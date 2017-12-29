Врахування зносу авто

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29/12/17 21:48 Kiev_IVAN



Наконец-то появился и клиент, который вроде не готов тупо взять от страховой предложенную сумму, уменьшенную на физизнос, и более-менее понятная поддержка, но все же хотел бы посоветоваться с уважаемым сообществом - не пропустил ли я чего-то...

Готовы?



Постановка проблемы: незаконное, вольное трактование как страховыми компаниями, МТСБУ, так и даже судами ВСЕХ инстанций положений законодательства относительно понятий "матеріальна шкода" и "вартість відновлювального ремонту". Они сильно отличаются!



Фабула: в очередной раз уже обратился человек (человеки все разные, но проблема одна), у которого авто 5 лет от-роду, иностранного производства, попал в ДТП. Оформили по Европротоколу. Авторизованный диллер по предсчету насчитал около 40к за ремонт. Страховая компания насчитала 18к с учетом износа, основываясь на том, что у него изначально была вмятина на двери (вообще с другой стороны авто), ну и посчитала все остальное по среднестатистическим ценам.

По факту нужно менять дорогую деталь, ну и там по мелочам..., но на все запчасти страховая считает 40% физизноса.



А вот теперь возникает главный вопрос: правомерно ли страховая насчитывает физизнос???



Я как человек дотошный сразу открыл закон про ОСАГО и в ст.29 написано:

У зв'язку з пошкодженням транспортного засобу відшкодовуються

витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу

з урахуванням зносу, розрахованого у порядку, встановленому

законодавством



Обращаю внимание - не материальный ущерб, а затраты на восстановительный ремонт!



Законодавство это у нас только "Методика", которая в 2.3 гласит:

Вартість відновлювального ремонту КТЗ визначається як

грошові витрати, необхідні для відновлення пошкодженого,

розукомплектованого КТЗ.



Обращаю ваше внимание, что речь идет не о "матеріальному збитку", а о "грошові витрати, необхідні для відновлення пошкодженого ТЗ". Это САМОЕ ГЛАВНОЕ!



Далее в п.8.5.2. говорится конкретно о "відновлювальному ремонті", а не о "матеріальних збитках":

відновлювального ремонту визначається за

формулою



С = С + С + С . (25)

вр р м с

де: С - вартість ремонтно-відновлювальних робіт, грн;

р

С - вартість необхідних для ремонту матеріалів, грн;

м

С - вартість нових складників, що підлягають заміні під час

с

ремонту, грн;



Вот и все. Где тут учитывание износа?



Прошу Вас, коллеги, кому действительно важна буква и дух закона, ознакомиться еще и с разъяснением одного из авторов Методики:



При переговорах (очередных, стандартных...) - на все мои аргументы было сказано, что все так делают и даже МТСБУ, а если хотите - судитесь.



ЗЫ: собираюсь долго и нудно судится. Коллеги, может я что-то не учел? Попробуйте поаргумментировать с противоположной стороны.



Заранее благодарен:)

Приветствую, коллеги!Наконец-то появился и клиент, который вроде не готов тупо взять от страховой предложенную сумму, уменьшенную на физизнос, и более-менее понятная поддержка, но все же хотел бы посоветоваться с уважаемым сообществом - не пропустил ли я чего-то...Готовы?Постановка проблемы: незаконное, вольное трактование как страховыми компаниями, МТСБУ, так и даже судами ВСЕХ инстанций положений законодательства относительно понятий "матеріальна шкода" и "вартість відновлювального ремонту". Они сильно отличаются!Фабула: в очередной раз уже обратился человек (человеки все разные, но проблема одна), у которого авто 5 лет от-роду, иностранного производства, попал в ДТП. Оформили по Европротоколу. Авторизованный диллер по предсчету насчитал около 40к за ремонт. Страховая компания насчитала 18к с учетом износа, основываясь на том, что у него изначально была вмятина на двери (вообще с другой стороны авто), ну и посчитала все остальное по среднестатистическим ценам.По факту нужно менять дорогую деталь, ну и там по мелочам..., но на все запчасти страховая считает 40% физизноса.А вот теперь возникает главный вопрос: правомерно ли страховая насчитывает физизнос???Я как человек дотошный сразу открыл закон про ОСАГО и в ст.29 написано:У зв'язку з пошкодженням транспортного засобу відшкодовуютьсявитрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобуз урахуванням зносу, розрахованого у порядку, встановленомузаконодавствомОбращаю внимание - не материальный ущерб, а затраты на восстановительный ремонт!Законодавство это у нас только "Методика", которая в 2.3 гласит:Вартість відновлювального ремонту КТЗ визначається якгрошові витрати, необхідні для відновлення пошкодженого,розукомплектованого КТЗ.Обращаю ваше внимание, что речь идет не о "матеріальному збитку", а о "грошові витрати, необхідні для відновлення пошкодженого ТЗ". Это САМОЕ ГЛАВНОЕ!Далее в п.8.5.2. говорится конкретно о "відновлювальному ремонті", а не о "матеріальних збитках":відновлювального ремонту визначається заформулоюС = С + С + С . (25)вр р м сде: С - вартість ремонтно-відновлювальних робіт, грн;С - вартість необхідних для ремонту матеріалів, грн;С - вартість нових складників, що підлягають заміні під часремонту, грн;Вот и все. Где тут учитывание износа?Прошу Вас, коллеги, кому действительно важна буква и дух закона, ознакомиться еще и с разъяснением одного из авторов Методики: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] При переговорах (очередных, стандартных...) - на все мои аргументы было сказано, что все так делают и даже МТСБУ, а если хотите - судитесь.ЗЫ: собираюсь долго и нудно судится. Коллеги, может я что-то не учел? Попробуйте поаргумментировать с противоположной стороны.Заранее благодарен:)

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