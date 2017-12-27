Корпоративний юрист

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|27/12/17 17:01
ОК АКА Олюня > Lamod
27/12/17 11:04
|27/12/17 13:43
Ksenija > klim-ko
27/12/17 11:08
обычно сертификаты на продукцию получает кто-то другой. логист/брокер - в ТПП для экспорта, технолог - в метрологии.
|27/12/17 12:26
Lamod > lawyer_beginner
27/12/17 12:19
Дякую за відповідь!)
|27/12/17 12:19
lawyer_beginner > Lamod
27/12/17 11:04
Що заважає написати такий план самому?
Візьміть типову інструкцію, пошукайте реальні положення про договірну роботу/роботу юридичного департаменту, якщо важко написати з нуля.
Як вже було сказано, з часом напрацюєте (при бажанні), вдосконалите.
Думаю, що нереально знайти щось готове. Чужа інструкція не відповідатиме реаліям роботи вашого підприємства. Основне - фактична впорядкованість роботи, а не наявність формальної інструкції.
|27/12/17 12:07
Lamod > klim-ko
27/12/17 11:59
Дякую, вже знайомий з цією інструкцією!)
|27/12/17 11:59
klim-ko > Lamod
27/12/17 11:47
|27/12/17 11:52
Helenka > Lamod
27/12/17 11:47
Инструкция - не неизменный документ. Она дорабатывается и изменяется в зависимости от реальных условий работы.
Поэтому мой Вам совет: сейчас возьмите инструкцию из интернета, допишите, что видите сейчас. А потом в ходе своей труд.деятельности Вы уже будете видеть, чем эту инструкцию дополнять, как менять.
Если что, то у меня есть/была только должностная инструкция. Плана работы на предприятии не было ни на одном месте работы.
|27/12/17 11:47
Lamod > klim-ko
27/12/17 11:25
Дякую, що відповідаєте!
В тому то і справа, що вона (інструкція) з інтернету - стандартна, та поверхнева.
Юрист, звісно не готує Сертифікати, але він звиртається, та контролює процесс.
Так, як я ніколи не стикався з господарською діяльністю, не в повній мірі знаю, на що саме потрібно звернути увагу і тд.
Та справа не тільки в тих Сертифікатах! Просто потрібна Інструкція з глибоким планом роботи юриста на підприємстві.
|27/12/17 11:25
klim-ko > Lamod
27/12/17 11:15
Ну так візьміть стандартну посадову інструкцію і додайте те що потрібно.
Тільки не пишіть в інструкції що юрист повинен виготовляти сертифікати, бо це точно не його компетенція - сертифікати видають відповідні органи.
|27/12/17 11:15
Lamod > klim-ko
27/12/17 11:08
Підприємство, що займається виготовленням одягу, потребує від юриста також і виготовлення різних Сертифікатів і тд., що пов язано з одягом.
|27/12/17 11:08
klim-ko > Lamod
27/12/17 11:04
А які відмінності інструкції для юриста на звичайному підприємстві від інструкції на підприємстві що займається пошивом одягу? Чи Вас як юриста будуть залучати до пошиву одягу?
|27/12/17 11:04
Lamod
Нещодавно почав працювати на підприємстві, що займається виготовленням одягу!
Прошу Вашої допомоги, а саме, можливо в когось є реальний з практики План/інструкція роботи на підприємстві (бажано по виготовленню одягу)? (тільки не з інтернету - там все поверхнево, та стандартно!).
Дякую за допомогу.
Якщо в когось знайдеться достойний План/інструкція - готовий заплатити!