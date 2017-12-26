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|26/12/17 17:57
spiker7 > Marlboro!
26/12/17 14:07
Просто до кінця не зрозуміло чи відноситься посада до «відповідальної».
|26/12/17 14:10
spiker7 > Marlboro!
26/12/17 14:07
Тобто тут не грає ролі, що позивач на час подання касаційної скарги вже не є службовою особою з відповідальним становищем? Верховний суд зобовязаний відкрити провадження?
|26/12/17 14:07
Marlboro! > spiker7
26/12/17 14:02
Справи таких осіб не є малозначимими незалежно від характеру спору. Головне щоб він стосувався безпосередньо публічної служби - звільнення/поновлення стосується.
Якщо хочете запитати питання в контексті конкретної ситуації, то потрібно описувати ситуацію, а не "з далеку заходити".
|26/12/17 14:02
spiker7 > Marlboro!
26/12/17 13:40
А як тоді можна тлумачити ст. 12 ч. 6. КАСУ справами незначної складності є справи щодо: "1) ... звільнення з публічної служби, окрім справ, в яких позивачами є службові особи, які у значенні Закону України "Про запобігання корупції" займають відповідальне та особливо відповідальне становище".
Якщо звільнено особу з посади, яка згідно Закону "Про корупцію" відносилась до "відповідального становища". Однак це на момент звільнення вона була службовою особою з відповідальним становищем, а на момент подання касаційної скарги вона не є службовою особою з відповідальним становищем.
Таким чином, ця особа має право на касаційне оскарження поновлення на роботі по даному пункту чи ні?
|26/12/17 13:51
Marlboro! > spiker7
26/12/17 13:49
Більше нікуди, таке рішення по українському законодавству буде остаточним.
По питанням процедури (дотримання судом фундаментальних процесуальних вимог при розгляді справи), а також по деяким іншим питанням, - можна скаржитись в ЄСПЛ.
|26/12/17 13:49
spiker7 > spiker7
26/12/17 13:49
А якщо суд відмовить, то куди можна оскаржити?
|26/12/17 13:49
spiker7 > Marlboro!
26/12/17 13:48
А якщо суд відповить, то куди можна оскаржити?
|26/12/17 13:48
Marlboro! > spiker7
26/12/17 13:46
Так
|26/12/17 13:46
spiker7 > Marlboro!
26/12/17 13:40
Але це вже на розгляд суду.... Але фактично такі справи в основній масі касаційному оскарженню не підлягають. У більшості випадків суд може відмовити в касаційному оскарженні. Так?
|26/12/17 13:40
Marlboro! > spiker7
26/12/17 13:33
Там же в частині 5 вказані виключення.
Пункт "а" ч.5 ст.328 - шукаєте аналогічні справи інших судів де застосували закон не так, як у вас, і стверджуєте, що це питання є дуже важливим для судової практики та Верховний суд повинен висловити свою думку щоб внести ясність в питання. На щастя (чи на жаль?), в Україні суди приймають діаметрально протилежні рішення дуже часто.
Пункт "в" ч.5 ст.328 - розповідаєте, як ця робота є єдиним світлом в кінці тунелю для Вас, що ви тільки за рахунок цього жили, а робота мрія всього життя, все життя Ви бажали працювати в пенсійному фонді (потрібне вписати), а незаконне звільнення позбавляє Ваше життя сенсу.
|26/12/17 13:33
spiker7
По новому КАСУ справи по поновленню на роботі не можна оскаржити до Верховного суду?
А саме, по новому КАСУ ст. 5. Не підлягають касаційному оскарженню:
2) судові рішення у справах незначної складності,
А ст. 6. Для цілей цього Кодексу справами незначної складності є справи щодо:
1) прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби, окрім справ, в яких позивачами є службові особи, які у значенні Закону України "Про запобігання корупції" займають відповідальне та особливо відповідальне становище.