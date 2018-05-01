Закон №2210

Скорректирую предыдущий пост: Раздел 1; * в этом разделе пункт 17: * в разделе 17 : - підпункт 12; - абзаци 2 - 7 підпункту 28; - підпункт 46 пункту 17. А теперь содержание этих частей закона: Пункт 17 . У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50-51, ст. 384 із наступними змінами): Подпункт 12) абзац четвертий частини другої статті 32 викласти в такій редакції: "До порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства також обов'язково включається питання, передбачене пунктом 92 частини другої статті 33 цього Закону, а також питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу публічного акціонерного товариства"; подпункт 28) у статті 52: у частині першій слова "а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами" виключити; у частині другій: пункт 1 викласти в такій редакції: "1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу"; доповнити пунктами 11, 12, 21, 22, 111, 112, 113 і 114 такого змісту: "11) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України; 12) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України"; Подпункт 46) розділ ХІІ доповнити статтями 691 і 692 такого змісту: "Стаття 691. Повідомлення про викуп публічним акціонерним товариством акцій понад порогові значення ………………………………….. Стаття 692. Наслідки викупу або іншим чином набуття акціонерним товариством власних акцій …………………………………………….. …………………………………………….

7/01/18 18:46 Mark-Don > Эос 7/01/18 16:38

Что-то у Вас не то.

В законе выглядит иначе:



"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім:

підпункту 12, абзаців другого - сьомого підпункту 28, підпункту 46 пункту 17 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 травня 2018 року";



Если разбить на части то получаем:



Раздел 1 и в нем:

- підпункт 12;

- абзаци 2 - 7 підпункту 28;

- підпункт 46 пункту 17.



Тогда по абзацам 2-7 получаем это :



"28) у статті 52:

у частині першій слова "а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами" виключити;

у частині другій:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу";

доповнити пунктами 11, 12, 21, 22, 111, 112, 113 і 114 такого змісту:

"1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України";"



Вроде так.







