Врахування зносу авто

Приветствую, коллеги!
Наконец-то появился и клиент, который вроде не готов тупо взять от страховой предложенную сумму, уменьшенную на физизнос, и более-менее понятная поддержка, но все же хотел бы посоветоваться с уважаемым сообществом - не пропустил ли я чего-то...
Готовы?
Постановка проблемы: незаконное, вольное трактование как страховыми компаниями, МТСБУ, так и даже судами ВСЕХ инстанций положений законодательства относительно понятий "матеріальна шкода" и "вартість відновлювального ремонту". Они сильно отличаются!
Фабула: в очередной раз уже обратился человек (человеки все разные, но проблема одна), у которого авто 5 лет от-роду, иностранного производства, попал в ДТП. Оформили по Европротоколу. Авторизованный диллер по предсчету насчитал около 40к за ремонт. Страховая компания насчитала 18к с учетом износа, основываясь на том, что у него изначально была вмятина на двери (вообще с другой стороны авто), ну и посчитала все остальное по среднестатистическим ценам.
По факту нужно менять дорогую деталь, ну и там по мелочам..., но на все запчасти страховая считает 40% физизноса.
А вот теперь возникает главный вопрос: правомерно ли страховая насчитывает физизнос???
Я как человек дотошный сразу открыл закон про ОСАГО и в ст.29 написано:
У зв'язку з пошкодженням транспортного засобу відшкодовуються
витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу
з урахуванням зносу, розрахованого у порядку, встановленому
законодавством
Обращаю внимание - не материальный ущерб, а затраты на восстановительный ремонт!
Законодавство это у нас только "Методика", которая в 2.3 гласит:
Вартість відновлювального ремонту КТЗ визначається як
грошові витрати, необхідні для відновлення пошкодженого,
розукомплектованого КТЗ.
Обращаю ваше внимание, что речь идет не о "матеріальному збитку", а о "грошові витрати, необхідні для відновлення пошкодженого ТЗ". Это САМОЕ ГЛАВНОЕ!
Далее в п.8.5.2. говорится конкретно о "відновлювальному ремонті", а не о "матеріальних збитках":
відновлювального ремонту визначається за
формулою
С = С + С + С . (25)
вр р м с
де: С - вартість ремонтно-відновлювальних робіт, грн;
р
С - вартість необхідних для ремонту матеріалів, грн;
м
С - вартість нових складників, що підлягають заміні під час
с
ремонту, грн;
Вот и все. Где тут учитывание износа?
Прошу Вас, коллеги, кому действительно важна буква и дух закона, ознакомиться еще и с разъяснением одного из авторов Методики: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
При переговорах (очередных, стандартных...) - на все мои аргументы было сказано, что все так делают и даже МТСБУ, а если хотите - судитесь.
ЗЫ: собираюсь долго и нудно судится. Коллеги, может я что-то не учел? Попробуйте поаргумментировать с противоположной стороны.
Заранее благодарен:)