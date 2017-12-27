

Сортировать по времени сообщений [ ]



27/12/17 17:02 klim-ko > варег 27/12/17 16:57

А прочитати статтю 236 (про яку я вам писав і посилання на яку містяться в ухвалах, які Ви активно мені пересилаєте) Вам важко? В ній є мова про обмеження в 1 рік?



27/12/17 16:57 варег > klim-ko 27/12/17 16:42

Основне питання, що мене наразі цікавить є викладене в 3-му пості в цій темі (стосується терміну за який може бути стягнута сер ЗП в указаній ситуації) :



"А якщо справа була розглянута судами 1 та 2 інстанції в строк до 1 року, але роботодавець добровільно рішення про поновлення не виконав (зайняв позицію очікування) і це вже триває 2-ий рік після прийняття відповідного рішення, то в такому випадку середня ЗП за час вимушеного прогулу (з дати рішення до дати поновлення) має бути за окремим позовом стягнута з роботодавця за весь цей час ? Чи знову обмеження - рік ?"



Так відповіді на це питання знайти і не зміг ....





27/12/17 16:42 klim-ko > варег 27/12/17 16:31

А якщо керівник прийде в суд і скаже: Ваша честь, ось сам наказ про поновлення, але я не зміг з даним наказом ознайомити працівника, бо він з часу проголошення рішення навіть не показувався на роботі...ось кіпа актів, які складалися кожного дня про те що ця особа навіть не з'являлась для поновлення...ось ще копії листів, які я направляв за адресою працівника з проханням прийти і стати до роботи, але його досі немає...і т.д. і т.п.? Що тоді буде розповідати працівник?

І ще, не потрібно мені щось доводити чи намагатися переконати, я не суддя. Збережіть свої "аргументи" для суду.



27/12/17 16:31 варег > klim-ko 27/12/17 16:17

"Це звісно так, але якщо працівник навіть не звернувся до виконавчої, то суд може просто прийти до думки про "навмисне вичікування з метою отримати додаткові блага" і будете витрачати час та кошти на оскарження відмови до самого Верховного суду."-------



спростування щодо необхідності активності з боку працівника :



Суд вказав, що відповідно до статті 257 КАС України судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, є підставою для його виконання. А згідно зі статтею 256 КАС України постанови суду про поновлення на посаді у відносинах публічної служби виконуються негайно.



Суд роз’яснив, що зі змісту статей 24, 31, ч. 5 статті 235 КЗпП України, негайне виконання рішення суду означає обов'язок, а не право власника, не пізніше наступного дня після проголошення судового рішення видати наказ (розпорядження) про поновлення працівника на роботі і фактично допустити його до виконання попередніх обов'язків. А добровільне виконання рішення суду боржником - це його законодавчо встановлений обов'язок. Зазначений обов'язок не є похідним від дій особи (подання заяви чи виконавчого листа для відкриття виконавчого провадження), яку поновлено на роботі.



З постановою окружного суду погодився і апеляційний адміністративний суд.



Залишаючи без задоволення касаційну скаргу митниці, ВАСУ зазначив, що стаття 236 КЗпП України не містить застережень, що власник або уповноважений ним орган не відповідає за затримку виконання рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, якщо працівник не вчинив додаткові дії, що вказують на його бажання поновитися на роботі (ухвала від 15.11.2017 у справі № 813/5977/15).



27/12/17 16:17 klim-ko > варег 27/12/17 15:51

Отже саме роботодавець є зобовязаною особою, а не працівник .....

-----------

Це звісно так, але якщо працівник навіть не звернувся до виконавчої, то суд може просто прийти до думки про "навмисне вичікування з метою отримати додаткові блага" і будете витрачати час та кошти на оскарження відмови до самого Верховного суду.



- нажаль далеко не всі суди керуються цією статтею, здебільшого вимагають подавати окремі позови (принаймні - Київ)

-----------

І яка різниця? Тим більше що у процитованій Вами ухвалі ВСУ мова йде також про окремий позов.



27/12/17 15:51 варег > klim-ko 27/12/17 15:21

"+ додатково можна подати заяву до суду який розглядав позов про поновлення про винесення ухвали в порядку передбаченому ст. 236 КЗпП України."

- нажаль далеко не всі суди керуються цією статтею, здебільшого вимагають подавати окремі позови (принаймні - Київ)



27/12/17 15:39 варег > klim-ko 27/12/17 15:21

"Працівник звертався до виконавчої, чи теж "зайняв позицію очікування" щоб побільше часу пройшло?"

Згідно позициії ВСУ : За змістом норм статті 236 КЗпП України затримкою виконання рішення суду про поновлення працівника на роботі слід вважати невидання власником (уповноваженим органом) наказу про поновлення працівника на роботі без поважних причин, негайно, після проголошення судового рішення.



Отже саме роботодавець є зобовязаною особою, а не працівник .....



27/12/17 15:21 klim-ko > варег 27/12/17 14:47

Що означає "зайняв позицію очікування"?

Працівник звертався до виконавчої, чи теж "зайняв позицію очікування" щоб побільше часу пройшло?

Якщо не виконує рішення суду про поновлення, то є механізм застосування до керівника санкцій у вигляді штрафу та кримінальної відповідальності.

+ додатково можна подати заяву до суду який розглядав позов про поновлення про винесення ухвали в порядку передбаченому ст. 236 КЗпП України.



27/12/17 15:11 варег > варег 27/12/17 14:47

Я так розумію, що цю позицію ВСУ можна застосовувати також і до відносин, які виникли після 28.12.2014 ????



Правова позиція, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 1 липня 2015 року у справі

№ 6-435цс15



Частина 1 статті 235 КЗпП України (тут і далі в редакції станом на час виникнення спірних правовідносин) передбачає, що в разі звільнення без законних підстав працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір.

Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника, підлягає негайному виконанню (частина 5 статті 235 КЗпП України).

За змістом норм статті 236 КЗпП України затримкою виконання рішення суду про поновлення працівника на роботі слід вважати невидання власником (уповноваженим органом) наказу про поновлення працівника на роботі без поважних причин, негайно, після проголошення судового рішення.

Установивши у справі, яка переглядається, той факт, що після ухвалення судом 27 червня 2012 року рішення про поновлення позивача на роботі, відповідач видав наказ про його поновлення на роботі лише 7 травня 2013 року, суд апеляційної інстанції, з яким погодився касаційний суд, дійшов обґрунтованого висновку про затримку з вини відповідача виконання судового рішення у розумінні статті 236 КЗпП України, яка зумовлює відповідальність, передбачену цією нормою.





27/12/17 14:47 варег > klim-ko 27/12/17 14:09

А якщо справа була розглянута судами 1 та 2 інстанції в строк до 1 року, але роботодавець добровільно рішення про поновлення не виконав (зайняв позицію очікування) і це вже триває 2-ий рік після прийняття відповідного рішення, то в такому випадку середня ЗП за час вимушеного прогулу (з дати рішення до дати поновлення) має бути за окремим позовом стягнута з роботодавця за весь цей час ? Чи знову обмеження - рік ?



27/12/17 14:09 klim-ko > варег 27/12/17 14:00

З тієї ж статті 235: "...Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одного року, не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу."

