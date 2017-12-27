Корпоративний юрист

Що заважає написати такий план самому? Візьміть типову інструкцію, пошукайте реальні положення про договірну роботу/роботу юридичного департаменту, якщо важко написати з нуля. Як вже було сказано, з часом напрацюєте (при бажанні), вдосконалите. Думаю, що нереально знайти щось готове. Чужа інструкція не відповідатиме реаліям роботи вашого підприємства. Основне - фактична впорядкованість роботи, а не наявність формальної інструкції.

27/12/17 11:47 Lamod > klim-ko 27/12/17 11:25

Дякую, що відповідаєте!

В тому то і справа, що вона (інструкція) з інтернету - стандартна, та поверхнева.

Юрист, звісно не готує Сертифікати, але він звиртається, та контролює процесс.

Так, як я ніколи не стикався з господарською діяльністю, не в повній мірі знаю, на що саме потрібно звернути увагу і тд.

Та справа не тільки в тих Сертифікатах! Просто потрібна Інструкція з глибоким планом роботи юриста на підприємстві.



