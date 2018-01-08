Відмова ДФС від підписання обхідного листа при ліквідації ТОВ - порядок судового оскарження

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|8/01/18 21:43
attorney13 > Евгений Осычнюк
8/01/18 19:26
До реєстратора я звертався із усною заявою, на що вона повідомила мене, що від ДФС надійшло застереження про те, що у ДФс є претензії до ТОВ, у зв'язку із чим внесення даних до ЄДР про ліквідацію вони вносити забороняють.
|8/01/18 19:26
Евгений Осычнюк > attorney13
8/01/18 19:22
Так Ви звертались до реєстратора із заявою, чи ні? Якщо не звертались - то ми марно витрачаємо час.
|8/01/18 19:22
attorney13 > Евгений Осычнюк
8/01/18 16:45
Я Вас розумію,Ви надали значно простіший шлях, а саме я звернусь із позовом до реєстратора, а Відповідачем - 2 зроблю ДФС.
Просто краще було б процитувати норму, або пункт інструкції щодо обхідного листа та деталі внутрішніх інструкцій ДФС, але ж ніхто не знає де це написано, мабуть таких документів немає.
|8/01/18 16:45
Евгений Осычнюк > attorney13
8/01/18 16:05
А Ви взагалі заяву до реєстратора подавали? Вам судитися треба буде с реєстратором, якщо вже така ситуація, а не з ДФС.
|8/01/18 16:31
Marlboro! > attorney13
8/01/18 16:05
І що на це сказав реєстратор? Маю на увазі як свою позицію щодо неможливості ліквідації він мотивував, якими нормами
|8/01/18 16:05
attorney13 > Евгений Осычнюк
8/01/18 15:16
Справа в тому, що до Державного реєстратора надійшло повідомлення в електронному вигляді про наявність заперечень від ДФС.
В ДФС є 11 підписів обхідного листа, 8 підписів є, а юридичний відділ та 2 відділи заперечують через наявність судового спору між ДФС та ТОВ щодо ППР, хоча справа знаходиться вже 2 роки в Вищому адмін суді.
|8/01/18 15:16
Евгений Осычнюк > attorney13
8/01/18 14:33
А навіщо це взагалі потрібно? "12. Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідних державних органів, або судового рішення про припинення юридичної особи, не пов’язаного з її банкрутством, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, подаються такі документи: 1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
2) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню". [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
|8/01/18 14:33
attorney13 > attorney13
8/01/18 14:31
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Тут відповіді немає, лише : "відповідальні працівники таких підрозділів (органів) підписують обхідний лист або готують відповідний висновок про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.
Висновки та підписаний всіма структурними підрозділами контролюючого органу обхідний лист зберігаються у реєстраційній частині облікової справи платника податків. Обхідний лист не підлягає видачі платникам податків."
|8/01/18 14:31
attorney13
Коллеги, не можу знайти норми права, яка порушується органом ДФС при ліквідації ТОВ.
Маю намір звернутися до Окружного адміністративного суду із позовом про зобов'язання ДФС вчинити певні дії, а саме зобов'язати юридичний відділ ДФС підписати обхідний лист та зобов'язати ДФС надіслати Держреєстратору повідомлення про відсутність претензій до платника податків при його ліквідації.
Обхідний лист - це документ, який підписується відділами ДФС при ліквідації ТОВ, зокрема його підписують відділи (обліку та аудиту, юридичний, ПДВ та інші.) на предмет наявності чи відсутності претензій до платника податків.
Юридичний відділ має заперечення до платника податків, тому процедуру ліквідації завершити не можу, а законодавство України не врегульовує це питання ... строки на відповідь, вичерпний перелік підстав для відмови та інше.
При звертенні із позовом до суду - мені буде відмовлено судом навіть у відкритті провадження у справі, оскільки не можу зазначити яку саме норму права ДФС порушує, надаючи відмову від підписання обхідного листа.
В суді будемо з'ясовувати підстави для відмови та їх доцільність.