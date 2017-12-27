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Справки и Объявления
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Корпоративний юрист
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27/12/17 17:01  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Lamod    27/12/17 11:04Дерево
Темы характера справок: о поиске документов, с просьбами выслать шаблон и т.п. - создаются в разделе "Справки и объявления". (с) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

27/12/17 13:43  KsenijaОтправить письмо > klim-ko    27/12/17 11:08Дерево
обычно сертификаты на продукцию получает кто-то другой. логист/брокер - в ТПП для экспорта, технолог - в метрологии.

27/12/17 12:26  Lamod > lawyer_beginner    27/12/17 12:19Дерево
Дякую за відповідь!)

27/12/17 12:19  lawyer_beginnerОтправить письмо > Lamod    27/12/17 11:04Дерево
Що заважає написати такий план самому?

Візьміть типову інструкцію, пошукайте реальні положення про договірну роботу/роботу юридичного департаменту, якщо важко написати з нуля.

Як вже було сказано, з часом напрацюєте (при бажанні), вдосконалите.

Думаю, що нереально знайти щось готове. Чужа інструкція не відповідатиме реаліям роботи вашого підприємства. Основне - фактична впорядкованість роботи, а не наявність формальної інструкції.

27/12/17 12:07  Lamod > klim-ko    27/12/17 11:59Дерево
Дякую, вже знайомий з цією інструкцією!)

27/12/17 11:59  klim-ko > Lamod    27/12/17 11:47Дерево
Візьміть для зразка цю інструкцію (вона охоплює більше питань) + додайте те що треба ще: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

27/12/17 11:52  HelenkaОтправить письмо > Lamod    27/12/17 11:47Дерево
Инструкция - не неизменный документ. Она дорабатывается и изменяется в зависимости от реальных условий работы.
Поэтому мой Вам совет: сейчас возьмите инструкцию из интернета, допишите, что видите сейчас. А потом в ходе своей труд.деятельности Вы уже будете видеть, чем эту инструкцию дополнять, как менять.

Если что, то у меня есть/была только должностная инструкция. Плана работы на предприятии не было ни на одном месте работы.

27/12/17 11:47  Lamod > klim-ko    27/12/17 11:25Дерево
Дякую, що відповідаєте!
В тому то і справа, що вона (інструкція) з інтернету - стандартна, та поверхнева.
Юрист, звісно не готує Сертифікати, але він звиртається, та контролює процесс.
Так, як я ніколи не стикався з господарською діяльністю, не в повній мірі знаю, на що саме потрібно звернути увагу і тд.
Та справа не тільки в тих Сертифікатах! Просто потрібна Інструкція з глибоким планом роботи юриста на підприємстві.

27/12/17 11:25  klim-ko > Lamod    27/12/17 11:15Дерево
Ну так візьміть стандартну посадову інструкцію і додайте те що потрібно.
Тільки не пишіть в інструкції що юрист повинен виготовляти сертифікати, бо це точно не його компетенція - сертифікати видають відповідні органи.

27/12/17 11:15  Lamod > klim-ko    27/12/17 11:08Дерево
Підприємство, що займається виготовленням одягу, потребує від юриста також і виготовлення різних Сертифікатів і тд., що пов язано з одягом.

27/12/17 11:08  klim-ko > Lamod    27/12/17 11:04Дерево
А які відмінності інструкції для юриста на звичайному підприємстві від інструкції на підприємстві що займається пошивом одягу? Чи Вас як юриста будуть залучати до пошиву одягу?

27/12/17 11:04  Lamod   Дерево
Нещодавно почав працювати на підприємстві, що займається виготовленням одягу!
Прошу Вашої допомоги, а саме, можливо в когось є реальний з практики План/інструкція роботи на підприємстві (бажано по виготовленню одягу)? (тільки не з інтернету - там все поверхнево, та стандартно!).
Дякую за допомогу.
Якщо в когось знайдеться достойний План/інструкція - готовий заплатити!

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