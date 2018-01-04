Судебные издержки по новому ЦПКУ

Спасибо. Тогда будем подавать ходатайство об освобождении от судебных издержек на основании статьи 136, мотивируя, что истец инвалид (что уже даёт право не платить судебный сбор), а также малоимущий человек с маленькой пенсией. Все доказательства приложим. Что касается компенсации судебных издержек на возможных адвокатов третьих сторон, раннее точно была граничная сумма, нам это судья говорила. С этого года такое поменялось? С другой стороны, суд ведь тоже должен эту сумму на основании чего-то определять. И ещё. Раньше была разница. Если третья сторона с самостоятельными требованиями, то она как бы сторона по делу и может участвовать в распределении судебных издержек. Если не заявляет требования и не платит судебный сбор, то не участвует в распределении, поскольку в таком случае она не сторона. Это с новым цкпу поменялось?

4/01/18 18:51 Сладков

Добрый день. В свете принятия ЦПКУ моего знакомого волнует вопрос, на который я не могу пока найти ответа.

Итак, истец - инвалид, освобожден от уплаты судебного сбора.

Ответчик - городской совет киевской области.

Речь идет о наследовании имущества, права на которое не успел оформить человек (квартиру).

По делу необходимо будет привлекать третью сторону, не заявляющую собственных требований -теперешнего собственника квартиры, поскольку решение суда может повлиять на его имущественные права (квартира может стать не его).

Третье лицо, как нам объяснили, это будет лицо, которое не заявляет самостоятельных исковых требований, будет нанимать адвокатов и т.п., причем пугает дорогими адвокатами. Шансы у исца выиграть дело есть, но очень маленькие.



Вопрос - если требования истца суд не удовлетворит, то с кого спишутся затраты третьей стороны? Ведь истец - инвалид и освобожден от уплаты судебного сбора при подаче иска, но не от оплаты всех судебных издержек.

С одной стороны - третье лицо, не заявляющее собственных требований, это не сторона по делу, а новом ЦПКУ речь идет о разделе судебных издержек между сторонами по делу - Стаття 141. Розподіл судових витрат між сторонами (!). С другой стороны в этой статье есть ч.12. Судові витрати третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, стягуються на її користь із сторони, визначеної відповідно до вимог цієї статті, залежно від того заперечувала чи підтримувала така особа заявлені позовні вимоги.



Как с этим быть? Получается, что в этом случае истец-инвалид освобожден от уплаты только судебного сбора при подаче заявления, но не от всех судебных издержек. В таком случае, затраты, которая понесла третья сторона, с него вычтут так?



Второе - если бы кроме удостоверения об инвалидности истец бы попросил суд освободить его от всех судебных издержек (приложил копию о размере пенсии, субсидии и т.п.), кто бы тогда оплачивал судебные издержки третьей стороны? поскольку в этой же статье п.7. Якщо інше не передбачено законом, у разі залишення позову без задоволення, закриття провадження у справі або залишення без розгляду позову позивача, звільненого від сплати судових витрат, судові витрати, понесені відповідачем, компенсуються за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Но про третьих лиц ничего не указано.

Помогите разобраться. Спасибо.

