь с модератором
Написать модератору форумов
ЛІГА.Блоги
Стокгольмский триумф с открытым забралом
Всемирные заморозки и вопросы возвращения капиталов
Технология найма: почему ее нужно внедрить каждой украинской компании
Окремі положення правового статусу відповідача в господарському процес
ProZorro - 1000 і 1 семінар по Україні
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение

Бизнес-Форум
Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Вказати та обґрунтувати спосіб захисту прав позивача (Господарський процес)
темы |последние сообщения|расширенный поиск|участники | правила | FAQ | RSS
список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
23/12/17 18:40  Marlboro! > г.Маркиза    23/12/17 17:39Дерево
Якщо є непорозуміння щодо слова "натура", то можна почитати [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] :

Цей спосіб захисту застосовується в зобов’язальних правовідносинах у випадках, коли особа зобов’язана вчинити певні дії щодо позивача, але відмовляється від виконання цього обов’язку чи уникає його. Стосується він, зокрема, невиконання обов’язку сплатити кошти за виконану роботу, надані послуги, передати річ кредитору (за договорами купівлі-продажу, міни, дарування з обов’язком передати річ у майбутньому), виконати роботи чи надати послугу за відповідним договором.

23/12/17 18:36  Marlboro! > г.Маркиза    23/12/17 17:38Дерево
Як раз таки проблема не в кодексі, а в судді.
Для чого йому потрібно обгрунтування такого способу захисту? Щоб зрозуміти, що він є єдиним і належним способом захисту від порушення грошового зобовязання у вигляді його несплати достатньо не бути аутистом. Але, мабуть, конкретно цей суддя - з числа "людей сонця".

А по другому посиланню людина конкретно не права, див. нову статтю 5 ГПК.

23/12/17 17:39  г.Маркиза > grail    22/12/17 16:07Дерево
Цей спосіб сюди підходить як корові сідло.
Вихід є, але розказувати його не буду...

23/12/17 17:38  г.Маркиза > Marlboro!    22/12/17 15:50Дерево
А до чого тут суддя? Це новий кодекс в дії п.4.ч.3 ст.162 - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

І люди про це вже писали тут - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

П.С. Знаємо-знаємо. Кодекси чудові. Судді погані.

22/12/17 16:10  Marlboro! > grail    22/12/17 16:07Дерево
Чим детальніше тим краще, хоча там же один спосіб захисту по всім вимогам

22/12/17 16:07  grail > Marlboro!    22/12/17 15:50Дерево
Спасибо большое за комментарий.
Будет достаточно указать способ из статьи 16 ЦКУ, или надо по полной разжовывать статьи зобов"язання, договір, порушення зобов"язання, пеня, 625 ст., и т.д.?

22/12/17 15:50  Marlboro! > grail    22/12/17 15:24Дерево
Мабуть в судді термінальна стадія формалізму.
В новому ГПК в статті 162 є п.4 ч.3 - певно він його розуміє так, що позивач в заяві має розжувати чому саме цей спосіб захисту обрав.

Напишіть, що він передбачений статтею 16 ЦКУ (примусове виконання обов'язку в натурі) і є найбільш ефективним способом захисту в цій ситуації. Оскільки порушення права полягає в несплаті коштів - то найбільш кореспондуючим способом захисту буде саме стягнення коштів.

22/12/17 15:24  grail   Дерево
Хозяйственный процесс. Договор поставки. Товар поставлен. Оплаты нет.
в иске написали:
Просимо:
Стягнути з ... грошові кошти в сумі - ХХХ грн. (в тому числі: основна сума боргу ХХХ грн.; пеня ХХХ грн., 3% річних ХХХ грн.; інфляційні ХХХ грн.)

судья оставил иск без движения, и указал:
- надати письмову заяву в якій вказати та обґрунтувати спосіб захисту прав позивача

что именно нужно? о чем вообще речь?
пожалуйста подскажите что написать, не понятно что хочет судья.

Страницы:    Всего: 1
Реклама
ЛІГА.Новости
Яценюка остановили в аэропорту Женевы по запросу России
Национальный корпус помешал провести съезд комсомольцев в Киеве
Люксембург оштрафовал фигурировавший в Panama Papers банк Nordea
Порошенко: Украина получит оружие из США без лишнего шума
СБУ проверит информацию о деятельности Adidas и Puma в Крыму
Все проекты
Новости
Бизнес
Финансы
Проекты
Группа компаний ЛІГА
Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
ИА ЛІГАБізнесІнформ
bigmir)net TOP 100
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2015
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2015
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.