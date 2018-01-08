Відмова ДФС від підписання обхідного листа при ліквідації ТОВ - порядок судового оскарження

До реєстратора я звертався із усною заявою, на що вона повідомила мене, що від ДФС надійшло застереження про те, що у ДФс є претензії до ТОВ, у зв'язку із чим внесення даних до ЄДР про ліквідацію вони вносити забороняють.

Я Вас розумію,Ви надали значно простіший шлях, а саме я звернусь із позовом до реєстратора, а Відповідачем - 2 зроблю ДФС. Просто краще було б процитувати норму, або пункт інструкції щодо обхідного листа та деталі внутрішніх інструкцій ДФС, але ж ніхто не знає де це написано, мабуть таких документів немає.

Справа в тому, що до Державного реєстратора надійшло повідомлення в електронному вигляді про наявність заперечень від ДФС. В ДФС є 11 підписів обхідного листа, 8 підписів є, а юридичний відділ та 2 відділи заперечують через наявність судового спору між ДФС та ТОВ щодо ППР, хоча справа знаходиться вже 2 роки в Вищому адмін суді.