Судебная практика по взысканию без акта оказанных услуг

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|27/12/17 12:27
Ksenija > Helenka
27/12/17 11:01
|27/12/17 12:16
Ksenija > Helenka
27/12/17 11:01
|27/12/17 11:31
Helenka > Marlboro!
27/12/17 10:31
Да, в этом проблема.
Если нет специальной оговорки в договоре "мол, если акты не подписал и не вернул, но замечаний нет, то услуги приняты", то сложно, потому что нет прямой нормы права, на которую можно опираться в споре.
|27/12/17 11:08
Helenka > Marlboro!
27/12/17 10:31
Спасибо большое!
|27/12/17 11:01
Helenka > Ksenija
27/12/17 10:28
спасибо, пересмотрела.
отличная подборка по подрядным договорам.
у меня, к сожалению, услуги, хотя в тексте договора в некоторых местах написано "услуги", в некоторых "работы".[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
вот здесь по услугам неплохо написано.
- п. 7.3 договору встановлено, що передача наданих послуг, передбачених умовами цього договору, постачальником і прийняття їх замовником здійснюється на підставі актів приймання-передачі наданих послуг, підписаних уповноваженими представниками та скріплених печатками сторін;
- згідно з п. 7.4 договору акти приймання-передачі наданих послуг готує постачальник і надає їх замовнику; замовник протягом 3-х робочих днів перевіряє достовірність вказаних актів у частині фактично наданих послуг, їх відповідності показникам якості, та, у разі відсутності явних недоліків, підписує їх в рамках цього ж строку, або направляє мотивоване заперечення проти такого підписання;
- відповідно до п. 7.5 договору у разі виявлення недоліків при наданні послуг, на які складені акти, замовник письмово повідомляє постачальника про такі недоліки, з обов’язковою умовою про дату та місце зустрічі для складання акта про виявлені недоліки у наданих (відповідних) послугах. У акті про виявлені недоліки у наданих (відповідних) послугах фіксується дата виявлення недоліків і дата щодо їх безкоштовного усунення;
(у нас, конечно, такой процедуры нет)
Укладений сторонами договір за правовою природною є змішаний, оскільки він містить елементи договору поставки, підряду та виконання робіт, а тому правовідносини між сторонами регулюються положеннями глав 54, 61, 63 ЦК України.
(Хм, у нас можно считать договор на оказание услуг и договор подряда. Зря что ли в тексте идет речь о работах).
|27/12/17 10:31
Marlboro! > Ksenija
27/12/17 10:28
Я так зрозумів цимес в тому, що по підряду є прямі вказівки закону - а по послугах цього немає
|27/12/17 10:31
Marlboro! > Helenka
27/12/17 10:03
|27/12/17 10:29
Ksenija > Helenka
27/12/17 10:02
акты надо отправлять обязательно.
|27/12/17 10:28
Ksenija > Helenka
27/12/17 10:03
Оглядового листа ВГСУ від 18.02.2013 № 01-06/374/2013
постанову Вищого господарського суду України від 11.05.2012 № 21/5005/14068/2011).
23 березня 2016 року Справа № 922/5394/15 ВГСУ постанова
Пост ВГСУ 09 грудня 2015 року Справа № 910/386/15-г
Пост ВГСУ 02 вересня 2015 року Справа № 911/28/15
Пост ВГСУ 15 квітня 2015 року Справа № 922/1615/14
Пост ВГСУ 15 жовтня 2014 року Справа № 925/402/14
Пост ВГСУ 15 липня 2015 року Справа № 909/693/13
может что найдете. а с юрфирмой там не совсем так, там надо разбираться.
|27/12/17 10:03
Helenka > Helenka
27/12/17 10:02
Терять деньги жалко.
|27/12/17 10:02
Helenka > Marlboro!
27/12/17 09:51
Противоположную практику я нашла, спасибо. )
Точно помню на лиге обсуждалось, вроде бы суд проводил аналогию с договором подряда. Но тогда у меня это прошло, как просто информация к сведению. А сейчас столкнулась - найти не могу.
Формулировка из договора:
"Виконавець та Замовник щомісяця підписують Акт виконаних робіт, що свідчить про належне виконання послуг та робіт за цим Договором."
Оплата к актам не привязана.
Акты не подписывались, не предоставлялись. Услуги не оплачивались.
|27/12/17 09:51
Marlboro! > Helenka
27/12/17 08:58
|27/12/17 08:58
Helenka
Подскажите, пожалуйста, помню, была тема, приводились ссылки на решение суда, но найти не могу.
Аналогия неподписания акта по договору подряда и непредоставление возражений и договора на оказание услуг. Мол, если акты направлялись и возражений не последовало, то услуги (по аналогии со спец.статьей ГК по договору подряда) считаются принятыми в полном объеме.
Есть ситуация: подписан договор на оказание услуг, в нем прописано обязательство сторон оформить акт оказанных услуг и написано, что это подтверждение факта оказания услуг.
Акты не предоставлялись, услуги оказывались.
Хочу выслать сейчас акты по услугам за весь период. После неподписания и невозврата идти сразу в суд и взыскивать задолженность.