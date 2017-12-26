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26/12/17 14:10 spiker7 > Marlboro! 26/12/17 14:07

Тобто тут не грає ролі, що позивач на час подання касаційної скарги вже не є службовою особою з відповідальним становищем? Верховний суд зобовязаний відкрити провадження?



26/12/17 14:07 Marlboro! > spiker7 26/12/17 14:02

Справи таких осіб не є малозначимими незалежно від характеру спору. Головне щоб він стосувався безпосередньо публічної служби - звільнення/поновлення стосується.

Якщо хочете запитати питання в контексті конкретної ситуації, то потрібно описувати ситуацію, а не "з далеку заходити".



26/12/17 14:02 spiker7 > Marlboro! 26/12/17 13:40

А як тоді можна тлумачити ст. 12 ч. 6. КАСУ справами незначної складності є справи щодо: "1) ... звільнення з публічної служби, окрім справ, в яких позивачами є службові особи, які у значенні Закону України "Про запобігання корупції" займають відповідальне та особливо відповідальне становище".



Якщо звільнено особу з посади, яка згідно Закону "Про корупцію" відносилась до "відповідального становища". Однак це на момент звільнення вона була службовою особою з відповідальним становищем, а на момент подання касаційної скарги вона не є службовою особою з відповідальним становищем.



Таким чином, ця особа має право на касаційне оскарження поновлення на роботі по даному пункту чи ні?



26/12/17 13:51 Marlboro! > spiker7 26/12/17 13:49

Більше нікуди, таке рішення по українському законодавству буде остаточним.

По питанням процедури (дотримання судом фундаментальних процесуальних вимог при розгляді справи), а також по деяким іншим питанням, - можна скаржитись в ЄСПЛ.



26/12/17 13:46 spiker7 > Marlboro! 26/12/17 13:40

Але це вже на розгляд суду.... Але фактично такі справи в основній масі касаційному оскарженню не підлягають. У більшості випадків суд може відмовити в касаційному оскарженні. Так?



26/12/17 13:40 Marlboro! > spiker7 26/12/17 13:33

Там же в частині 5 вказані виключення.



Пункт "а" ч.5 ст.328 - шукаєте аналогічні справи інших судів де застосували закон не так, як у вас, і стверджуєте, що це питання є дуже важливим для судової практики та Верховний суд повинен висловити свою думку щоб внести ясність в питання. На щастя (чи на жаль?), в Україні суди приймають діаметрально протилежні рішення дуже часто.



Пункт "в" ч.5 ст.328 - розповідаєте, як ця робота є єдиним світлом в кінці тунелю для Вас, що ви тільки за рахунок цього жили, а робота мрія всього життя, все життя Ви бажали працювати в пенсійному фонді (потрібне вписати), а незаконне звільнення позбавляє Ваше життя сенсу.

