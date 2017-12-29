Превышение лимита годовой выручки ФЛП-единщика

у нас тоже похожая проблема, проспали(( ФОП 9 месяцев на 2 группе 200.000 грн 4 кв. на 3 группе 4.900.000 грн по отдельности превышения нет но вместе за годод получается 5.1 млн что посоветуете Marlboro! ? вернуть/разорвать ничего невозможно (договора комиссии, все реализовано отгружено о оплачено, ФОП - комитент, назначения платежа не вырубить топором) Вопрос в том как считается годовой объем: все вместе или отдельно по группам? Платить за превышение не нужно, т.к. на третей по групно превышения нет, а как критерий на следующий год превышение есть((

29/12/17 20:09 Marlboro! > grail 29/12/17 20:01

Що вони по Вашому відпишуть? Ви так написали, наче в консультації вони благословлять конкретно цього платника на право отримати мільйон понад ліміту.



П.С. я не розумію, в чому проблема з готівкою, ніякої "відсидки" там і поруч немає. Я ж не писав навіть про валютну готівку - готівка в гривні повертається будь-якому контрагенту чи контрагентам в цьому кварталі до тих пір, поки ФОП не зайде назад в ліміт. Або повертається навіть нерезиденту, але в Україні, після чого 01 січня так само віртуально платиться знову.



П.П.С. забавно читати іноді такі теми. Порушують, значим-то, закон і заходять запитати як можна напівзаконно зробити так, наче не порушили або "вагітні, але трошки", а потім дивуються відповідям.

