Закон №2210

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|7/01/18 21:07
Эос > Mark-Don
7/01/18 20:51
для меня актуальный вопрос решен: бывшая ПАТ будет отчитываться как ПрАТ, но со следующего года, насколько поняла
|7/01/18 20:51
Mark-Don > Эос
7/01/18 20:01
Пока осознал только то, что в части объема отчетности никакого послабления для ПРАТ нет.
|7/01/18 20:01
Эос > Mark-Don
7/01/18 18:59
да, точно, перепутала раздел. поняла и отметила нужные места. спасибо)
вообще закон озадачивает - изменения кажутся концептуальными, пока не могу уложить в голове и даже задать правильные вопросы не могу. предлагаю делиться тут осознанным.
|7/01/18 18:59
Mark-Don > Эос
7/01/18 16:38
Дополню.
Вы искали наверное в разделе 7, а речь идет о разделе 1
|7/01/18 18:58
Mark-Don > Mark-Don
7/01/18 18:46
Скорректирую предыдущий пост:
Раздел 1;
* в этом разделе пункт 17:
* в разделе 17 :
- підпункт 12;
- абзаци 2 - 7 підпункту 28;
- підпункт 46 пункту 17.
А теперь содержание этих частей закона:
Пункт 17. У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50-51, ст. 384 із наступними змінами):
Подпункт 12) абзац четвертий частини другої статті 32 викласти в такій редакції:
"До порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства також обов'язково включається питання, передбачене пунктом 92 частини другої статті 33 цього Закону, а також питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу публічного акціонерного товариства";
подпункт 28) у статті 52:
у частині першій слова "а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами" виключити;
у частині другій:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу";
доповнити пунктами 11, 12, 21, 22, 111, 112, 113 і 114 такого змісту:
"11) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;
12) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України";
Подпункт 46) розділ ХІІ доповнити статтями 691 і 692 такого змісту:
"Стаття 691. Повідомлення про викуп публічним акціонерним товариством акцій понад порогові значення
…………………………………..
Стаття 692. Наслідки викупу або іншим чином набуття акціонерним товариством власних акцій
……………………………………………..
…………………………………………….
|7/01/18 18:46
Mark-Don > Эос
7/01/18 16:38
Что-то у Вас не то.
В законе выглядит иначе:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім:
підпункту 12, абзаців другого - сьомого підпункту 28, підпункту 46 пункту 17 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 травня 2018 року";
Если разбить на части то получаем:
Раздел 1 и в нем:
- підпункт 12;
- абзаци 2 - 7 підпункту 28;
- підпункт 46 пункту 17.
Тогда по абзацам 2-7 получаем это :
"28) у статті 52:
у частині першій слова "а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами" виключити;
у частині другій:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу";
доповнити пунктами 11, 12, 21, 22, 111, 112, 113 і 114 такого змісту:
"1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;
1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України";"
Вроде так.
|7/01/18 16:38
Эос
Пока вопрос самый простой: где в подпункте 28 пункта 17 раздела 7 Закона начинается и где заканчивается часть, которая вступит в силу с 1.05.2018г., - никак не отыщу абзацы 2-7?