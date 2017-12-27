Судебная практика по взысканию без акта оказанных услуг

27/12/17 11:01 Helenka > Ksenija 27/12/17 10:28



отличная подборка по подрядным договорам.

у меня, к сожалению, услуги, хотя в тексте договора в некоторых местах написано "услуги", в некоторых "работы".



вот здесь по услугам неплохо написано.

- п. 7.3 договору встановлено, що передача наданих послуг, передбачених умовами цього договору, постачальником і прийняття їх замовником здійснюється на підставі актів приймання-передачі наданих послуг, підписаних уповноваженими представниками та скріплених печатками сторін;

- згідно з п. 7.4 договору акти приймання-передачі наданих послуг готує постачальник і надає їх замовнику; замовник протягом 3-х робочих днів перевіряє достовірність вказаних актів у частині фактично наданих послуг, їх відповідності показникам якості, та, у разі відсутності явних недоліків, підписує їх в рамках цього ж строку, або направляє мотивоване заперечення проти такого підписання;

- відповідно до п. 7.5 договору у разі виявлення недоліків при наданні послуг, на які складені акти, замовник письмово повідомляє постачальника про такі недоліки, з обов’язковою умовою про дату та місце зустрічі для складання акта про виявлені недоліки у наданих (відповідних) послугах. У акті про виявлені недоліки у наданих (відповідних) послугах фіксується дата виявлення недоліків і дата щодо їх безкоштовного усунення;

(у нас, конечно, такой процедуры нет)



Укладений сторонами договір за правовою природною є змішаний, оскільки він містить елементи договору поставки, підряду та виконання робіт, а тому правовідносини між сторонами регулюються положеннями глав 54, 61, 63 ЦК України.

(Хм, у нас можно считать договор на оказание услуг и договор подряда. Зря что ли в тексте идет речь о работах). спасибо, пересмотрела.отличная подборка по подрядным договорам.у меня, к сожалению, услуги, хотя в тексте договора в некоторых местах написано "услуги", в некоторых "работы". [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] вот здесь по услугам неплохо написано.- п. 7.3 договору встановлено, що передача наданих послуг, передбачених умовами цього договору, постачальником і прийняття їх замовником здійснюється на підставі актів приймання-передачі наданих послуг, підписаних уповноваженими представниками та скріплених печатками сторін;- згідно з п. 7.4 договору акти приймання-передачі наданих послуг готує постачальник і надає їх замовнику; замовник протягом 3-х робочих днів перевіряє достовірність вказаних актів у частині фактично наданих послуг, їх відповідності показникам якості, та, у разі відсутності явних недоліків, підписує їх в рамках цього ж строку, або направляє мотивоване заперечення проти такого підписання;- відповідно до п. 7.5 договору у разі виявлення недоліків при наданні послуг, на які складені акти, замовник письмово повідомляє постачальника про такі недоліки, з обов’язковою умовою про дату та місце зустрічі для складання акта про виявлені недоліки у наданих (відповідних) послугах. У акті про виявлені недоліки у наданих (відповідних) послугах фіксується дата виявлення недоліків і дата щодо їх безкоштовного усунення;(у нас, конечно, такой процедуры нет)Укладений сторонами договір за правовою природною є змішаний, оскільки він містить елементи договору поставки, підряду та виконання робіт, а тому правовідносини між сторонами регулюються положеннями глав 54, 61, 63 ЦК України.(Хм, у нас можно считать договор на оказание услуг и договор подряда. Зря что ли в тексте идет речь о работах).

