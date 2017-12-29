Превышение лимита годовой выручки ФЛП-единщика

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|29/12/17 20:51
Marlboro! > grail
29/12/17 20:41
Переробити заднім числом договори комісії, збільшити (номінально) комісійну винагороду - в результаті чого вийде, що комітент отримав від комісіонера більше грошей, ніж повинен був. Різницю повертає комісіонеру тим же налом. Ні?
П.С. ліміт рахується разом
|29/12/17 20:41
grail > Marlboro!
29/12/17 20:09
у нас тоже похожая проблема, проспали((
ФОП
9 месяцев на 2 группе 200.000 грн
4 кв. на 3 группе 4.900.000 грн
по отдельности превышения нет
но вместе за годод получается 5.1 млн
что посоветуете Marlboro! ?
вернуть/разорвать ничего невозможно (договора комиссии, все реализовано отгружено о оплачено, ФОП - комитент, назначения платежа не вырубить топором)
Вопрос в том как считается годовой объем: все вместе или отдельно по группам?
Платить за превышение не нужно, т.к. на третей по групно превышения нет, а как критерий на следующий год превышение есть((
|29/12/17 20:09
Marlboro! > grail
29/12/17 20:01
Що вони по Вашому відпишуть? Ви так написали, наче в консультації вони благословлять конкретно цього платника на право отримати мільйон понад ліміту.
П.С. я не розумію, в чому проблема з готівкою, ніякої "відсидки" там і поруч немає. Я ж не писав навіть про валютну готівку - готівка в гривні повертається будь-якому контрагенту чи контрагентам в цьому кварталі до тих пір, поки ФОП не зайде назад в ліміт. Або повертається навіть нерезиденту, але в Україні, після чого 01 січня так само віртуально платиться знову.
П.П.С. забавно читати іноді такі теми. Порушують, значим-то, закон і заходять запитати як можна напівзаконно зробити так, наче не порушили або "вагітні, але трошки", а потім дивуються відповідям.
|29/12/17 20:05
grail > grail
29/12/17 20:01
На расчеты наличкой в гривнах раньше было ограничение.
Как сейчас не знаю))
Но предложение разорвать любую ДРУГУЮ предоплату от другого контрагента в гривнах и "вернуть" наличными это отличная идея от Marlboro!
|29/12/17 20:01
grail > stlady
29/12/17 17:55
Ничего сделать нельзя, поздно.
Зачеты и бартер единщику запрещены.
Наличка и ВЭД это отсидка 100%.
Возврат не катит, нужен документально подтвержденный разрыв договора.
Единственный выход - писать в налоговую запрос на индивидуальную консультацию, но они ответят только через 30 дней.
|29/12/17 18:46
Marlboro! > stlady
29/12/17 18:42
По-перше, я не говорив про отримання від нерезидента. Отримайте від будь-кого будь-що (гривні, долари, рублі, тугрики) - а потім поверніть якусь з оплат.
По-друге, доходом вважається отримана і не повернута оплата. Отримана оплата, але яка повернута - не дохід. Якщо отримати оплату і повернути її в межах того ж звітного періоду, то дохід не виникне ні на якому проміжку часу. Насправді це досить чітко зазначено в статті 292.
|29/12/17 18:42
stlady > Marlboro!
29/12/17 18:27
По-перше. Наскільки мені відомо, договори щодо поворотної фінансової допомоги від нерезидентів обов'язково треба реєструвати у НБУ.
По-друге. У ФОПів дохід не може зменшуватися. Є перелік, що вважається доходом, а що - ні. Діє касовий метод.
|29/12/17 18:27
Marlboro! > stlady
29/12/17 18:19
Ваша негнучкість підриває мою віру в майбутнє української бухгалтерії.
Чому обовязково у валюті? Чому обовязково по цьому контракту? Чому обовязково навіть цьому самому контрагенту?
Кодекс передбачає, що на повернуту суму можна зменшити дохід. Відтак, шляхом повернення будь-кому і будь-чого яке буде відбуватись тільки на папері можна маніпулювати сумою доходу. Придумайте як це використати в конкретно Ваших умовах або платіть 15%.
|29/12/17 18:19
stlady > Marlboro!
29/12/17 18:06
Розрахунок у доларах США. Є валютний контракт. Як можна повернути валюту по іншому, ніж через валютний переказ? Як можна отримати поворотну допомогу у валюті?
|29/12/17 18:06
Marlboro! > stlady
29/12/17 18:01
Ну так у цього ФОПа є власна готівка* - от нею він і поверне ці гроші назад.
________
* - а якщо немає, то отримає заднім числом по фіктивному договору поворотної фіндопомоги.
|29/12/17 18:01
stlady > Marlboro!
29/12/17 17:58
Це валюта, яка готівка! 50% у валюті уже на рахунку, а 50% буде зараховано у гривні 3 січня.
|29/12/17 17:58
Marlboro! > stlady
29/12/17 17:55
Можна оформити фіктивне повернення цих коштів готівкою.
В будь-якому разі повернення має відбутись в цьому році щоб гроші не попали в доходи.
|29/12/17 17:55
stlady
ФОП на едином налоге 3 группы (ІТ) почти выбрал свой годовой лимит. В последний полноценный банковский день года на его валютный счет поступает валюта от заказчика, которую ФОП ожидал уже после 1 января. Годовой лимит превышен, нужно переходить на общую систему. Возможно все вернуть заказчику, как ошибочное перечисление, но уже после 1 января, т.к. банки уже не работают.
Подскажите, возможно ли не учитывать поступившие средства, как доход ФОПа, в этом году, если они будут возвращены в первых числах января, как ошибочно перечисленные? Уж очень не хочется платить 15% с превышения и переходить на общую систему.